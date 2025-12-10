Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1045430

Art of Travel GmbH Tal 80331 München, Deutschland http://www.artoftravel.de
Ansprechpartner:in Frau Christine Lang
Logo der Firma Art of Travel GmbH

Raja Ampat: Wo die Welt aus Korallen besteht – Mit Rascal Voyages auf Expedition ins Paradies.

art of travel bietet exklusiv alle Kabinen des Boutique-Schiffs „Rascal“ für eine außergewöhnliche Reise durch Indonesiens unberührtes Archipel.

(lifePR) (München, )
Wenn das erste Licht über den Karstinseln von Raja Ampat tanzt, beginnt ein Tag, wie man ihn nur fernab jeder Zivilisation erleben kann. Zwischen smaragdgrünen Lagunen und dem lautlosen Gleiten des Schiffes „Rascal“ offenbart sich Indonesiens unberührte Wildnis in ihrer schönsten Form.

„Rascal Voyages“ steht für Off-Grid-Luxury: Abenteuer jenseits bekannter Pfade, sicher und stilvoll. Mit nur fünf großzügigen Kabinen, einer Crew aus lokalen Seeleuten und Privatköchen sowie handverlesenen Erlebnissen zwischen Korallenriffen und Dschungelinseln wird jede Fahrt zur Expedition mit Seele.

art of travel bietet nun die seltene Möglichkeit, das gesamte Schiff exklusiv oder kabinenweise zu buchen – für eine Reise, die Grenzen verschwimmen lässt zwischen Entdeckung, Entschleunigung und purem Staunen.

„Raja Ampat ist einer dieser Orte, die sich eher nach einem Traum anfühlen als nach einem Ziel“, sagt  Oliver Engelhardt, Asien-Experte von art of travel. „Die ‚Rascal‘ vereint das Gefühl von Abenteuer mit der Leichtigkeit eines Boutique-Hotels auf dem Meer.“

Informationen und Buchung über art of travel. www.artoftravel.de

Art of Travel GmbH

Der Luxusreiseveranstalter art of travel hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kunst des Reisens zu perfektionieren. Kein Urlaub gleicht dem anderen, jede Reise wird individuell ausgearbeitet. Bedingt durch die exzellenten Kontakte vor Ort, verfügt art of travel über ein einmaliges Netzwerk, das nicht nur Reisen auf höchstem Niveau, sondern immer auch ein Eintauchen in die Kultur der jeweiligen Länder garantiert. Auf diese Art und Weise steht der Premium-Veranstalter für einzigartige Urlaubserlebnisse und unbezahlbare Eindrücke an den schönsten Orten der Welt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.