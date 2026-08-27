Elterntaxi: Sicher zur Schule – auch ohne Auto
ARAG Experten über Unfallrisiken, Haftungsfragen und sichere Alternativen
Warum erhöhen Elterntaxis das Unfallrisiko?
Studien zur Verkehrssicherheit zeigen, dass sich Schulwegunfälle besonders häufig in den Morgenstunden und im direkten Umfeld von Schulen ereignen. Nach Auswertungen der Unfallforschung der Versicherer steigt das Unfallrisiko dort, wo viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor das Schultor bringen – vor allem durch zu schnelles Fahren, eingeschränkte Sicht und spontane Wendemanöver. Um den Verkehr zu entzerren, setzen viele Schulen auf alternative Konzepte, etwa auf ausgewiesene Hol- und Bringzonen in größerer Entfernung zur Schule oder sie empfehlen Schulwege abseits stark befahrener Straßen.
Darf eine Schule das Elterntaxi verbieten?
Ob Eltern ihre Kinder bis vor das Schulgelände fahren dürfen, hängt von der Verkehrssituation vor Ort ab. Die ARAG Experten erläutern, dass ein verbindliches Verbot nur dann greift, wenn es auf einer offiziellen Verkehrsregelung beruht. Gibt es Halte oder Parkverbote, Sperrflächen oder Durchfahrtsbeschränkungen nach der Straßenverkehrsordnung, müssen diese eingehalten werden. Fehlen solche Regelungen, können Schulen Eltern lediglich bitten oder empfehlen, auf den Bring und Abholdienst zu verzichten.
Wer haftet, wenn beim Elterntaxi etwas passiert?
Kommt es beim Bringen oder Abholen mit dem Auto zu einem Unfall, gelten die allgemeinen Haftungsregeln des Straßenverkehrsrechts. Eltern haften für ihr eigenes Fahrverhalten. Die ARAG Experten betonen, dass sich aus dem gut gemeinten Bringdienst keine Sonderrechte ergeben. Wer im Halteverbot steht, an unübersichtlichen Straßenabschnitten hält oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, kann zur Verantwortung gezogen werden.
Wie lernen Kinder, den Schulweg selbstständig zu bewältigen?
Statt Kinder täglich bis vor das Schultor zu fahren, empfehlen die ARAG Experten, sie schrittweise an einen eigenständigen Schulweg heranzuführen. Das gelingt am besten durch gemeinsames Üben unter realen Bedingungen – zunächst begleitet, später mit wachsendem Abstand. Wichtig ist es, Verkehrsregeln zu erklären und typische Gefahrensituationen zu thematisieren, etwa parkende Fahrzeuge, unübersichtliche Kreuzungen oder Gedränge an Haltestellen. Viele Schulen stellen Schulwegpläne zur Verfügung, die besonders sichere Routen ausweisen und als Orientierung dienen können. Zusätzlich kann es helfen, Weggemeinschaften zu bilden, damit Kinder nicht allein unterwegs sind.
Wie ist der Schulweg versichert?
Kinder stehen auf dem direkten Schulweg grundsätzlich unter dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Der Versicherungsschutz beginnt grundsätzlich mit dem Verlassen der Wohnung und endet mit dem Erreichen des Schulgeländes.
Das gilt nach Einschätzung der ARAG Experten nicht immer nur für den direkten Weg. Das Bundessozialgericht hat klargestellt, dass auch ein unbeabsichtigter Umweg versichert sein kann, etwa wenn sich jüngere Kinder aus Unachtsamkeit, Zerstreutheit oder kindlicher Neugier verlaufen oder eine Haltestelle verpassen. Entscheidend ist, ob der Weg noch in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Schulweg steht (Az.: B 2 U 29/06 R). Nicht versichert sind dagegen bewusste private Abstecher, etwa zum Spielplatz oder zu Freunden, da hier der sachliche Zusammenhang mit dem Schulweg unterbrochen wird.
Ab wann ist der Schulweg mit dem Fahrrad sinnvoll?
Der Schulweg mit dem Fahrrad erfordert ein hohes Maß an Übersicht und Regelkenntnis. Die ARAG Experten raten, Kinder frühestens ab etwa neun oder zehn Jahren allein mit dem Rad fahren zu lassen – vorausgesetzt, sie beherrschen das Fahrrad sicher. Häufig bieten Schulen zudem einen Fahrradführerschein oder eine vergleichbare Verkehrsschulung an. Diese soll sicherstellen, dass Kinder Verkehrsregeln nicht nur kennen, sondern sie auch im Straßenverkehr zuverlässig anwenden können.
Sie wollen mehr von den ARAG Experten lesen oder hören?
Dann schauen Sie im ARAG newsroom vorbei.