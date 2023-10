Indie-Strategiespiel Growth und Visual Novel Windy Meadow erscheinen am 16. Oktober für PC

Soft-Strategy Hex-Grid Puzzlespiel

Kampagnenmodus mit zufällig generierten Karten, die deine Puzzlefähigkeiten auf die Probe stellen

Gemütliches und idyllisches Gameplay

7 verschiedene Tiere mit einzigartigen Fähigkeiten erweitern deine Erkundungsoptionen

Bestimmte Punkte auf der Karte belohnen in manchen Fällen mit besonderen Tieren

9 verschiedene Kacheltypen ermöglichen wunderschön gestaltete Karten

Hoher Wiederspielwert

Für gemütliche Herbst- und Winderabende bringt Publisher Assemble Entertainment schon sehr bald zwei perfekt geeignete Spiele auf den Markt! In Growth dürfen Spielerinnen und Spieler ab dem 16. Oktober gemütlich rätseln und puzzeln, im Visual Novel Windy Meadow - A Roadwarden Tale warten spannende Geschichten darauf erlebt zu werden! Was die beiden Indie-Perlen neben dem Publisher vereint sind eine gemütliche Atmosphäre und entschleunigendes Gameplay.underscheinen beide amauf Steam und GOG für je 9,99€ mit einem Startrabatt von 10%.Dorfromantik trifft auf Terra Nil: Das "Soft-Strategy" Spielentwickelt von VoodooDuck, ist ein relaxtes, auf Hex-Grids basierendes Strategie- und Puzzlespiel. Es ist das Debüt-Spiel des Indie-Studios aus Dortmund und verspricht entspanntes Gameplay. In der prozedural generierten Welt müssen Spielerinnen und Spieler spezielle Fähigkeiten verschiedener Wildtiere nutzen, um die Oberfläche zu entdecken und zu bevölkern. Durch strategisches Platzieren verwandelt sich die Umgebung Stück für Stück in eine blühende Landschaft. Streamer Writing Bull durfte exklusiv gemeinsam mit Entwickler Jannick Balsies vorab einen ersten Blick auf die Entwicklerversion werfen.ist, wie der Name bereits verrät, ein neues Abenteuer in Viaticum und spielt im. Nach dem riesigen Erfolg von Roadwarden erscheint das neue Visual Novel vom Solo-Entwickler Moral Anxiety Studio. Diesmal begleiten Spielerinnen und Spieler nicht einen einzelnen Charakter, sondern gleich drei und entscheiden über deren Schicksale. Eine Geschichte rund um Verantwortung, Verlust und das Erwachsenwerden.ist ein relaxtes, auf Hex-Grids basierendes Strategie- und Puzzlespiel. Erkunde und bevölkere eine prozedural generierte Welt, indem du die einzigartigen Fähigkeiten deiner Wildtiere nutzt. Growth verbindet gemütliches Erkunden mit herausforderndem Gameplay. Navigiere um Hindernisse wie Berge und Flüsse, um fruchtbaren Boden zu bevölkern und karge Landschaften in üppige Wälder, Wiesen und mehr zu verwandeln. Erlebe eine unvergessliche Mischung aus Erkundung und Strategie und beginne mit dem Anbau deiner eigenen idyllischen Landschaft!Erforsche und erweitere eine ständig wachsende, prozedural generierte Karte, indem du geschickt Gruppen von Wildtieren miteinander verbindest. Beanspruche neu entdeckte Gruppen, um zusätzliche Wildtiere oder in seltenen Fällen besondere Belohnungen zu erhalten. Erkunde die Landschaft und entdecke neue Tierarten, die dir einzigartige Fähigkeiten zum Überwinden von Hindernissen bieten. Egal, ob du eine kurze Pause von der Arbeit oder eine entspannte Puzzlesitzung suchst, Growths intuitives Gameplay bietet Spaß für jeden Spielertyp.Tauche ein in die faszinierende Welt von Viaticum: in der Visual Novel "" erlebst du drei einzigartige, charaktergetriebene Geschichten über Verantwortung, Verlust und das Erwachsenwerden.Obwohl Windy Meadow vielleicht nicht die reichste oder berühmteste Kommune ist, bietet sie etwas viel Wertvolleres – eine Oase der Ruhe und Harmonie inmitten der Hektik und den Gefahren der Umwelt Viaticums; zum Leben erweckt durch handgemachte Pixel-Sprites und einer eindrucksvollen musikalischen Untermalung.