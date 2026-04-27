Blühende Dächer und Grünstreifen - auch im Unternehmen? (Seminar-Nr. 2026-33)
am Dienstag, dem 12. Mai 2026 von 09:30 bis 17:15 Uhr im artefact Zentrum für nachhaltige Entwicklung, Bremsbergallee 35, 24960 Glücksburg
Teilnahmekreis: EntscheidungsträgerInnen in Baubehörden, Verwaltung, Kommunalpolitik und in Wohnungsbaugesellschaften, öffentliche wie gewerbliche GebäudeverwalterInnen sowie Nachhaltigkeits-AGs in Betrieben
Den detaillierten Programmablauf finden Sie im Anhang und auf schleswig-holstein.de/bnur.
Teilnahmegebühr: 70 Euro
Zzgl. Verpflegung: 17 Euro p.P.
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich! Nutzen Sie gern unsere Online-Anmeldung.
Anmeldung schriftlich mit dem beigefügten Formular an:
Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek
anmeldung@bnur.landsh.de