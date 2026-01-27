Grönland im Fokus – und zurück auf den Kurs der Entdecker
Auf Alfred Wegeners Spuren: Mikro-Expedition in Westgrönland an Bord der MS Balto (27.06.–09.07.2026)
Genau diese Perspektive trägt die Grönland Expedition "Auf den Spuren Alfred Wegeners" von Arktis Tours: eine Expeditionskreuzfahrt im Mikro-Format, die auf Maß statt Masse setzt. Maximal 12 Gäste reisen an Bord der MS Balto – einem der kleinsten Expeditionsschiffe der Polarwelt. Klein genug für Beweglichkeit, groß genug für Komfort, Austausch und intensive Erlebnisse.
Alfred Wegener als Leitmotiv: Expedition ist Haltung
Alfred Wegener war Meteorologe, Geophysiker und Polarforscher. Vor allem steht sein Name für eine Expeditionshaltung, die bis heute gilt: Beobachtung vor Behauptung, Anpassung vor Starrheit. Wegener starb 1930 während seiner Grönlandexpedition. In seinen Tagebüchern beschreibt er Grönland als Schule praktischer Erfahrung – nicht als Bühne:
„Die arktisch-technischen Erfahrungen, die ich hier sammle … sind allein so viel wert, daß es sich der 2 Jahre lohnt.“
Diese Haltung ist der rote Faden der Arktis Tours Reise: Nicht alles lässt sich planen; vieles entscheidet sich im Moment, geprägt durch die raue arktische Natur.
Die Stimme aus 1930/31: Claudia Weiken-Hackstein macht Geschichte greifbar
Ein Element hebt diese Expedition von vielen Polar-Kreuzfahrten ab: Claudia Weiken-Hackstein begleitet die Route als Referentin und Lektorin an Bord. Sie nutzt den Expeditionsfundus ihres Großvaters Karl Weiken – Originalbilder, Briefe und Tagebücher aus der Grönlandexpedition 1930/31. Weiken war Geodät, Teilnehmer der Expedition und übernahm zeitweise Verantwortung an der Weststation; seine Mess- und Vermessungsarbeiten gehören zum historischen Rückgrat dieser Unternehmung. So wird Grönland nicht erzählt, sondern authentisch erlebbar: tagsüber Anlandung, abends Archiv – sachlich, authentisch, ohne Pathos.
Die Route: Diskobucht bis Uummannaq – Expedition statt Fahrplan
Die Expedition startet mit der Einschiffung in Ilulissat. Von dort führt die Reise – flexibel nach Wetterlage – entlang prägender Wegpunkte Westgrönlands und der original Route Wegeners: über die Disko-Insel (Qeqertarsuaq), durch die Vaigat-Straße (Sullorsuaq) zwischen Disko und der Nuussuaq-, mit Annäherungen an Gletscherfronten wie Eqip Sermia bis in den Raum Uummannaq. Im Zentrum stehen tägliche Zodiac-Anlandungen mit Wanderungen und Naturbeobachtung – und das Privileg, Entscheidungen nicht nach Fahrplan, sondern nach Licht, Eis und Wetter zu treffen.
Qaamarujuk-Fjord: Weststation 1930/31 – Geschichte als Koordinatenpunkt
Eine Schlüsselstation ist der Qaamarujuk-Fjord. Hier befand sich 1930/31 Wegeners Weststation. Wer hier unterwegs ist, sieht nicht nur Eis und Fels, sondern auch die Bedingungen, unter denen Forschung vor fast hundert Jahren möglich war.
Inuit-Perspektive statt Folklore: lokale Partner als Gastgeber
Auf der Disko-Insel führt Mark von Basaltic Tours die Exkursionen; im Raum Uummannaq – inklusive Maarmorilik und Qaamarujuk-Fjord – begleitet Paaluk von Uummannaq Sea Safaris die Unternehmungen. Beide sind Inuit und vermitteln ihre Heimat mit großer Begeisterung und Stolz. So entsteht keine Folklore, sondern ein Einblick in Gegenwart und Kultur: wie Tradition und Moderne zusammenleben, wie Gemeinschaft organisiert ist, welche Rolle Jagdgeschichte, Infrastruktur, Bildung und Klimarealität spielen – und warum Anpassungsfähigkeit hier nicht „Konzept“, sondern Alltag ist.
Expeditionsteam an Bord: Wissen, das Orientierung schafft
Ein erfahrenes Schiffs-Expeditionsteam ergänzt mit Lektorenvorträge und verbindet die Inhalte zu Flora, Fauna und Kultur mit täglichen Anlandungen. Gerade im Mikro-Format entsteht daraus eine Qualität, die auf großen Schiffen selten wird: Gespräch statt Durchsage, Kartentisch statt Entertainment – und das Gefühl, dass echte Expedition nicht konsumiert, sondern verstanden werden will.
„Anpassung ist der Kern“ – was viele Gäste mitnehmen
Arktis Tours bietet seit den 1980er-Jahren Expeditionsreisen nach Grönland an und arbeitet eng mit lokalen Partnern.
„In Grönland zählt flexible Anpassung. Du planst – und dann kommen Eis, Wind oder Nebel. Wer hier reist, lernt Fokus und den hohen Wert von Gemeinschaft. Bei den Inuit hat Anpassungsfähigkeit an die raue Natur seit jeher das Leben geprägt. Genau das nehmen viele unserer Gäste mit zurück in ihren Alltag.“
– Ingo Oswald, Geschäftsführer Arktis Tours
Don't travel. Explore.
Für Erfahrungen, die Zukunft formen.
Auf einen Blick:
Reise: Alfred-Wegener-Route – Grönland Expedition
Datum: 27.06.–09.07.2026 (jährlich ca. gleiche Zeit; 1 Abfahrt)
Dauer: 13 Tage
Schiff: MS Balto (max. 12 Gäste)
Route/Region: Ilulissat/Diskobucht – Disko-Insel (Qeqertarsuaq) – Vaigat/Sullorsuaq – Eqip Sermia – Nuussuaq – Niaqornat – Uummannaq – Qaamarujuk-Fjord (Weststation 1930/31)
Besonderheit: Referentin/Lektorin Claudia Weiken-Hackstein mit Originalmaterial (Bilder, Briefe, Tagebücher) aus dem Expeditionsfundus von Karl Weiken (1930/31)
Weitere Informationen: https://arktis-tours.de/kreuzfahrten/alfred-wegener-route-groenland-expedition