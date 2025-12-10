Raja Ampat: Wo die Welt aus Korallen besteht – Mit Rascal Voyages auf Expedition ins Paradies.
art of travel bietet exklusiv alle Kabinen des Boutique-Schiffs „Rascal“ für eine außergewöhnliche Reise durch Indonesiens unberührtes Archipel.
„Rascal Voyages“ steht für Off-Grid-Luxury: Abenteuer jenseits bekannter Pfade, sicher und stilvoll. Mit nur fünf großzügigen Kabinen, einer Crew aus lokalen Seeleuten und Privatköchen sowie handverlesenen Erlebnissen zwischen Korallenriffen und Dschungelinseln wird jede Fahrt zur Expedition mit Seele.
art of travel bietet nun die seltene Möglichkeit, das gesamte Schiff exklusiv oder kabinenweise zu buchen – für eine Reise, die Grenzen verschwimmen lässt zwischen Entdeckung, Entschleunigung und purem Staunen.
„Raja Ampat ist einer dieser Orte, die sich eher nach einem Traum anfühlen als nach einem Ziel“, sagt Oliver Engelhardt, Asien-Experte von art of travel. „Die ‚Rascal‘ vereint das Gefühl von Abenteuer mit der Leichtigkeit eines Boutique-Hotels auf dem Meer.“
Informationen und Buchung über art of travel. www.artoftravel.de