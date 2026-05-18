„Kinder stellen direkte Fragen – und das ist gut so" – Nika Krosny-Wosz im Gespräch

Wenn ein geliebtes Tier stirbt, ist das für Familien ein einschneidender Moment. Für Kinder oft der erste bewusste Kontakt mit Tod und Verlust. Die Schauspielerin Nika Krosny-Wosz hat gemeinsam mit Animalium eine Broschüre für Eltern entwickelt und spricht im Interview darüber, was Kinder in diesem Moment wirklich brauchen.ANIMALIUM-REDAKTIONNika, du bist vor allem als Schauspielerin bekannt. Wie kommt man als Schauspielerin dazu, sich mit dem Thema Tiertrauer bei Kindern zu beschäftigen?NIKA KROSNY-WOSZDas ist eine Frage, die ich gut verstehen kann. Aber ich glaube, es ist kein so großer Sprung, wie er zunächst wirkt. Als Schauspielerin lebe ich davon, mich in Emotionen einzufühlen – in die anderer Menschen, in komplexe Situationen, in Momente, die schwer auszuhalten sind. Und der Tod eines geliebten Tieres ist genau so ein Moment. Ich selbst bin damit aufgewachsen, Tiere als echte Begleiter zu erleben. Als ich mit Sascha Müller und dem Team von Animalium gesprochen habe, hat mich sofort das Grundgefühl berührt: Hier geht es um echte Nähe, um echten Schmerz. Und um Kinder, die diesen Schmerz noch nicht einordnen können. Das ist etwas, wofür ich gerne einstehe.ANIMALIUM-REDAKTIONWas ist das Besondere daran, wenn Kinder trauern – im Vergleich zu Erwachsenen?NIKA KROSNY-WOSZKinder trauern in Wellen. Sie können drei Minuten weinen und dann fragen, ob es heute noch Eis gibt. Das wirkt auf Erwachsene manchmal befremdlich oder sogar verletzend – aber es ist absolut normal. Kinder haben eine andere Kapazität, mit Schmerz umzugehen. Sie brauchen Pausen. Was sie aber gleichzeitig brauchen, ist Ehrlichkeit. Keine Beschönigungen, kein „Die Katze ist jetzt auf einer Wiese." Sie spüren, wenn etwas nicht stimmt. Und was sie am stärksten prägt, ist, ob Erwachsene bereit sind, offen zu sprechen – auch wenn sie selbst traurig sind.ANIMALIUM-REDAKTIONDu sagst, Ehrlichkeit ist wichtig. Aber viele Eltern wollen ihre Kinder schützen. Wo ist die Grenze?NIKA KROSNY-WOSZDiese Frage höre ich sehr oft – und ich glaube, da liegt ein wichtiges Missverständnis. Ehrlichkeit bedeutet nicht, das Kind mit Informationen zu überwältigen. Es bedeutet, klare Worte zu finden. Zu sagen: „Unser Hund ist gestorben. Das bedeutet, sein Körper funktioniert nicht mehr, und er kommt nicht zurück. Und das ist sehr traurig." Das ist ehrlich. Und das schützt das Kind gleichzeitig – weil es nicht in Unsicherheit gelassen wird, weil es nicht selbst Erklärungen erfindet, die oft noch belastender sind als die Wahrheit. Kinder stellen direkte Fragen – und das ist gut so. Es zeigt, dass sie verstehen wollen. Und das verdient eine direkte Antwort.ANIMALIUM-REDAKTIONWas hat dich an der Zusammenarbeit mit Animalium besonders überrascht?NIKA KROSNY-WOSZWie menschlich dieser Ort ist. Ich hatte eine gewisse Erwartung, wie ein Krematorium wirkt – kühl, funktional, distanziert. Animalium ist das Gegenteil. Die Räume haben Wärme. Es gibt Platz, Zeit anzuhalten. Und das Team denkt wirklich von den Menschen her, nicht von den Abläufen. Was mich bewegt hat, war die Überzeugung, mit der Sascha Müller und Christian Speda sagen: Abschied ist kein logistischer Vorgang. Er ist ein menschlicher Moment. Das ist die Grundlage, auf der ich gerne arbeite.ANIMALIUM-REDAKTIONGibt es eine Botschaft, die du Eltern in diesem Moment mitgeben möchtest?NIKA KROSNY-WOSZJa, eine ganz klare: Du musst diesen Moment nicht perfekt gestalten. Du musst nicht die richtigen Worte finden, du musst nicht stark sein. Was dein Kind braucht, ist, dass du da bist. Dass du ehrlich bist. Und dass du bleibst. Gemeinsame Trauer kann verbindend sein. Sie zeigt Kindern, dass Gefühle Raum haben dürfen – und dass sie mit allem, was sie fühlen, nicht allein sind. Das ist das Wichtigste.ZUR PERSON