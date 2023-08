ReWalk Robotics erwirbt AlterG; Akquisition schafft kommerziellen Größenordnung und beschleunigt den Weg zur Profitabilität

Die Zusammenführung der Unternehmen erweitert den Zugang von Patienten und Ärzten zu innovativen Rehabilitationstechnologien für die Anwendung zu Hause und in der Klinik

Die Transaktion wird voraussichtlich das Umsatzwachstum steigern, und die operative Marge verbessern, während die Cash Burn Rate reduziert wird

ReWalk Robotics Ltd. (Nasdaq: RWLK) ("ReWalk"), ein führender Anbieter innovativer Technologien, die Mobilität und Wohlbefinden in der Rehabilitation und im täglichen Leben für Menschen mit neurologischen Erkrankungen ermöglichen, gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von AlterG, Inc. ("AlterG") bekannt, einem führenden Innovator und Anbieter von Anti-Schwerkraft-Systemen für den Einsatz in der physikalischen und neurologischen Rehabilitation. Mit dieser Transaktion werden die aktuellen und zukünftigen Produktlinien von AlterG in das bestehende Portfolio von ReWalk im Bereich der Neurorehabilitation integriert. Es wird erwartet, dass ReWalk damit seine kundenorientierte Kompetenz erheblich ausbauen und zukünftige Wachstumsmöglichkeiten forcieren kann.AlterG ist ein führender Andieter im Bereich der transformativen Technologie, die es Menschen ermöglicht, ihre Mobilität wiederzuerlangen, ihr Wohlbefinden zu verbessern und ihre körperliche Leistungsfähigkeit zu steigern. AlterG entwickelt, fertigt und vertreibt Anti-Schwerkraft-Systeme, die die patentierte, von der NASA inspirierte Differenzialdrucktechnologie nutzen, um die Auswirkungen der Schwerkraft zu reduzieren und Menschen zu ermöglichen, sich auf neue Art und Weise zu bewegen, mit fein kalibrierter Unterstützung und weniger Schmerzen. Die Medizinprodukte von AlterG sind weltweit in über 4.000 Einrichtungen zu finden. Sie haben Millionen von Menschen dabei geholfen, ihre Ziele sicher und beständig zu erreichen und bessere Mobilitätsergebnisse zu erzielen.“Diese Transaktion ist für ReWalk wirklich transformativ und ein Meilenstein in unserer langfristigen Wachstumsstrategie, die sich sowohl auf unser bestehendes Produktportfolio als auch auf synergetische Akquisitionen stützt“, sagte Larry Jasinski, Chief Executive Officer (“CEO“) von ReWalk. “Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion die gemeinsame Marktpräsenz beider Geschäftsbereiche stärken und durch die Schaffung von Vertriebs- und Support-Effizienzen über alle Produktlinien hinweg unseren Weg zur Profitabilität beschleunigen wird. Wir sind überzeugt, dass wir durch diese Transaktion eine hervorragende kommerzielle Infrastruktur erzeugen werden, um eine Vielzahl zusätzlicher Produkte für die gesamte Bandbreite der Versorgung zu unterstützen – sowohl in der Klinik als auch zu Hause.""AlterG und ReWalk teilen die gemeinsame Vision, synergetische, branchenführende Produkte in einem Weltklasse-Portfolio zu kombinieren, das unsere gemeinsamen Stärken nutzt", fügte Charles Remsberg, CEO von AlterG, hinzu. "Diese Transaktion schafft sofort die Größenordnung, um die Entwicklung der nächsten Generation unserer bestehenden Produkte zu finanzieren und weitere innovative und kommerzielle Rehabilitationstechnologien zu verfolgen, die unsere Beziehungen zu unseren Kunden als Schlüsselressource für innovative Lösungen in der neurologischen und physikalischen Rehabilitation weiter stärken."Nach der Transaktion wird Herr Remsberg die Rolle des Chief Sales Officer im Führungsteam von ReWalk übernehmen.ReWalk wird beim Abschluss der Transaktion, der voraussichtlich am 11. August 2023 erfolgen wird, einen Kaufpreis von rund 19 Millionen US-Dollar in bar zahlen. Der Abschluss der Transaktion ist abhängig von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen durch die Parteien. Zusätzliche Barzahlungen können auf der Grundlage eines Prozentsatzes des jährlichen Umsatzwachstums von AlterG in den nächsten zwei Jahren gezahlt werden. Mit der Übernahme von AlterG will ReWalk seine langfristige finanzielle Position und seinen Weg zur Profitabilität stärken. AlterG hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 20 Millionen US-Dollar bei positivem Betriebsergebnis erwirtschaftet. Piper Sandler fungierte als exklusiver Finanzberater der Käuferseite für ReWalk. Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsberater für ReWalk. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati P.C. fungierte als Rechtsberater von AlterG.Larry Jasinski, Chief Executive Officer, und Michael Lawless, Chief Financial Officer, werden am 9. August um 8:30 Uhr EDT einen Webcast und eine virtuelle Präsentation für die Investoren veranstalten, um die möglichen Auswirkungen der Übernahme zu diskutieren. An der Telefonkonferenz wird auch Charles Remsberg, CEO von AlterG, teilnehmen.Das Management von ReWalk wird eine Telefonkonferenz und eine virtuelle Präsentation durchführen, um diese Transaktion zu erörtern:Mittwoch, 9. August 20238:30 AM EDTU.S: 1-877-550-1707International: + 1-848-488-9020Bitte nennen Sie den "ReWalk / AlterG Acquisition Call".Der archivierte Webcast wird über den Abschnitt "Investoren" auf der ReWalk-Website unter https://ir.rewalk.com verfügbar sein.Das 2005 gegründete Unternehmen AlterG® nutzt eine einzigartige Technologie zur Überwindung der Schwerkraft, die ursprünglich von der NASA inspiriert war, um physikalische Rehabilitation und Training neu zu definieren. Die Anti-Schwerkraft-Systeme von AlterG reduzieren körperliche Defizite und verbessern die Mobilität und verbessern somit die orthopädische Rehabilitation, die Behandlung neurologischer und chronischer Erkrankungen sowie die sportliche Leistung.Alter G® ist eine in den Vereinigten Staaten und weiteren Gerichtsbarkeiten außerhalb der Vereinigten Staaten eingetragene Marke von AlterG, Inc.