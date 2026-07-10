Hamburg bekommt seine erste „Kühle Zone“: ASB Hamburg-Mitte macht Halle 15 zum Rückzugsort bei Hitze
Konzept nach US-amerikanischem und Wiener Vorbild bei Pressegespräch vorgestellt.
Die Idee ist nicht neu – aber neu für Deutschland: Die erste „Cool Zone“ eröffnete vor gut 15 Jahren in San Diego. Vor rund zehn Jahren zog Wien nach, wo Rotes Kreuz und Samariterbund mittlerweile 19 Cool Zones über das gesamte Stadtgebiet betreiben. Mit der Halle 15 orientiert sich der ASB Hamburg-Mitte an diesem Vorbild.
„Hitze ist längst kein Randthema mehr, sondern eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit. Mit der Kühlen Zone gehen wir in Hamburg einen Weg, den andere Städte längst erfolgreich gehen – und wir sind stolz, dabei Vorreiter zu sein“, sagte Markus Schreiber, Landesvorsitzender des ASB Hamburg.
Die Halle 15 bietet kühle, teils abgedunkelte Räume, kostenfreie Getränke, Sitz- und Ruhemöglichkeiten, Internetzugang sowie Unterstützung durch Ehrenamtliche. Angesprochen sind vor allem ältere, alleinlebende und gesundheitlich vorbelastete Menschen, die Kühle Zone steht aber allen offen.
„Wir kennen die Menschen in Rissen und Sülldorf, die Halle 15 ist ein vertrauter Ort in der Nachbarschaft. Genau deshalb ist sie der richtige Standort für die erste Kühle Zone“, erklärte Initiator Harald Krüger, stv. Vorsitzender des ASB-Ortsverbands Hamburg-Mitte. „Bereits jetzt stehen ehrenamtliche Helfer:innen für den Einsatz bereit, so dass wir ab kommenden Montag starten können.“
Die Kühle Zone wird in Abstimmung mit dem Bezirksamt Altona aktiviert, sobald der Deutsche Wetterdienst Temperaturen ab 30 Grad oder eine mehrtägige Hitzeperiode ankündigt – also womöglich schon nächste Woche. Hitzeschutz ist eine Aufgabe, die wir am besten mit starken Partnern wie dem Bezirksamt bewältigen können“, sagte Günter Arndt, Vorsitzender des Ortsverbandes.
Die Nutzung der Kühlen Zone ist kostenlos. Die Halle 15 liegt in der Suurheid 20 in 22559 Hamburg und ist mit der Buslinie 1 zwischen den Bahnhöfen Altona und Rissen bequem erreichbar. Die Haltestelle Sieversstücken liegt praktisch direkt vor der Tür.