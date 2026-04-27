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artefact gGmbH Bremsbergallee 35 24960 Glücksburg, Deutschland http://www.artefact.de/
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Blühende Dächer und Grünstreifen - auch im Unternehmen? (Seminar-Nr. 2026-33)

am Dienstag, dem 12. Mai 2026 von 09:30 bis 17:15 Uhr im artefact Zentrum für nachhaltige Entwicklung, Bremsbergallee 35, 24960 Glücksburg

(lifePR) (Glücksburg, )
Sommerliche Hitzewellen und Trockenphasen motivieren immer mehr Kommunen, Fassaden- und Dachbegrünung und andere Klimaanpassungsmaßnahmen in die Stadtplanung zu integrieren. Welche Erfahrungen gibt es bereits, auch zu Pflege und Folgekosten? Wie auch Unternehmen, kommunale Betriebe und Wohnungsgesellschaften aktiv werden und unterschiedliche Dachformen zur Begrünung genutzt werden können, wird mit vielen praktischen Beispielen auf den blühenden Dächern des artefact-Zentrums dargestellt.

Teilnahmekreis: EntscheidungsträgerInnen in Baubehörden, Verwaltung, Kommunalpolitik und in Wohnungsbaugesellschaften, öffentliche wie gewerbliche GebäudeverwalterInnen sowie  Nachhaltigkeits-AGs in Betrieben

Den detaillierten Programmablauf finden Sie im Anhang und auf schleswig-holstein.de/bnur.

Teilnahmegebühr: 70 Euro
Zzgl. Verpflegung: 17 Euro p.P.

Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich! Nutzen Sie gern unsere Online-Anmeldung.

Anmeldung schriftlich mit dem beigefügten Formular an:    
Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek
anmeldung@bnur.landsh.de

Anlagen

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