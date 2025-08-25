Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1033438

Asiana Airlines Wilhelm-Leuschner-Str. 7 60329 Frankfurt am Main, Deutschland http://flyasiana.com
Ansprechpartner:in Herr Asiana Airlines
Logo der Firma Asiana Airlines

Glow Up with OLIVE YOUNG! Exclusive Vorteile für Asiana Airlines Fluggäste

Bei der Buchung von Asiana Airlines Flugreisen erhalten Fluggäste OLIVE YOUNG Voucher

(lifePR) (Frankfurt am Main, )
Buchen Sie einen Hinflug nach Korea mit Asiana Airlines und erhalten Sie einen OLIVE YOUNG-Rabattcoupon!

So werden die OLIVE YOUNG Rabattcoupons eingelöst:

Nach Abschluss des Flugticketkaufs auf den „OLIVE YOUNG Rabattbanner“ im unteren Teil der Bestätigungsseite anwählen, um das Barcode-Bild herunterzuladen.

(Der  Banner ist auch über die Seite „Buchungsdetails“ zugänglich.)

Bedingungen:
- Den Barcode bei einem Einkauf ab 100.000 KRW (ca. 62 EUR) in den OLIVE YOUNG Filialen vorlegen
- Nur für Reisende aus dem Ausland (z.B. Deutschland) verfügbar
- Details zu den Filialen, in denen der Coupon eingelösbar ist auf der Asiana Airlines Homepage unter: https://flyasiana.com/C/DE/DE/event/detail/CM202508080002525905
- Beispiel QR Code in der Pressemeldung

Kaufzeitraum: 18. August 2025 (Mo) – 14. September 2025 (So)

Reisezeitraum: 18. August 2025 (Mo) – 31. Dezember 2025 (Mi)

Berechtigte Strecken Alle Flüge von Asiana Airlines nach Korea (ausgenommen Codeshare-Flüge).

Anlagen

Website Promotion

Website Promotion
Book an inbound flight to Korea with Asiana Airlines and get an OLIVE YOUNG disc

Asiana Airlines

Mehrfach mit fünf Sternen ausgezeichnet und bereits als „World's Best Airline“ gekürt, setzt das Star Alliance Mitglied alles an das Ziel an Bord beispiellosen Komfort mit asiatischem Charme zu bieten. Durch aufeinander abgestimmte Anschlussverbindungen an die Frankfurt-Seoul Flüge erreichen unsere Fluggäste bequem zahlreiche Reiseziele in ganz Asien und darüber hinaus. Mit dem Asiana Club gibt es ein eigenes Meilenprogramm. Weitere Informationen zu Asiana Airlines erfahren Sie unter www.flyasiana.com.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.