Was passiert, wenn mein Pferd stirbt? Der Ablauf Schritt für Schritt erklärt

Animalium kontaktieren – sofort und rund um die Uhr

Der erste Anruf gilt Animalium. Das Team ist 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar – ohne Callcenter, mit festen Ansprechpartnern. Gemeinsam werden die nächsten Schritte besprochen und alle Unterlagen für das Genehmigungsverfahren koordiniert. Ausnahmegenehmigung beantragen – das A und O

Ein totes Pferd darf nicht ohne Genehmigung transportiert werden. Diese Ausnahmegenehmigung stellt das Veterinäramt aus, das für den Ort zuständig ist, an dem das Pferd gestorben ist. Das Formular – offiziell „Antrag zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 4 Abs. 2 des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes" – kann vorab auf www.animalium.nrw heruntergeladen und teilweise vorbereitet werden. Im Todesfall trägt der behandelnde Tierarzt Todestag und -grund ein und bescheinigt mit Unterschrift und Stempel, dass das Pferd seuchenfrei war. Animalium übernimmt auf Wunsch die gesamte Korrespondenz mit Tierarzt und Veterinäramt. Abholung – würdevoll, deutschlandweit

Sobald die Genehmigung vorliegt, fährt das Team von Animalium los – aus NRW und auch deutschlandweit. Das Pferd wird mit einer speziellen Zugmaschine und einem breiten, eigens entwickelten Anhänger transportiert. Ein hydraulisch absenkbarer Innenwagen ermöglicht ein behutsames, würdevolles Verladen. Der Besitzer kann auf Wunsch dabei sein. Ankunft und Aufbahrung in Waltrop

In Waltrop angekommen wird das Pferd behutsam aufgenommen und in einen eigens angefertigten Holzsarkophag mit Strohbettung gebettet. Auf Wunsch findet eine Aufbahrung statt: Das Pferd liegt seitlich, der Rumpf unter einer Decke, Kopf, Hals und Beine sichtbar. Reiterfreunde, Familie und enge Vertraute können sich in einem eigens gestalteten Trauerraum verabschieden. Kremierung – transparent und begleitet

Pferde werden bei Animalium ausschließlich einzeln kremiert. Wer möchte, kann durch ein Sichtfenster beobachten, wie das Pferd in den Kremierungsofen einfährt – ohne direkt in die Flammen zu blicken. Die Kremierung eines 500 bis 600 Kilogramm schweren Pferdes dauert fünf bis acht Stunden bei Temperaturen bis zu 1.100 Grad. Bereits 48 Stunden nach Eintreffen ist die Asche in der Regel abholbereit. Was mit der Asche geschieht – ganz nach eigenem Wunsch

Die Asche des Pferdes gehört dem Besitzer. Sie kann nach Hause mitgenommen, auf einer Wiese verstreut, in einer Urne aufbewahrt oder im Kolumbarium auf dem Animalium-Gelände beigesetzt werden – das rund um die Uhr zugänglich ist. Erinnerungsstücke wie Hufabdrücke, Schweif- oder Mähnenhaar und Ascheschmuck sind auf Wunsch ebenfalls möglich.

Der Tod eines Pferdes ist der eine Moment, auf den man sich nie wirklich vorbereitet fühlt. Was in den ersten Stunden danach zu tun ist, wissen die wenigsten. Dieser Leitfaden gibt Pferdebesitzern Orientierung.Im Trauerfall funktioniert vieles nicht so, wie man es sich vorstellt. Die Gedanken rasen, die Emotionen lähmen, und gleichzeitig warten praktische Fragen, die beantwortet werden müssen. Gerade beim Pferd kommt hinzu: Es gibt gesetzliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen, bevor irgendetwas passieren kann.Das Team von Animalium begleitet Pferdebesitzer durch diesen Prozess täglich. Was folgt, ist eine klare Schritt-für-Schritt-Erklärung – damit niemand im entscheidenden Moment allein vor Fragen steht.Schritt für Schritt: Vom ersten Moment bis zur AscheGerade bei älteren Pferden oder solchen mit Vorerkrankungen empfiehlt das Team von Animalium, das Genehmigungsformular bereits vorab herunterzuladen und mit den wesentlichen Daten vorzubereiten. Name, Adresse, Pferdename, Lebensnummer, Standort – das alles lässt sich in Ruhe eintragen, wenn kein Ernstfall vorliegt. Im Trauerfall spart das wertvolle Zeit und Nerven.