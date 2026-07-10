Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1066900

ASB Hamburg Heidenkampsweg 81 20097 Hamburg, Deutschland https://www.asb-hamburg.de/wir-ueber-uns/rettungsdienst-gmbh/
Ansprechpartner:in Frau Petra Witt +49 40 83398128
Logo der Firma ASB Hamburg

Hamburg bekommt seine erste „Kühle Zone“: ASB Hamburg-Mitte macht Halle 15 zum Rückzugsort bei Hitze

Konzept nach US-amerikanischem und Wiener Vorbild bei Pressegespräch vorgestellt.

(lifePR) (Hamburg, )
Während Hamburg sich auf die nächste Hitzewelle einstellt, hat der ASB Ortsverband Hamburg-Mitte e. V. heute sein Konzept für eine „Kühle Zone“ vorgestellt – eine betreute Anlaufstelle mit Ehrenamtlichen, freiwilliger Registrierung und Erste-Hilfe-Ausstattung – nach ASB-Angaben in dieser Form bislang einzigartig in Deutschland. Bei einem Pressegespräch in der Halle 15 in Rissen erläuterten Vertreter:innen von ASB, wie kühle Räume künftig Schutz vor extremer Hitze bieten sollen.

Die Idee ist nicht neu – aber neu für Deutschland: Die erste „Cool Zone“ eröffnete vor gut 15 Jahren in San Diego. Vor rund zehn Jahren zog Wien nach, wo Rotes Kreuz und Samariterbund mittlerweile 19 Cool Zones über das gesamte Stadtgebiet betreiben. Mit der Halle 15 orientiert sich der ASB Hamburg-Mitte an diesem Vorbild.

„Hitze ist längst kein Randthema mehr, sondern eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Mit der Kühlen Zone gehen wir in Hamburg einen Weg, den andere Städte längst erfolgreich gehen – und wir sind stolz, dabei Vorreiter zu sein“, sagte Markus Schreiber, Landesvorsitzender des ASB Hamburg.

Die Halle 15 bietet kühle, teils abgedunkelte Räume, kostenfreie Getränke, Sitz- und Ruhemöglichkeiten, Internetzugang sowie Unterstützung durch Ehrenamtliche. Angesprochen sind vor allem ältere, alleinlebende und gesundheitlich vorbelastete Menschen, die Kühle Zone steht aber allen offen.

„Wir kennen die Menschen in Rissen und Sülldorf, die Halle 15 ist ein vertrauter Ort in der Nachbarschaft. Genau deshalb ist sie der richtige Standort für die erste Kühle Zone“, erklärte Initiator Harald Krüger, stv. Vorsitzender des ASB-Ortsverbands Hamburg-Mitte. „Bereits jetzt stehen ehrenamtliche Helfer:innen für den Einsatz bereit, so dass wir ab kommenden Montag starten können.“

Die Kühle Zone wird in Abstimmung mit dem Bezirksamt Altona aktiviert, sobald der Deutsche Wetterdienst Temperaturen ab 30 Grad oder eine mehrtägige Hitzeperiode ankündigt – also womöglich schon nächste Woche. Hitzeschutz ist eine Aufgabe, die wir am besten mit starken Partnern wie dem Bezirksamt bewältigen können“, sagte Günter Arndt, Vorsitzender des Ortsverbandes.

Die Nutzung der Kühlen Zone ist kostenlos. Die Halle 15 liegt in der Suurheid 20 in 22559 Hamburg und ist mit der Buslinie 1 zwischen den Bahnhöfen Altona und Rissen bequem erreichbar. Die Haltestelle Sieversstücken liegt praktisch direkt vor der Tür.

ASB Hamburg

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Landesverband Hamburg e. V. ist eine der führenden Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen der Hansestadt. Mit rund 1.600 haupt- und 800 ehrenamtlichen Mitarbeitenden engagiert sich der Verband in den Bereichen Pflege, Kinder- und Jugendhilfe, Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, Zuwandererhilfe und die Bereitstellung sozialer Angebote.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.