Fördermöglichkeiten beim Kauf oder der Sanierung eines Hauses

assethomes | assetpool GmbH

assethomes ist der Spezialist für den Verkauf und die Optimierung von sanierungsbedürftigen Immobilien in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe. Als innovativer Immobilienmakler verbinden wir professionelle Vermarktung mit nachhaltiger Wertsteigerung. Unser Ziel ist es, durch energetische Sanierungen einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung und Schonung natürlicher Ressourcen zu leisten. Mit unserem einzigartigen Wertsteigerungspaket unterstützen wir Hausbesitzer dabei, das volle Potenzial ihrer Immobilie zu erkennen und zu nutzen. Zudem bieten wir viele Leistungen an, die es auch Käufern erleichtert in ein sanierungsbedürftiges Haus zu investieren. Von der Modernisierungsplanung bis zum Finanzierungskonzept unterstützen wir dabei die Kaufinteressenten.



Unser Ziel ist es, möglichst viele Haus-Eigentümer in Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe sinnvoll und effizient bei der (energetischen) Sanierung zu unterstützen. Damit möchten wir auch einen wesentlichen Beitrag für die Energieeinsparung und Schonung natürlicher Ressourcen leisten.

alles anzeigen