Glow Up with OLIVE YOUNG! Exclusive Vorteile für Asiana Airlines Fluggäste
Bei der Buchung von Asiana Airlines Flugreisen erhalten Fluggäste OLIVE YOUNG Voucher
So werden die OLIVE YOUNG Rabattcoupons eingelöst:
Nach Abschluss des Flugticketkaufs auf den „OLIVE YOUNG Rabattbanner“ im unteren Teil der Bestätigungsseite anwählen, um das Barcode-Bild herunterzuladen.
(Der Banner ist auch über die Seite „Buchungsdetails“ zugänglich.)
Bedingungen:
- Den Barcode bei einem Einkauf ab 100.000 KRW (ca. 62 EUR) in den OLIVE YOUNG Filialen vorlegen
- Nur für Reisende aus dem Ausland (z.B. Deutschland) verfügbar
- Details zu den Filialen, in denen der Coupon eingelösbar ist auf der Asiana Airlines Homepage unter: https://flyasiana.com/C/DE/DE/event/detail/CM202508080002525905
- Beispiel QR Code in der Pressemeldung
Kaufzeitraum: 18. August 2025 (Mo) – 14. September 2025 (So)
Reisezeitraum: 18. August 2025 (Mo) – 31. Dezember 2025 (Mi)
Berechtigte Strecken Alle Flüge von Asiana Airlines nach Korea (ausgenommen Codeshare-Flüge).