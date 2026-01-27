Kontakt
Grönland im Fokus – und zurück auf den Kurs der Entdecker

Auf Alfred Wegeners Spuren: Mikro-Expedition in Westgrönland an Bord der MS Balto (27.06.–09.07.2026)

Grönland steht derzeit im Licht internationaler Schlagzeilen – als strategischer Raum, als Symbol für Ressourcen, als Projektionsfläche. Wer sich Kalaallit Nunaat („Land der Kalaallit“) jedoch auf Expedition nähert, merkt schnell: Dieses Land entzieht sich jeder Vereinfachung. Es ist eine faszinierende Destination aus Eis, Wind, Gezeiten und Stille - und ein Ort, an dem Gemeinschaft und Anpassungsfähigkeit keine Floskeln sind, sondern gelebter Alltag.

Genau diese Perspektive trägt die Grönland Expedition "Auf den Spuren Alfred Wegeners" von Arktis Tours: eine Expeditionskreuzfahrt im Mikro-Format, die auf Maß statt Masse setzt. Maximal 12 Gäste reisen an Bord der MS Balto – einem der kleinsten Expeditionsschiffe der Polarwelt. Klein genug für Beweglichkeit, groß genug für Komfort, Austausch und intensive Erlebnisse.

Alfred Wegener als Leitmotiv: Expedition ist Haltung

Alfred Wegener war Meteorologe, Geophysiker und Polarforscher. Vor allem steht sein Name für eine Expeditionshaltung, die bis heute gilt: Beobachtung vor Behauptung, Anpassung vor Starrheit. Wegener starb 1930 während seiner Grönlandexpedition. In seinen Tagebüchern beschreibt er Grönland als Schule praktischer Erfahrung – nicht als Bühne:

„Die arktisch-technischen Erfahrungen, die ich hier sammle … sind allein so viel wert, daß es sich der 2 Jahre lohnt.“

Diese Haltung ist der rote Faden der Arktis Tours Reise: Nicht alles lässt sich planen; vieles entscheidet sich im Moment, geprägt durch die raue arktische Natur.

Die Stimme aus 1930/31: Claudia Weiken-Hackstein macht Geschichte greifbar

Ein Element hebt diese Expedition von vielen Polar-Kreuzfahrten ab: Claudia Weiken-Hackstein begleitet die Route als Referentin und Lektorin an Bord. Sie nutzt den Expeditionsfundus ihres Großvaters Karl Weiken – Originalbilder, Briefe und Tagebücher aus der Grönlandexpedition 1930/31. Weiken war Geodät, Teilnehmer der Expedition und übernahm zeitweise Verantwortung an der Weststation; seine Mess- und Vermessungsarbeiten gehören zum historischen Rückgrat dieser Unternehmung. So wird Grönland nicht erzählt, sondern authentisch erlebbar: tagsüber Anlandung, abends Archiv – sachlich, authentisch, ohne Pathos.

Die Route: Diskobucht bis Uummannaq – Expedition statt Fahrplan

Die Expedition startet mit der Einschiffung in Ilulissat. Von dort führt die Reise – flexibel nach Wetterlage – entlang prägender Wegpunkte Westgrönlands und der original Route Wegeners: über die Disko-Insel (Qeqertarsuaq), durch die Vaigat-Straße (Sullorsuaq) zwischen Disko und der Nuussuaq-, mit Annäherungen an Gletscherfronten wie Eqip Sermia bis in den Raum Uummannaq. Im Zentrum stehen tägliche Zodiac-Anlandungen mit Wanderungen und Naturbeobachtung – und das Privileg, Entscheidungen nicht nach Fahrplan, sondern nach Licht, Eis und Wetter zu treffen.

Qaamarujuk-Fjord: Weststation 1930/31 – Geschichte als Koordinatenpunkt

Eine Schlüsselstation ist der Qaamarujuk-Fjord. Hier befand sich 1930/31 Wegeners Weststation. Wer hier unterwegs ist, sieht nicht nur Eis und Fels, sondern auch die Bedingungen, unter denen Forschung vor fast hundert Jahren möglich war.

