Neue Solarschulungen für Energieberater und PV-Planer in der DGS-Solarschule Glücksburg

Erster Mieterstrom-Kurs im Norden

DGS-Solar(fach)berater-Kurs      16.-19.03.2026
DGS - Berater für Mieterstrom    28.-30.04.2026

in der DGS-Solarschule  Glücksburg/Ostsee

Die Zeiten, in denen die südliche Dachfläche vorgab, wie viele Photovoltaikmodule auf´s private Hausdach gesetzt werden, sind vorbei. Die Einspeisevergütung macht bei statischen Solarstrompreisen keine Freude mehr. Anders sieht es aus bei hochprozentiger Eigenstromnutzung über Direktverbrauch, Speicher im Haus oder im Elektrofahrzeug. Doch für die Dimensionierung von Anlagen bei unterschiedlichen Dachausrichtungen, für Eigenstrommanagement und Speicherauslegung reicht das Know how des früheren Einsteigerkurses meist nicht mehr aus.

Die nördlichste Solarschule der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie bietet deshalb im März einen viertägigen Intensivkurs für alte wie neue Mitarbeiter der Solarbranche an. Im  dortigen Zentrum für nachhaltige Entwicklung, artefact in Glücksburg, das auf seinem Tagungshaus und im Klimapark eine große Vielfalt von Anlagen installiert hat, findet auch die Abschlussprüfung zum DGS-Solarfachberater statt.

Erstmals in Norddeutschland soll im April ein Fachkurs stattfinden, der sich der wachsenden Nachfage nach Mieterstrom annimmt: seit Jahresbeginn greifen einige Erleichterungen für Betrieb und Abrechnungsmodalitäten von Solaranlagen auf größeren Dächern von Hausgemeinschaften und Wohngesellschaften,  die allen Hausbewohnern den gewonnenen Strom preisgünstig zur Verfügung stellen können.  Während im benachbarten Dänemark solche Anlagen selbst auf Seniorenheimen schon seit Jahren bürokratie-arm betrieben werden können, wird nun auch in Deutschland das große Potential nutzbar. Auch wirtschaftliche Grundlagen und Praxiserfahrungen aus Schleswig-Holstein fließen in den dreitägigen Kurs für Mieterstrom-Berater ein, der nach beastandener Prüfung ebenfalls mit einer Zertifizierung endet. Weitere Informationen  zu Kursen und Anmeldung sind zu finden im Anhang und unter  www.artefact.de .

