Spiegel21.de – Beratungsqualität und Bequemlichkeit sind kein Widerspruch
Als führender deutscher Online-Fachhändler bietet Spiegel21.de eine riesige Auswahl maßgefertigter Produkte. Dabei vereint der meistbesuchte Fachshop für Spiegel die Qualität fachkundiger Beratung mit Komfort-merkmalen eines modernen Online-Shops.
Spiegel21: Online-Shop meets Fachhandel – das Beste aus zwei Welten
Als führender deutscher Online-Fachhändler und meistbesuchter Fachshop für Spiegel nach Maß demonstriert Spiegel21, dass es auch anders geht und sich die fachkundige Beratung des stationären Handels mit der Flexibilität der Maßfertigung und der Angebotsvielfalt sowie den attraktiven Konditionen des Online-Handels verbinden lässt.
Spiegel sind Einrichtungs- und Funktionsgegenstände, Gestaltungselemente und Designobjekte in einem. Ob als Schminkspiegel im Badezimmer, als Ankleidespiegel oder als multifunktionaler Raumtrenner: Ein Spiegel gestaltet, wertet auf und individualisiert. Richtig platziert kann er sogar die gesamte Geometrie eines Raumes verändern, Räume optisch strecken und vergrößern oder einfallendes Tageslicht gezielt lenken. Damit ist die Wahl eines Spiegels eine Herausforderung, die nur schwer zwischen zwei Abteilungen eines Möbelhauses getroffen werden kann.
Spiegel21 bietet eine umfassende Auswahl an Spiegeln für unterschiedliche Einsatzzwecke. Vom klassischen Badspiegel über Spiegelschränke in unterschiedlichsten Dimensionen bis zu Wandspiegeln als Ausstattung für Wohn-, Schlaf- und Ankleidezimmer oder Flure bietet der Online-Shop Spiegel in 18 Kategorien – darunter auch runde Spiegel, asymmetrische Spiegel sowie stilvolle Spiegel mit Rahmen für jeden Einrichtungsstil. Alle in den einzelnen Spiegel-Kategorien vorgestellten Spiegel lassen sich zudem individuell in Maßen, Dimensionen, Geometrie und Ausstattung anpassen und werden nach individuellen Angaben in Deutschland maßgefertigt. Insgesamt bietet der Spiegel21-Onlineshop mit über 80 individuellen Optionen Millionen unterschiedlicher Kombinationen und damit eine Produktvielfalt, die kein stationärer Händler vorhalten kann.
Auf Shoppingtour mit dem 3D-Konfigurator von Spiegel21
Jede Spiegel-Variante in den verschiedenen Kategorien kann mit Hilfe des 3D-Online-Konfigurators visualisiert und in allen vorhandenen Optionen mit wenigen Klicks angepasst werden. Damit ersetzen der heimische Monitor oder das Display von Smartphone und Tablet das mühselige Blättern in Produktkatalogen und die Ungewissheit, ob der Traumspiegel in der Realität auch wirklich so aussieht, wie man ihn sich auf Grundlage reiner Beschreibungen vorstellen muss.
Bei allen Spiegeln kombiniert das Angebot von Spiegel21 klassisches, zeitloses oder modern-unkonventionelles Design mit hochwertigen Materialien, höchster Fertigungsqualität und optional moderner Technik. Ob Klappspiegel mit energiesparender und langlebiger LED-Beleuchtung oder futuristischer Smart Home Spiegel mit eingebauten Bluetooth Lautsprechern und Spiegelheizung – Spiegel von Spiegel21 können weit mehr, als Licht reflektieren. Selbst der eingebaute Fernseher im TV Spiegel ist keine Hollywood-Science-Fiction-Fantasie oder Privileg für Superreiche.
Spiegel21: Mehr als formschönes Spiegelglas
Neben einem riesigen Angebot an Spiegeln aller Formen, Größen und Funktionen bietet der Online-Shop von Spiegel21 außerdem Einrichtungselemente aus verschiedenen Kategorien, von Badezimmer- und Garderobenmöbeln über Duschwände und -kabinen und Glastüren bis hin zu Holzplatten nach Maß. Mit diesem vielseitigen Angebot richtet sich Spiegel21 sowohl an Privatkunden, die ihre individuellen Einrichtungs- und Renovierungsprojekte mit einem kompetenten Partner realisieren möchten als auch an Innenarchitekten und Objektausstatter, die jenseits von 08/15-Standards einen zuverlässigen Zulieferer suchen.