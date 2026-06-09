Karibik neu entdecken: atambo präsentiert drei Inselhüpfen-Routen für Einsteiger
Nachhaltiger Karibik-Spezialist zeigt die schönsten Inselkombinationen zwischen Traumstränden, Regenwald-Abenteuern und James-Bond-Kulissen
„Viele kleine Karibikinseln sind aus Europa nur eingeschränkt erreichbar. Deshalb haben wir Kombinationen ausgewählt, die logistisch unkompliziert sind und gleichzeitig möglichst unterschiedliche Natur- und Kulturerlebnisse bieten“, erklärt Karibik-Expertin Karen Wittel von atambo.
Neben individueller Reiseplanung profitieren Gäste von einem persönlichen Reisebriefing, Geheimtipps für Restaurants und Ausflüge, Klimaschutz durch atmosfair-Kompensation sowie einer 24-Stunden-Betreuung vor Ort.
Aruba & Bonaire: Ganzjähriges Inselparadies für Sonnenanbeter und Taucher
Die niederländischen ABC-Inseln gehören zu den wenigen Karibikzielen, die außerhalb des Hurrikangürtels liegen und damit ganzjährig bereist werden können. Aruba begeistert mit feinsandigen Stränden, türkisfarbenem Wasser und spektakulären Wüstenlandschaften, während Bonaire als eines der besten Tauch- und Schnorchelreviere der Karibik gilt.
Der Inselwechsel erfolgt unkompliziert per Inlandsflug in rund 45 Minuten. Wer die Reise erweitern möchte, kann Curaçao als kulturelles Herzstück der ABC-Inseln ergänzen. Die UNESCO-Welterbestadt Willemstad, farbenfrohe Kolonialarchitektur und die berühmte schwimmende Königin-Emma-Brücke machen die Insel zu einem besonderen Highlight.
Guadeloupe & Dominica: Regenwald, Vulkanlandschaften und „Fluch der Karibik“-Feeling
Die persönliche Lieblingskombination der atambo-Experten verbindet französisch-karibisches Lebensgefühl mit ursprünglicher Natur. Guadeloupe lockt mit weißen Traumstränden, tropischen Regenwäldern und dem Vulkan La Soufrière. Dominica hingegen gilt als die „Naturinsel der Karibik“ und begeistert mit dichten Urwäldern, Wasserfällen, heißen Quellen und spektakulären Wanderwegen.
Besonders Filmfans kommen auf ihre Kosten: Teile der „Fluch der Karibik“-Filme wurden auf Dominica gedreht. Zu den außergewöhnlichsten Erlebnissen zählt das Schnorcheln am Champagne Beach, wo vulkanische Blasen wie Champagnerperlen aus dem Meeresboden aufsteigen.
Die beiden Inseln lassen sich sowohl per Flugzeug als auch per Schnellfähre miteinander verbinden. Dadurch entsteht eine abwechslungsreiche Kombination für Strandliebhaber ebenso wie für Aktivurlauber.
Bahamas & Exumas: Inselhüpfen zwischen Luxus, James Bond und unberührter Natur
Wer die glamouröse Seite der Karibik erleben möchte, findet auf den Bahamas die perfekte Kulisse. Nassau auf New Providence und das benachbarte Paradise Island stehen für luxuriöse Resorts, Yachten, Casinos und karibisches Nachtleben.
Den spannenden Kontrast dazu bilden die Exumas. Die Inselgruppe mit mehr als 365 Inseln und Cays ist bekannt für kristallklares Wasser, einsame Strände und ihre berühmten schwimmenden Schweine. Weitere Highlights sind die Thunderball Grotto aus dem James-Bond-Film „Thunderball“ sowie Begegnungen mit den sanftmütigen Ammenhaien von Compass Cay.
Regelmäßige Inlandsflüge ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen Nassau und Great Exuma und machen die Kombination ideal für Reisende, die sowohl Komfort als auch authentische Karibik erleben möchten.
Nachhaltig und individuell in die Karibik
Als spezialisierter Reiseveranstalter setzt atambo auf individuelle Beratung und nachhaltige Reiseerlebnisse. Das Unternehmen arbeitet mit ausgewählten Unterkünften zusammen, die ökologische und soziale Verantwortung übernehmen, und unterstützt den Klimaschutz durch die Kompensation der Reiseemissionen über atmosfair.
„Jede Karibikinsel hat ihren eigenen Charakter. Erst die richtige Kombination macht aus einer Reise ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis“, so Karen Wittel.
Weitere Informationen unter https://atambo.de/...