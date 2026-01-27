Grönland im Fokus – und zurück auf den Kurs der Entdecker

Grönland steht derzeit im Licht internationaler Schlagzeilen – als strategischer Raum, als Symbol für Ressourcen, als Projektionsfläche. Wer sich(„Land der Kalaallit“) jedoch auf Expedition nähert, merkt schnell: Dieses Land entzieht sich jeder Vereinfachung. Es ist eine faszinierende Destination aus Eis, Wind, Gezeiten und Stille - und ein Ort, an dem Gemeinschaft und Anpassungsfähigkeit keine Floskeln sind, sondern gelebter Alltag.Genau diese Perspektive trägt dievon Arktis Tours: eineim Mikro-Format, die auf Maß statt Masse setzt.reisen an Bord der– einem der kleinsten Expeditionsschiffe der Polarwelt. Klein genug für Beweglichkeit, groß genug für Komfort, Austausch und intensive Erlebnisse.Alfred Wegener war Meteorologe, Geophysiker und Polarforscher. Vor allem steht sein Name für eine Expeditionshaltung, die bis heute gilt: Beobachtung vor Behauptung, Anpassung vor Starrheit. Wegener starb 1930 während seiner Grönlandexpedition. In seinen Tagebüchern beschreibt er Grönland als Schule praktischer Erfahrung – nicht als Bühne:Diese Haltung ist der rote Faden der Arktis Tours Reise: Nicht alles lässt sich planen; vieles entscheidet sich im Moment, geprägt durch die raue arktische Natur.Ein Element hebt diese Expedition von vielen Polar-Kreuzfahrten ab:begleitet die Route alsan Bord. Sie nutzt den Expeditionsfundus ihres Großvatersaus der Grönlandexpedition. Weiken war Geodät, Teilnehmer der Expedition und übernahm zeitweise Verantwortung an der Weststation; seine Mess- und Vermessungsarbeiten gehören zum historischen Rückgrat dieser Unternehmung. So wird Grönland nicht erzählt, sondern authentisch erlebbar: tagsüber Anlandung, abends Archiv – sachlich, authentisch, ohne Pathos.Die Expedition startet mit der Einschiffung in. Von dort führt die Reise – flexibel nach Wetterlage – entlang prägender Wegpunkte: über die, durch diezwischen Disko und dermit Annäherungen an Gletscherfronten wiebis in den RaumIm Zentrum stehen täglichemit Wanderungen und Naturbeobachtung – und das Privileg, Entscheidungen nicht nach Fahrplan, sondern nach Licht, Eis und Wetter zu treffen.Eine Schlüsselstation ist der. Hier befand sich. Wer hier unterwegs ist, sieht nicht nur Eis und Fels, sondern auch die Bedingungen, unter denen Forschung vor fast hundert Jahren möglich war.Auf der Disko-Insel führtdie Exkursionen; im Raum Uummannaq – inklusive Maarmorilik und Qaamarujuk-Fjord – begleitetdie Unternehmungen.und vermitteln ihre Heimat mit großer Begeisterung und Stolz. So entsteht keine Folklore, sondern ein: wie Tradition und Moderne zusammenleben, wie Gemeinschaft organisiert ist, welche Rolle Jagdgeschichte, Infrastruktur, Bildung und Klimarealität spielen – und warum Anpassungsfähigkeit hier nicht „Konzept“, sondern Alltag ist.Ein erfahrenesund verbindet die Inhalte zu Flora, Fauna und Kultur mit täglichen Anlandungen. Gerade im Mikro-Format entsteht daraus eine Qualität, die auf großen Schiffen selten wird: Gespräch statt Durchsage, Kartentisch statt Entertainment – und das Gefühl, dass echte Expedition nicht konsumiert, sondern verstanden werden will.Arktis Tours bietet seit denExpeditionsreisen nach Grönland an und arbeitet eng mit lokalen Partnern.– Ingo Oswald, Geschäftsführer Arktis ToursFür Erfahrungen, die Zukunft formen.Alfred-Wegener-Route – Grönland Expedition27.06.–09.07.2026 (jährlich ca. gleiche Zeit; 1 Abfahrt)13 TageMS(max. 12 Gäste)Ilulissat/Diskobucht – Disko-Insel (Qeqertarsuaq) – Vaigat/Sullorsuaq – Eqip Sermia – Nuussuaq – Niaqornat – Uummannaq – Qaamarujuk-Fjord (Weststation 1930/31)Referentin/Lektorin Claudia Weiken-Hackstein mit Originalmaterial (Bilder, Briefe, Tagebücher) aus dem Expeditionsfundus von Karl Weiken (1930/31)