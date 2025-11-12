.

Einladung zum „Blick hinter die Kulissen“ – Transparenz erleben bei Animalium



Sonntag, 23. November 2025, 13:00 bis 18:00 Uhr



Wie funktioniert ein Tierkrematorium? Welche Werte und Überzeugungen stehen hinter der täglichen Arbeit, wenn es darum geht, Abschied würdevoll, transparent und mit Herz zu gestalten?



Am Sonntag, den 23. November 2025, öffnet das Tierkrematorium Animalium in Waltrop seine Türen und lädt alle Interessierten zu einem besonderen „Blick hinter die Kulissen“ ein.



Von 13:00 bis 18:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, mehr über die Abläufe, die Philosophie und die Menschen zu erfahren, die hinter Animalium stehen.



In persönlichen Gesprächen, kleinen Führungen und informativen Einblicken zeigen die Mitarbeitenden, wie viel Achtsamkeit, Empathie und Verantwortung in jedem Schritt steckt, vom Eintreffen des Tieres bis zur Rückführung der Urne.



Der Tag steht ganz im Zeichen der Transparenz und soll Berührungsängste abbauen:



Wie läuft eine Einäscherung ab? Welche Möglichkeiten gibt es für Tierhalterinnen und Tierhalter, den Abschied individuell zu gestalten? Und was passiert eigentlich im Hintergrund, wenn man sich für eine Einzeleinäscherung entscheidet?



Neben den Einblicken in den Betrieb bietet Animalium an diesem Tag auch Raum für Gespräche über Themen wie Vorsorge, Erinnerungskultur und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Tod von Tieren.



„Viele Menschen haben Fragen, trauen sich aber oft nicht, sie zu stellen. Wir möchten zeigen, dass Würde und Transparenz keine Gegensätze sind, sondern die Grundlage unserer Arbeit bilden“, sagt Sascha Müller, Gründer und Geschäftsführer von Animalium.



Alle Interessierten, Tierfreunde und Nachbarn sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Tag mitzuerleben, Fragen zu stellen und sich selbst ein Bild zu machen.

