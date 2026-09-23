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Schadensmeldungen in der Hälfte der Zeit: assona launcht neues Service Portal

Start der Digitalisierungsoffensive – mehr Effizienz für den Fahrradmarkt durch eine neue, KI-gestützte Plattform des führenden Anbieters für Fahrradversicherungen.

(lifePR) (Berlin, )
Mit dem neuen Service Portal bringt assona die Digitalisierung im Fahrradfachhandel einen entscheidenden Schritt voran und startet den Rollout in seinem Netzwerk mit über 4.500 Partnern.

Ziel des Service Portals ist es, Prozesse wie Schadensmeldungen und Vertragsabschlüsse deutlich effizienter und kundenfreundlicher zu erledigen. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie übernimmt im Service Portal zahlreiche zeitintensive Routineaufgaben, von der Datenauslese bis zur Plausibilitätsprüfung. Das senkt den administrativen Aufwand deutlich und verschafft Mitarbeitenden im Fachhandel mehr Freiräume für das, was wirklich zählt: Kundenberatung und Zeit für Reparaturen. Gleichzeitig profitieren Endkunden von schnelleren Bearbeitungszeiten und einem verbesserten Serviceerlebnis.

Das neue Service Portal bündelt die relevanten Geschäftsprozesse auf einer Plattform. Gleichzeitig wird es möglich sein, zentrale Funktionen über API-Schnittstellen direkt in bestehende Händlersysteme zu integrieren. Das Service Portal, dessen Funktionalität laufend erweitert wird, entstand aus dem Zusammenspiel von Branchenwissen und KI-Technologie. Seit dem ersten Tag der Entwicklung hat assona Handelspartner in die Konzeption eingebunden, um von ihrer Erfahrung zu profitieren. Die Ergebnisse der Pilotphase unterstreichen den Erfolg dieser Vorgehensweise:
  • 92 Prozent bewerten die Prozesse als einfacher und schneller.
  • 92 Prozent empfinden die Nutzung als intuitiver.
  • Die durchschnittliche Zeit für die Meldung von Versicherungsfällen sinkt um 54 Prozent.
  • Neun von zehn Testern empfehlen das Service Portal weiter.
Die Einführung des Service Portals ist Teil der Digitalisierungsinitiative von assona. Ziel ist es, den Fahrradfachhandel mit innovativen Lösungen zu unterstützen, Prozesse nachhaltig zu vereinfachen, zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen und die Kundenbindung zu stärken.

Christopher Kampshoff, Geschäftsführer assona, sagt: „Als einer der führenden Partner des Fahrradfachhandels verstehen wir uns zugleich als Innovationstreiber des Marktes. Mit dem Service Portal vereinfachen wir zentrale Prozesse mittels KI-gestützter Technologie, entlasten unsere Partner im Tagesgeschäft und entwickeln digitale Lösungen mit konkretem Mehrwert für Handel und Kunden.“

Weitere Informationen zum Service Portal: assona Service Portal

assona GmbH

assona ist ein Versicherungsdienstleister mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassenden, zuverlässigen und unkomplizierten Schutz für Fahrräder und E-Bikes sowie für mobile und stationäre Elektronik an. Auch meineBootsversicherung gehört als Marke zum Portfolio des Dienstleisters. Ein motiviertes Team aus über 110 Mitarbeitenden, innovative Produkte und ein starkes Netzwerk aus über 4.500 Partnern: Diese Dinge machen assona aus. Über 2,2 Millionen Kunden aus Deutschland und Österreich vertrauen inzwischen auf assona-Versicherungs- und Garantielösungen, darunter über 1,2 Millionen versicherte Fahrräder. Im Jahr 2003 gegründet, steht das Unternehmen bis heute für maßkonfektionierte Lösungen für Partner, verlässlichen Schutz sowie erstklassigen Service. Seit 2024 gehört assona zur Ecclesia Gruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Detmold ist mit einem Prämienvolumen von 3 Milliarden Euro p. a. einer der größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.

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