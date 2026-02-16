Kontakt
Pferdekremierung mit Struktur und Würde: Animalium begleitet Abschiede deutschlandweit

Von der behördlichen Freigabe bis zur Rückführung – ein verlässlicher Partner für Pferdehalter und Praxen.

Der Abschied von einem Pferd ist für viele Halter ein Einschnitt von besonderer Tiefe. Oft hat das Tier über viele Jahre den Alltag geprägt, als Sportpartner, Freizeitbegleiter oder Lebensgefährte. Entsprechend hoch sind die emotionalen und organisatorischen Anforderungen in diesem Moment.

Animalium mit Sitz in Nordrhein-Westfalen hat sich auch auf die Pferdekremierung spezialisiert. Neu ist dieses Angebot nicht, entscheidend ist jedoch die Kombination aus Geschwindigkeit, klarer Struktur und würdevoller Durchführung.

Deutschlandweite Abholung mit speziell entwickeltem Anhängersystem

Die Abholung eines Pferdes stellt besondere Anforderungen an Technik und Ablauf. Animalium arbeitet mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Anhängersystem, das eine schonende und respektvolle Verladung ermöglicht. Das Tier wird nicht improvisiert bewegt, sondern mit dafür konstruierten Vorrichtungen achtsam aufgenommen und transportiert.

Die Abholung erfolgt deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden nach behördlicher Freigabe. Feste Ansprechpartner koordinieren den Ablauf direkt, ohne Callcenter, ohne Umwege. Für Tierhalter bedeutet das vor allem Klarheit und Sicherheit in einer ohnehin belastenden Situation.

Übernahme aller Formalitäten

Gerade im Pferdebereich ist die Kommunikation mit den zuständigen Veterinärämtern komplex. Genehmigungen, Transportfreigaben und gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden.

Animalium übernimmt das komplette Genehmigungsverfahren beim zuständigen Veterinäramt und koordiniert alle notwendigen Schritte. Praxen, Kliniken und Halter werden dadurch organisatorisch vollständig entlastet. Verbindliche Zeitfenster und transparente Kommunikation ermöglichen klare Planung.

Kremierung in Nordrhein-Westfalen

Die eigentliche Kremierung erfolgt im eigenen Krematorium in Nordrhein-Westfalen. Auch hier stehen strukturierte Prozesse, Dokumentation und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Nach Eintreffen im Krematorium ist eine Rückführung der Asche bereits innerhalb von 48 Stunden möglich.

24/7 erreichbar – mit festen Ansprechpartnern

Animalium ist rund um die Uhr erreichbar, sieben Tage die Woche. Die Kommunikation erfolgt direkt mit verantwortlichen Mitarbeitenden, nicht über anonyme Hotlines. Entscheidungen werden nicht weitergereicht, sondern getroffen.

Für viele Halter und Praxen ist genau diese Kombination entscheidend: Geschwindigkeit ohne Hektik, Organisation ohne Bürokratiegefühl und Technik ohne Verlust der Würde.

Mehr als Logistik

Die Pferdekremierung ist kein rein technischer Prozess. Sie ist Teil eines Abschieds, der Respekt verdient. Animalium versteht sich deshalb nicht nur als Dienstleister, sondern als strukturierter Begleiter in einem sensiblen Moment.

Denn gerade bei großen Tieren zeigt sich, wie wichtig Professionalität, Vorbereitung und Haltung sind. Würde beginnt nicht erst bei der Kremierung, sie beginnt bei der Abholung.

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet und ist das einzige Pferdekrematorium in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe – vom Kleintier bis zum Pferd – an und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

