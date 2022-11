Kundenservice wird groß geschrieben: die Preise von 2022 gelten auch für Lieferungen in 2023

Geradezu jede Branche ist aktuell von stetigen Preiserhöhungen betroffen. Auch am Gartenmöbel-Hersteller april furniture geht diese Entwicklung nicht spurlos vorbei. Sowohl die Zulieferer als auch Produktionspartner passen ihre Preise an, was sich schlussendlich auch auf die Produktpreise der Loungemöbeln auswirkt.april furniture möchte ein Zeichen in Sachen Kundenzufriedenheit setzen: Für alle Bestellungen, die bis 31.12.2022 eingehen, gelten selbstverständlich die aktuellen Preise, auch wenn die Lieferung erst im Frühjahr nächsten Jahres erfolgt. Somit bekommt jeder die Chance, sich noch rechtzeitig die besten Preise für die neuen Gartenmöbel zu sichern.Ab 2023 gelten neue, jedoch nach wie vor faire Preise bei april furniture. Und das Markenzeichen bleibt: hohe Qualität, made in Germany und ein optimales Preis-Leisungs-Verhältnis. Dies gewährleisten der Direktvertrieb über den Onlineshop und die Fertigung in Handarbeit im Süden Deutschlands, mit hochwertigen Materialien und mit viel Liebe zum Detail. Diesem Anspruch an bewährte Qualität können die Kunden vertrauen.Erfahren Sie mehr unter april-furniture.de