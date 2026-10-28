Glücksburger Gespräche: Afghanistan – vor und mit den Taliban Deutschland und die Flüchtlinge
Montag, 02. November ´26:
18:00 Uhr
artefact - Zentrum für nachhaltige Entwicklung
Bremsbergallee 35 24960 Glücksburg
18:00: Vortrag Afghanistan – zwischen Tradition und ausländischen Besatzungen
19:00 Pause mit Getränke - und Verpflegungsangebot
19:30 Afghanistan unter den Taliban /die Situation von Flüchtlingen in Pakistan u. Deutschland
20:15 Podiumdiskussion mit einem Vertreter des d-afghan. Kulturvereins und dem Publikum
20:45 Ausklang , indiv Austausch evt. nochmal Getränke/..
Hans-Hermann Dube
73 Jahre alt, gelernter Offsetdrucker, Lehrer, Ministerialbeamter, war viele Jahre in Projekten und Einrichtungen der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit Schwerpunkt Südasien tätig, darunter von 2003 bis 2015 vor Allem in Afghanistan, anschließend als Sachverständiger des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des deutschen Bundestages zum Abzug aus Afghanistan. Heute beteiligt er sich als Dozent und Experte an geopolitischen Debatten, zur Entwicklung in Afghanistan und der Lage von Flüchtlingen.
Akbar Borran ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler mit Schwerpunkt Entwicklungsökonomie und Armutsbekämpfung in Afghanistan sowie langjähriger Erfahrung in der Integrationsarbeit und im interkulturellen Austausch
Teilnahme frei, Spenden erwünscht.