Inuit-Perspektive statt Folklore: lokale Partner als Gastgeber

Auf der Disko-Insel führt Mark von Basaltic Tours die Exkursionen; im Raum Uummannaq – inklusive Maarmorilik und Qaamarujuk-Fjord – begleitet Paaluk von Uummannaq Sea Safaris die Unternehmungen. Beide sind Inuit und vermitteln ihre Heimat mit großer Begeisterung und Stolz. So entsteht keine Folklore, sondern ein Einblick in Gegenwart und Kultur: wie Tradition und Moderne zusammenleben, wie Gemeinschaft organisiert ist, welche Rolle Jagdgeschichte, Infrastruktur, Bildung und Klimarealität spielen – und warum Anpassungsfähigkeit hier nicht „Konzept“, sondern Alltag ist.

Expeditionsteam an Bord: Wissen, das Orientierung schafft

Ein erfahrenes Schiffs-Expeditionsteam ergänzt mit Lektorenvorträge und verbindet die Inhalte zu Flora, Fauna und Kultur mit täglichen Anlandungen. Gerade im Mikro-Format entsteht daraus eine Qualität, die auf großen Schiffen selten wird: Gespräch statt Durchsage, Kartentisch statt Entertainment – und das Gefühl, dass echte Expedition nicht konsumiert, sondern verstanden werden will.

„Anpassung ist der Kern“ – was viele Gäste mitnehmen

Arktis Tours bietet seit den 1980er-Jahren Expeditionsreisen nach Grönland an und arbeitet eng mit lokalen Partnern.
„In Grönland zählt flexible Anpassung. Du planst – und dann kommen Eis, Wind oder Nebel. Wer hier reist, lernt Fokus und den hohen Wert von Gemeinschaft. Bei den Inuit hat Anpassungsfähigkeit an die raue Natur seit jeher das Leben geprägt. Genau das nehmen viele unserer Gäste mit zurück in ihren Alltag.“
– Ingo Oswald, Geschäftsführer Arktis Tours

Don't travel. Explore. 
Für Erfahrungen, die Zukunft formen.

Auf einen Blick:

Reise: Alfred-Wegener-Route – Grönland Expedition
Datum: 27.06.–09.07.2026 (jährlich ca. gleiche Zeit; 1 Abfahrt)
Dauer: 13 Tage
Schiff: MS Balto (max. 12 Gäste)
Route/Region: Ilulissat/Diskobucht – Disko-Insel (Qeqertarsuaq) – Vaigat/Sullorsuaq – Eqip Sermia – Nuussuaq – Niaqornat – Uummannaq – Qaamarujuk-Fjord (Weststation 1930/31)
Besonderheit: Referentin/Lektorin Claudia Weiken-Hackstein mit Originalmaterial (Bilder, Briefe, Tagebücher) aus dem Expeditionsfundus von Karl Weiken (1930/31)
Weitere Informationen: https://arktis-tours.de/kreuzfahrten/alfred-wegener-route-groenland-expedition 

Arktis Tours GmbH & Co. KG

Arktis Tours steht für das, was jenseits des Reisens beginnt: echtes Entdecken. Seit 1976 gestalten wir maßgeschneiderte Expeditionen in die unberührtesten Regionen der Erde – von den Nordländern bis zu den endlosen Weiten der Arktis und Antarktis.

Wir begleiten Unternehmer, Führungspersönlichkeiten und Menschen mit Verantwortung auf Reisen, die bewegen – fernab des Massentourismus, nah am Wesentlichen. Unsere Expeditionen verbinden authentisches Abenteuer mit diskretem Luxus und tiefgehenden Erlebnissen.

Mit über 45 Jahren Expertise, exklusiven lokalen Partnern und einem Rundum-Service, der keine Kompromisse kennt, schaffen wir Erfahrungen, die Bewusstsein erweitern, Klarheit schenken und bleibende Spuren hinterlassen.

Don’t travel. Explore. – Together for a better life.

Unternehmen: Arktis Tours GmbH & Co. KG
Sitz: Kempten (Allgäu), Deutschland
Gründung: 1976
Portfolio: Reisen in die Nordländer sowie Expeditionen in Arktis und Antarktis

