Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1072993

Apothekerkammer Nordrhein Poststr. 4 40213 Düsseldorf, Deutschland http://www.aknr.de
Ansprechpartner:in Herr Jens Krömer +49 211 8388119
Logo der Firma Apothekerkammer Nordrhein

LG Düsseldorf: THC-Vape-Kartuschen sind zulassungspflichtige Fertigarzneimittel

Apothekerkammer Nordrhein erwirkt einstweilige Verfügung gegen Online-Anbieter

(lifePR) (Düsseldorf, )
Das Landgericht Düsseldorf hat mit dem Beschluss vom 4. September 2026 in einem von der Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) angestrebten Verfahren das Angebot THC-haltiger Vape-Kartuschen untersagt. Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei den vorgefertigten Kartuschen für Verdampfer um zulassungspflichtige Fertigarzneimittel. Für diese Produkte lag eine entsprechende arzneimittelrechtliche Zulassung nicht vor.

Fertigarzneimittel sind Arzneimittel, die im Voraus hergestellt und in einer zur Abgabe an Verbraucher bestimmten Verpackung in den Verkehr gebracht werden oder gewerblich hergestellt werden. Für diese Produkte schreibt das Arzneimittelrecht grundsätzlich eine behördliche Zulassung vor. Eine solche Zulassung lag für die angebotenen Vape-Kartuschen nicht vor.

Die Entscheidung erfolgte im Wege einer einstweiligen Verfügung. Nach Ansicht des Gerichts dürfen die betroffenen Produkte ohne die erforderliche Zulassung nicht in den Verkehr gebracht werden. Das Angebot stellt zugleich einen Wettbewerbsverstoß dar.

Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein und der Bundesapothekerkammer, begrüßt die Entscheidung: „Der Beschluss verdeutlicht den zunehmenden Wildwuchs im Bereich der Online-Plattformen. Insoweit ist eine zunehmende Verlagerung der Aktivitäten von den Blüten hin zu anderen Darreichungsformen festzustellen. Derartige, an die Convenience der Nutzer appellierende Darreichungsformen sind nicht hinnehmbar, wenn dabei verbraucherschützende Normen missachtet werden. Dies zeigt umso mehr, wie dringend die Wiederaufnahme der gesetzgeberischen Aktivität ist.“

Für den Markt hat die Entscheidung, die noch nicht rechtskräftig ist, nach Einschätzung der AKNR eine weitreichende Bedeutung. Das Inverkehrbringen zulassungspflichtiger Fertigarzneimittel ohne die erforderliche Zulassung stellt nicht nur einen Wettbewerbsverstoß dar, sondern kann zugleich arzneimittelrechtliche Strafvorschriften berühren.

Die Entscheidung fügt sich in eine Reihe gerichtlicher Verfahren ein, in denen die Frage geklärt wird, wann ein Arzneimittel als Fertigmittel einzuordnen ist. Bereits in der sogenannten Dronabinol-Entscheidung hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf deutlich gemacht, dass einfach Bearbeitungsschritte, wie etwa das Umfüllen in kleinere Gebinde, den Charakter eines gewerblich hergestellten Fertigarzneimittels grundsätzlich nicht entfallen lassen.

„Wir erhalten zunehmend Beschwerden über derartige Geschäftsmodelle, nicht zuletzt, weil die Wirkstoffkonzentration hier in vielen Fällen auch deutlich höher ist“, erklärt Dr. Bettina Mecking, Geschäftsführerin und Justiziarin der AKNR. „Aus unserer Sicht stellt sich die Verlagerung der geschäftlichen Aktivitäten auch als Vorgriff auf den anhängigen Gesetzentwurf dar, der das Versandverbot nur für Blüten, nicht aber für andere Darreichungsformen vorsieht. Dies ist zu ergänzen.“

Der Prozessbevollmächtigte der Apothekerkammer Nordrhein, Rechtsanwalt Dr. Morton Douglas, weist zudem auf die Bedeutung der Entscheidung für Apotheken hin: „Für Apotheken beinhaltet das Angebot derartiger Produkte erhebliche Risiken. Denn der Absatz von Fertigarzneimitteln ohne Zulassung ist für eine Apotheke kein Kavaliersdelikt, sondern betrifft den Kernbereich der Tätigkeit der Apotheke. Unabhängig vom weiteren Fortgang des Verfahrens muss nun jede Apotheke selbst entscheiden, ob sie – in Kenntnis der Umstände und damit vorsätzlich – dies weiterführt.“

Website Promotion

Website Promotion

Apothekerkammer Nordrhein

Die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.200 Kammerangehörigen, die in öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.