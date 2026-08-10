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atambo tours (atambo GmbH) Westendstr. 71 60325 Frankfurt, Deutschland http://www.atambo.de
Ansprechpartner:in Frau Karen Wittel +49 69 74220986
Logo der Firma atambo tours (atambo GmbH)

Karen Wittel erneut in den Vorstand des forum anders reisen gewählt

(lifePR) (Frankfurt, )
Die Mitglieder des forum anders reisen, dem führenden Verband für nachhaltigen Tourismus im deutschsprachigen Raum, haben auf ihrer Mitgliederversammlung im Juni einen neuen Vorstand gewählt. Karen Wittel, Geschäftsführerin von atambo tours, wurde dabei als stellvertretende Vorsitzende für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Die Wiederwahl von Karen Wittel, Inhaberin von atambo, unterstreicht das langjährige Engagement von atambo tours für verantwortungsvolles Reisen. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren Mitglied im forum anders reisen, unterstützt Klimaschutzprojekte von atmosfair und ist zertifiziert mit dem Siegel TourCert für nachhaltige Reiseveranstalter.

Für atambo tours bedeutet nachhaltiges Reisen mehr als die Reduzierung von Emissionen. Im Mittelpunkt stehen Reisen, die Menschen miteinander verbinden, lokale Wertschöpfung fördern und Gästen authentische Einblicke in andere Lebenswelten ermöglichen.

Statt austauschbarer Standardprogramme setzt atambo auf langfristige Partnerschaften mit lokalen Gastgebern, inhabergeführten Unterkünften und Menschen, die ihre Regionen prägen. So entstehen Begegnungen mit Künstlern, Produzenten, Naturschützern, Winzern, Unternehmern oder anderen inspirierenden Persönlichkeiten, die Reisenden Perspektiven eröffnen, die weit über klassische Sehenswürdigkeiten hinausgehen. Diese Form des Reisens entwickelt atambo derzeit gezielt als eine zentrale Produktlinie weiter.

Verantwortungsvolles Reisen gewinnt weiter an Bedeutung

Die aktuelle Entwicklung innerhalb des forum anders reisen zeigt, dass nachhaltiger Tourismus zunehmend nachgefragt wird. Die Mitgliedsunternehmen des Verbandes konnten ihren Umsatz im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 17,85 Prozent steigern. Damit liegt der Gesamtumsatz inzwischen rund 24 Prozent über dem Niveau des Jahres 2019.

Für Karen Wittel ist dies ein deutliches Signal:

„Immer mehr Menschen wünschen sich Reisen mit Sinn, Begegnungen und Tiefe. Sie möchten nicht einfach nur Orte sehen, sondern Menschen kennenlernen und verstehen, was eine Region besonders macht. Genau darin sehen wir die Zukunft hochwertiger Individualreisen.“

atambo tours (atambo GmbH)

atambo tours ist ein Boutique-Reiseveranstalter für individuell geplante Fernreisen, private Rundreisen, Forschungs- und Abenteuerreisen, Hochzeitsreisen sowie Eheschließungen im Ausland. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, Reisebüros, Universitäten und Vereine.

atambo tours ist Mitglied im forum anders reisen e.V., dem Verband für nachhaltigen Tourismus. Das Forum anders reisen hat verbindliche Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Reisen entwickelt, zu deren Umsetzung sich die Mitgliedsunternehmen verpflichten.

Darüber hinaus trägt atambo tours seit 2010 das CSR-Siegel „TourCert“. Die Zertifizierung umfasst die regelmäßige Überprüfung von Unternehmensprozessen und Maßnahmen in den Bereichen Umweltverantwortung, soziale Verantwortung und wirtschaftliches Handeln durch externe Prüfinstanzen.

atambo tours ist eine Marke der atambo GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.

Weitere Informationen:
https://www.atambo.de
https://reisebueros-frankfurt.de
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