Der Tierarzt hat alles getan, was möglich war. Das Tier stirbt, in der Praxis, auf dem Tisch, im Beisein der Besitzerin. Sie weint. Sie fragt kaum etwas, weil sie nicht fragen kann. Und die Praxis braucht eine Antwort auf das, was jetzt kommt: Was passiert mit dem Tier? Für viele Praxen ist dieser Übergang schwierig.
Der Fokus liegt zu Recht auf der medizinischen Versorgung und der menschlichen Begleitung. Was danach kommt, Abholung, Kremierung, Urne, Dokumentation, fällt dann in eine Lücke, die oft durch Improvisation oder standardisierte Sammelkremierungen gefüllt wird. Animalium ist als Partner für genau diese Lücke entwickelt worden.
Was Tierarztpraxen heute leisten und wo Grenzen entstehen
Die meisten Tierarztpraxen bieten Tierhaltern nach dem Tod eines Tieres grundlegende Orientierung: Sie erklären die Optionen, nennen einen Ansprechpartner für die Kremierung und übergeben das Tier an einen Abholdienst. Das ist in vielen Fällen das Maximum dessen, was der Praxisalltag hergibt. Was dabei oft fehlt: persönliche Begleitung des Tierhalters, Transparenz über die einzelnen Schritte, die Möglichkeit zur Einzelkremierung mit Ascherückgabe, Erinnerungsstücke, Abschiedsraum oder die Option einer würdevollen Abholung direkt aus der Praxis, nicht als logistischer Vorgang, sondern als bewusster Akt.
Was Animalium für Praxen leistet
Abholung direkt aus der Praxis: Animalium holt das Tier direkt aus der Praxis ab, diskret, zuverlässig und auf Wunsch mit persönlichem Kontakt zum Tierhalter. Keine Improvisation, kein Zeitdruck. Einzelkremierung mit Ascherückgabe: Jedes Tier wird einzeln kremiert. Die Asche wird dem Tierhalter persönlich übergeben, in einer Urne oder in einer anderen gewählten Form. Erinnerungsstücke auf Wunsch: Pfotenabdrücke, Felllocken, Ascheschmuck, auf vorangehende Anfrage werden diese Wünsche vor der Kremierung umgesetzt. Transparente Kommunikation: Tierhalter erhalten klare Informationen über jeden Schritt, was passiert, wann, wie. Keine Unklarheiten, kein Warten im Ungewissen.
Was die Kooperation für Praxen bedeutet
Eine Zusammenarbeit mit Animalium entlastet das Praxisteam, nicht indem sie Verantwortung übernimmt, sondern indem sie sie ordnet. Die Praxis bleibt das Vertrauenszentrum für den Tierhalter. Animalium übernimmt alles, was nach dem Tod des Tieres anfällt: logistisch, emotional und dokumentarisch.
Thomas Nowoczyn, Vertriebsleiter bei Animalium, betreut die Zusammenarbeit mit Tierarztpraxen persönlich: „Wir wissen, dass jede Praxis anders funktioniert. Deshalb entwickeln wir keine Standardlösung, sondern schauen gemeinsam, welche Form der Zusammenarbeit am besten zum Team und zur Klientel passt."
Eine Kooperation kann dabei so einfach beginnen wie ein gemeinsames Informationsgespräch und so unkompliziert bleiben wie ein direkter Draht, der im Ernstfall funktioniert. "Was Tierarztpraxen von uns bekommen, ist kein Service-Paket, es ist ein verlässlicher Partner für den schwierigsten Moment im Praxisalltag. Damit das Team sich wieder auf das konzentrieren kann, wofür es ausgebildet wurde." - Thomas Nowoczyn, Vertriebsleiter bei Animalium
Wie eine Partnerschaft konkret aussieht Der Einstieg in eine Kooperation mit Animalium ist niedrigschwellig und ohne Verpflichtung. Ein erstes Gespräch mit Thomas Nowoczyn klärt, welche Abläufe in der Praxis bereits etabliert sind, wo Bedarf besteht und wie die Zusammenarbeit sinnvoll strukturiert werden kann.
- Erstkontakt: Telefonisch oder per E-Mail, Thomas Nowoczyn meldet sich persönlich und ohne Zeitdruck.
- Bedarfsanalyse: Gemeinsames Gespräch: Wie läuft die Praxis? Was brauchen die Tierhalter? Was entlastet das Team am meisten?
- Vereinbarung: Klare, einfache Absprachen, keine langen Verträge, kein bürokratischer Aufwand.
- Praktische Zusammenarbeit: Direkter Draht im Ernstfall, verlässliche Abholung, transparente Kommunikation mit dem Tierhalter.