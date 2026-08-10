Karen Wittel erneut in den Vorstand des forum anders reisen gewählt

Die Mitglieder des forum anders reisen, dem führenden Verband für nachhaltigen Tourismus im deutschsprachigen Raum, haben auf ihrer Mitgliederversammlung im Juni einen neuen Vorstand gewählt. Karen Wittel, Geschäftsführerin von atambo tours, wurde dabei als stellvertretende Vorsitzende für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.



Die Wiederwahl von Karen Wittel, Inhaberin von atambo, unterstreicht das langjährige Engagement von atambo tours für verantwortungsvolles Reisen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren Mitglied im forum anders reisen, unterstützt Klimaschutzprojekte von atmosfair und ist zertifiziert mit dem Siegel TourCert für nachhaltige Reiseveranstalter.



Für atambo tours bedeutet nachhaltiges Reisen mehr als die Reduzierung von Emissionen. Im Mittelpunkt stehen Reisen, die Menschen miteinander verbinden, lokale Wertschöpfung fördern und Gästen authentische Einblicke in andere Lebenswelten ermöglichen.



Statt austauschbarer Standardprogramme setzt atambo auf langfristige Partnerschaften mit lokalen Gastgebern, inhabergeführten Unterkünften und Menschen, die ihre Regionen prägen. So entstehen Begegnungen mit Künstlern, Produzenten, Naturschützern, Winzern, Unternehmern oder anderen inspirierenden Persönlichkeiten, die Reisenden Perspektiven eröffnen, die weit über klassische Sehenswürdigkeiten hinausgehen. Diese Form des Reisens entwickelt atambo derzeit gezielt als eine zentrale Produktlinie weiter.



Verantwortungsvolles Reisen gewinnt weiter an Bedeutung



Die aktuelle Entwicklung innerhalb des forum anders reisen zeigt, dass nachhaltiger Tourismus zunehmend nachgefragt wird. Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes konnten ihren Umsatz im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 17,85 Prozent steigern. Damit liegt der Gesamtumsatz inzwischen rund 24 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019.



Für Karen Wittel ist dies ein deutliches Signal:



„Immer mehr Menschen wünschen sich Reisen mit Sinn, Begegnungen und Tiefe. Sie möchten nicht einfach nur Orte sehen, sondern Menschen kennenlernen und verstehen, was eine Region besonders macht. Genau darin sehen wir die Zukunft hochwertiger Individualreisen.“

(lifePR) (