Individuelle Raumgestaltung mit Badezimmerspiegeln und Badmöbeln von Badspiegel.de – Relaunch des bekannten Online-Shops
Mit der Wiedereröffnung des Online-Shops Badspiegel.de ist nach fast zwei Jahren ein Angebot zurück, das mit maßgefertigten Badspiegeln und Badezimmermöbeln aus nüchternen Funktionsmöbeln Gestaltungselemente für individuelle Raumkonzept macht.
Heute ist das Badezimmer zunehmend ein gleichberechtigter Raum in individuellen Wohnkonzepten, der nicht nur eine Funktion erfüllen muss, sondern auch individuellen ästhetischen Anforderungen genügen soll. Während Sanitärobjekte gerade für Mieter in der Regel vorgegeben sind, bietet das Badezimmermobiliar vielfältige Möglichkeiten, einen Raum individuell zu gestalten.
Spieglein, Spieglein an der Wand – individuelle Lösungen mit Badspiegel.de
Kernelement eines Badezimmers, egal ob Duschbad oder Wannenbad, ist in den allermeisten Fällen der Badezimmerspiegel. Praktisch betrachtet unterstützt er bei der Körperpflege, vom Zähneputzen über die morgendliche Rasur bis zur Kontrolle des Abend-Make-ups. Hierfür muss er grundlegende Anforderungen erfüllen, von seiner Größe bis zur funktionalen Beleuchtung. Gleichzeitig ist der Badezimmerspiegel ein Gestaltungselement, das mit Form, Größe, Design und Beleuchtung maßgeblich zum Raumgefühl beiträgt.
Mit einer großen Auswahl an Badspiegeln und Spiegelschränken aus deutscher Möbelmanufaktur bietet Badspiegel.de eine attraktive Alternative zu Massenprodukten, die den Durchschnittsgeschmack bedienen und dabei in Konstruktion und Design in erster Linie auf Massenkompatibilität setzen. Badspiegel.de setzt dagegen neben Qualität „Made in Germany“ vor allen Dingen auf Designvielfalt und Maßfertigung.
Vom imposanten Hollywood Spiegel mit auffälliger und gleichzeitig praktischer Beleuchtung über vielseitig nutzbare Klappspiegel für den kritischen Rundum-Blick auf die Frisur bis hin zum großzügigen Spiegel-Raumteiler der große Badezimmer elegant in getrennte Bereiche aufteilt bietet Badspiegel.de für jedes Konzept und unterschiedlichste Voraussetzungen die passende Spiegelvariante.
Spiegelschränke von Badspiegel.de – praktisch geht auch individuell ästhetisch
Moderne Spiegelschränke kombinieren den Spiegel mit praktischem Stauraum und ermöglichen so auch in kleineren Bädern eine individuelle Raumgestaltung und die Umsetzung individueller Designkonzepte.
Als Maßanfertigungen passen sich die Badezimmerspiegel, Spiegelschränke und Badezimmermöbel von Badspiegel.de optimal individuellen Voraussetzungen an. Neben dem Grunddesign bietet der Online-Shop die Möglichkeit, Maße frei zu wählen und Formen so zu gestalten, dass sich Badezimmerspiegel oder Spiegelschränke auch an Nischen oder Dachschrägen optimal anpassen. Außerdem bietet die Produktpallette vielfältige Individualisierungsoptionen von der Art der Beleuchtung, der Lichtfarbe und Lichtstärke, der Bedienung, mit optionaler Smart-Home-Funktionalität über verschiedene Montageoptionen bis hin zur Ausstattung mit funktionalen Extras, von einer zusätzliche Ablage, einer integrierten Uhr oder einem Stromanschluss bis hin zur Spiegelheizung, die auch direkt nach dem Duschen klare Sicht garantiert.
Badspiegel.de das Erfolgskonzept in neuem Glanz
Nach fast zwei Jahren tritt Badspiegel.de mit dem Relaunch des Online-Shops für Badezimmerspiegel, Spiegelschränke und Badezimmermöbel aus deutscher Herstellung an, die eigene Erfolgsgeschichte fortzusetzen. Die neue Website präsentiert ein deutlich erweitertes Produktportfolio aus Badezimmerspiegeln in unterschiedlichen Varianten, Spiegelschränken, Unterschränken, Hochschränken Sideboards und Lowboards zur Gestaltung des persönlichen Einrichtungstraums, vom funktionalen Badezimmer bis zum großzügigen Home-Spa. Darüber hinaus verbindet Badspiegel.de den Neustart mit der Einführung eines neuen Konfigurators zur einfachen Gestaltung des individuellen Traum-Spiegels oder Wunsch-Mobiliars unter Einbeziehung der vielfältigen Gestaltungsoptionen und Features.
Neben einem breitgefächerten Produktangebot und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten unterstützt Badspiegel.de Kunden mit professioneller Beratung zur Planung und Gestaltung individueller Raumkonzepte.
Mehr Informationen über Badspiegel.de finden Sie auf der Seite Über uns.