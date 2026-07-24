AQUION präsentiert den neuen PRIMUS UT+ zur intelligenten Wasseraufbereitung mit innovativer Hybridwasserzelle

Hybridwasserzelle

intuitives Touchdisplay mit Dreh- und Impulsgeber

verschiedene Wasserprogramme inklusive Wasserstoff-Wasser und gefiltertem Wasser

Mengenvorwahl mit Speicherfunktion

Sprachansagen

ECO- und Nachtmodus

integrierte Selbstdiagnose

RFID-Filtererkennung

Wartungs- und Statusanzeigen für Filter und Entkalkung.

Die AQUION GmbH erweitert ihr Portfolio hochwertiger Wasseraufbereitungssysteme um den. Mit der neuen, einer intelligenten Steuerung und einer hochwertigen Untertischlösung setzt der PRIMUS UT+ neue Maßstäbe für Bedienkomfort und moderne Wasseraufbereitung im privaten Haushalt. Das System vereint innovative Technik, hochwertiges Design und eine benutzerfreundliche Bedienung in einer kompakten Lösung für die Küche.erklärt Johannes Heppenheimer, Geschäftsführer der AQUION GmbH.Ein besonderes Merkmal des PRIMUS UT+ ist die neu entwickelte. Gemeinsam mit der intelligenten Steuerung und der mehrstufigen Wasseraufbereitung bildet sie das technische Herzstück des Systems. Anwender können komfortabel zwischen verschiedenen Wasserprogrammen wählen – darunter gefiltertes Wasser, Wasserstoff-Wasser sowie verschiedene Wasserstufen – und diese direkt über das integrierte Touchdisplay steuern.Der PRIMUS UT+ wurde konsequent auf eine einfache und intuitive Bedienung ausgelegt. Das hochauflösende Farbdisplay ermöglicht zusammen mit dem Dreh- und Impulsgeber eine komfortable Steuerung sämtlicher Funktionen. Individuelle Mengenvorwahlen, Sprachansagen, ECO- und Nachtmodus sowie eine integrierte Timerfunktion sorgen für einen hohen Bedienkomfort im Alltag.Während der Wasserentnahme informiert das Display unter anderem über das ausgewählte Wasserprogramm, die Durchflussmenge sowie die verbleibende Ausgabedauer. Häufig genutzte Wassermengen können gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.Auch bei Wartung und Betrieb unterstützt der PRIMUS UT+ seine Nutzer aktiv. Das System verfügt über eine integrierte Selbstdiagnose und informiert automatisch über anstehende Filterwechsel, Entkalkungsintervalle oder mögliche Störungen. Die RFID-Filtererkennung unterstützt die Verwendung passender Originalfilter und trägt zu einer zuverlässigen Gerätefunktion bei.Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem:Der AQUION PRIMUS UT+ wurde für den dauerhaften Einsatz im Haushalt entwickelt und verbindet hochwertige Materialien mit einer intelligenten Benutzerführung. Die Installation erfolgt am Kaltwassernetz und sollte entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät ist für die Verwendung mit Trinkwasser vorgesehen, das den geltenden Anforderungen entspricht., ergänzt Markus Euler (Mitgeschäftsführer).Die AQUION GmbH entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Systeme zur Wasseraufbereitung für private Haushalte. Das Unternehmen steht für innovative Technologien, langlebige Produktqualität und umfassenden Kundenservice. Ziel ist es, moderne Wassertechnik mit einfacher Bedienung und hochwertigem Design zu verbinden.AQUION GmbH