Animalium eröffnet erstes und einziges Kolumbarium für Tiere in Nordrhein-Westfalen
Ein besonderer Ort der Erinnerung, würdevoll, individuell und ab sofort verfügbar
„Mit dem Kolumbarium schaffen wir einen Ort, der über den Moment des Abschieds hinaus Bestand hat. Ein geschützter Raum, an dem Trauer Platz findet und Erinnerungen bewahrt werden können“, sagt Sascha Müller, Geschäftsführer des Animalium.
Raum für Nähe und Erinnerung
Jede Kammer ist verschlossen und bietet so einen sicheren Platz für eine oder mehrere Urnen. Die Gestaltung erfolgt nach den individuellen Wünschen der Tierhalterinnen und Tierhalter, mit klassischen Urnen, individuell gefertigten Erinnerungsurnen oder kleinen Andenken. Bei Einzelkammern können Namen, Daten oder Symbole auf der Verschlussplatte angebracht werden. Auch Gemeinschaftskammern sind vorgesehen, in denen die Namen der kremierten Tiere verzeichnet werden.
Für Tiere jeder Größe geeignet
Das Kolumbarium steht für alle Tierarten offen: Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, Meerschweinchen und andere Heimtiere finden hier einen würdevollen Platz. Auch die Asche eines Pferdes kann in einer Einzelkammer beigesetzt werden, ein in NRW einzigartiges Angebot.
Beratung und Besichtigung
Interessierte Tierhalterinnen und Tierhalter können das Kolumbarium ab sofort besichtigen. Das Team des Animalium nimmt sich Zeit für eine einfühlsame Beratung und erklärt die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Preisübersicht sowie Lagepläne der Kammern sind auf der Website abrufbar.