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AQUION präsentiert den neuen PRIMUS UT+ zur intelligenten Wasseraufbereitung mit innovativer Hybridwasserzelle

Modernes Untertischsystem verbindet hochwertige Filtertechnologie, Hybridwasserzelle und intelligente Bedienung in einem eleganten Design

(lifePR) (Dieburg, )
Die AQUION GmbH erweitert ihr Portfolio hochwertiger Wasseraufbereitungssysteme um den AQUION PRIMUS UT+. Mit der neuen Hybridwasserzelle, einer intelligenten Steuerung und einer hochwertigen Untertischlösung setzt der PRIMUS UT+ neue Maßstäbe für Bedienkomfort und moderne Wasseraufbereitung im privaten Haushalt. Das System vereint innovative Technik, hochwertiges Design und eine benutzerfreundliche Bedienung in einer kompakten Lösung für die Küche.

„Mit dem PRIMUS UT+ wollten wir kein gewöhnliches Wasseraufbereitungssystem entwickeln, sondern ein System, das moderne Technik, Design und Alltagstauglichkeit miteinander verbindet. Viele Funktionen arbeiten unauffällig im Hintergrund – für den Nutzer steht vor allem ein komfortables Bedienerlebnis im Mittelpunkt“, erklärt Johannes Heppenheimer, Geschäftsführer der AQUION GmbH.

Hybridwasserzelle als technisches Herzstück

Ein besonderes Merkmal des PRIMUS UT+ ist die neu entwickelte Hybridwasserzelle. Gemeinsam mit der intelligenten Steuerung und der mehrstufigen Wasseraufbereitung bildet sie das technische Herzstück des Systems. Anwender können komfortabel zwischen verschiedenen Wasserprogrammen wählen – darunter gefiltertes Wasser, Wasserstoff-Wasser sowie verschiedene Wasserstufen – und diese direkt über das integrierte Touchdisplay steuern.

Komfort auf Knopfdruck

Der PRIMUS UT+ wurde konsequent auf eine einfache und intuitive Bedienung ausgelegt. Das hochauflösende Farbdisplay ermöglicht zusammen mit dem Dreh- und Impulsgeber eine komfortable Steuerung sämtlicher Funktionen. Individuelle Mengenvorwahlen, Sprachansagen, ECO- und Nachtmodus sowie eine integrierte Timerfunktion sorgen für einen hohen Bedienkomfort im Alltag.

Während der Wasserentnahme informiert das Display unter anderem über das ausgewählte Wasserprogramm, die Durchflussmenge sowie die verbleibende Ausgabedauer. Häufig genutzte Wassermengen können gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden.

Intelligente Technik sorgt für Sicherheit

Auch bei Wartung und Betrieb unterstützt der PRIMUS UT+ seine Nutzer aktiv. Das System verfügt über eine integrierte Selbstdiagnose und informiert automatisch über anstehende Filterwechsel, Entkalkungsintervalle oder mögliche Störungen. Die RFID-Filtererkennung unterstützt die Verwendung passender Originalfilter und trägt zu einer zuverlässigen Gerätefunktion bei.

Weitere Ausstattungsmerkmale sind unter anderem:
  • Hybridwasserzelle
  • intuitives Touchdisplay mit Dreh- und Impulsgeber
  • verschiedene Wasserprogramme inklusive Wasserstoff-Wasser und gefiltertem Wasser
  • Mengenvorwahl mit Speicherfunktion
  • Sprachansagen
  • ECO- und Nachtmodus
  • integrierte Selbstdiagnose
  • RFID-Filtererkennung
  • Wartungs- und Statusanzeigen für Filter und Entkalkung.
Qualität bis ins Detail

Der AQUION PRIMUS UT+ wurde für den dauerhaften Einsatz im Haushalt entwickelt und verbindet hochwertige Materialien mit einer intelligenten Benutzerführung. Die Installation erfolgt am Kaltwassernetz und sollte entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Das Gerät ist für die Verwendung mit Trinkwasser vorgesehen, das den geltenden Anforderungen entspricht.

„Das 'Q' in AQUION steht für unser Qualitätsversprechen – für sorgfältige Entwicklung, langlebige Technik und Menschen, die hinter jedem einzelnen Produkt stehen. Mit dem PRIMUS UT+ führen wir diesen Anspruch konsequent fort“, ergänzt Markus Euler (Mitgeschäftsführer).

Mehr zum AQUION PRIMUS UT+ sowie alle Leistungsmerkmale gibt es hier:
https://aquion.de/...

Über AQUION

Die AQUION GmbH entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Systeme zur Wasseraufbereitung für private Haushalte. Das Unternehmen steht für innovative Technologien, langlebige Produktqualität und umfassenden Kundenservice. Ziel ist es, moderne Wassertechnik mit einfacher Bedienung und hochwertigem Design zu verbinden.

Pressekontakt

AQUION GmbH
www.aquion.de

Aquion GmbH

Wir bei Aquion sind Pioniere in der Veredelung von Trinkwasserr. Aquion AktivWasser ist basisches Wasser mit hexagonaler Struktur (wie Quellwasser), das durch fortschrittliche Filtrations- und Energetisierungstechnologien gewonnen wird.
Unser basische Wasser trägt zur Regulierung des Säure-Basen-Haushalts bei, während unser hexagonales Wasser aufgrund seiner besonderen Molekularstruktur als besonders bioverfügbar gilt.

Speziell für Sportler bieten wir wasserstoffreiches „SportlerWasser“, das durch seine energetisierenden Eigenschaften die Leistungsfähigkeit steigern und die Regeneration unterstützt kann.

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