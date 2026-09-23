Schadensmeldungen in der Hälfte der Zeit: assona launcht neues Service Portal

Ziel des Service Portals ist es, Prozesse wie Schadensmeldungen und Vertragsabschlüsse deutlich effizienter und kundenfreundlicher zu erledigen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie übernimmt im Service Portal zahlreiche zeitintensive Routineaufgaben, von der Datenauslese bis zur Plausibilitätsprüfung. Das senkt den administrativen Aufwand deutlich und verschafft Mitarbeitenden im Fachhandel mehr Freiräume für das, was wirklich zählt: Kundenberatung und Zeit für Reparaturen. Gleichzeitig profitieren Endkunden von schnelleren Bearbeitungszeiten und einem verbesserten Serviceerlebnis.
Das neue Service Portal bündelt die relevanten Geschäftsprozesse auf einer Plattform. Gleichzeitig wird es möglich sein, zentrale Funktionen über API-Schnittstellen direkt in bestehende Händlersysteme zu integrieren. Das Service Portal, dessen Funktionalität laufend erweitert wird, entstand aus dem Zusammenspiel von Branchenwissen und KI-Technologie. Seit dem ersten Tag der Entwicklung hat assona Handelspartner in die Konzeption eingebunden, um von ihrer Erfahrung zu profitieren. Die Ergebnisse der Pilotphase unterstreichen den Erfolg dieser Vorgehensweise:
- 92 Prozent bewerten die Prozesse als einfacher und schneller.
- 92 Prozent empfinden die Nutzung als intuitiver.
- Die durchschnittliche Zeit für die Meldung von Versicherungsfällen sinkt um 54 Prozent.
- Neun von zehn Testern empfehlen das Service Portal weiter.
Christopher Kampshoff, Geschäftsführer assona, sagt: „Als einer der führenden Partner des Fahrradfachhandels verstehen wir uns zugleich als Innovationstreiber des Marktes. Mit dem Service Portal vereinfachen wir zentrale Prozesse mittels KI-gestützter Technologie, entlasten unsere Partner im Tagesgeschäft und entwickeln digitale Lösungen mit konkretem Mehrwert für Handel und Kunden.“
Weitere Informationen zum Service Portal: assona Service Portal