Pferdekremierung mit Struktur und Würde: Animalium begleitet Abschiede deutschlandweit
Von der behördlichen Freigabe bis zur Rückführung – ein verlässlicher Partner für Pferdehalter und Praxen.
Animalium mit Sitz in Nordrhein-Westfalen hat sich auch auf die Pferdekremierung spezialisiert. Neu ist dieses Angebot nicht, entscheidend ist jedoch die Kombination aus Geschwindigkeit, klarer Struktur und würdevoller Durchführung.
Deutschlandweite Abholung mit speziell entwickeltem Anhängersystem
Die Abholung eines Pferdes stellt besondere Anforderungen an Technik und Ablauf. Animalium arbeitet mit einem speziell für diesen Zweck entwickelten Anhängersystem, das eine schonende und respektvolle Verladung ermöglicht. Das Tier wird nicht improvisiert bewegt, sondern mit dafür konstruierten Vorrichtungen achtsam aufgenommen und transportiert.
Die Abholung erfolgt deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden nach behördlicher Freigabe. Feste Ansprechpartner koordinieren den Ablauf direkt, ohne Callcenter, ohne Umwege. Für Tierhalter bedeutet das vor allem Klarheit und Sicherheit in einer ohnehin belastenden Situation.
Übernahme aller Formalitäten
Gerade im Pferdebereich ist die Kommunikation mit den zuständigen Veterinärämtern komplex. Genehmigungen, Transportfreigaben und gesetzliche Vorgaben müssen eingehalten werden.
Animalium übernimmt das komplette Genehmigungsverfahren beim zuständigen Veterinäramt und koordiniert alle notwendigen Schritte. Praxen, Kliniken und Halter werden dadurch organisatorisch vollständig entlastet. Verbindliche Zeitfenster und transparente Kommunikation ermöglichen klare Planung.
Kremierung in Nordrhein-Westfalen
Die eigentliche Kremierung erfolgt im eigenen Krematorium in Nordrhein-Westfalen. Auch hier stehen strukturierte Prozesse, Dokumentation und Verlässlichkeit im Mittelpunkt. Nach Eintreffen im Krematorium ist eine Rückführung der Asche bereits innerhalb von 48 Stunden möglich.
24/7 erreichbar – mit festen Ansprechpartnern
Animalium ist rund um die Uhr erreichbar, sieben Tage die Woche. Die Kommunikation erfolgt direkt mit verantwortlichen Mitarbeitenden, nicht über anonyme Hotlines. Entscheidungen werden nicht weitergereicht, sondern getroffen.
Für viele Halter und Praxen ist genau diese Kombination entscheidend: Geschwindigkeit ohne Hektik, Organisation ohne Bürokratiegefühl und Technik ohne Verlust der Würde.
Mehr als Logistik
Die Pferdekremierung ist kein rein technischer Prozess. Sie ist Teil eines Abschieds, der Respekt verdient. Animalium versteht sich deshalb nicht nur als Dienstleister, sondern als strukturierter Begleiter in einem sensiblen Moment.
Denn gerade bei großen Tieren zeigt sich, wie wichtig Professionalität, Vorbereitung und Haltung sind. Würde beginnt nicht erst bei der Kremierung, sie beginnt bei der Abholung.