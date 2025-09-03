Kontakt
Animalium eröffnet erstes und einziges Kolumbarium für Tiere in Nordrhein-Westfalen

Ein besonderer Ort der Erinnerung, würdevoll, individuell und ab sofort verfügbar

Das 2023 gegründete Tierkrematorium Animalium erweitert sein Angebot um ein einzigartiges Kolumbarium. In Form einer Pyramide entstanden, bietet die Anlage 144 Kammern zur würdevollen Unterbringung der Asche verstorbener Tiere, vom kleinen Heimtier bis hin zum Pferd. Es ist das erste und bislang einzige Kolumbarium ausschließlich für Tiere in Nordrhein-Westfalen.

„Mit dem Kolumbarium schaffen wir einen Ort, der über den Moment des Abschieds hinaus Bestand hat. Ein geschützter Raum, an dem Trauer Platz findet und Erinnerungen bewahrt werden können“, sagt Sascha Müller, Geschäftsführer des Animalium.

Raum für Nähe und Erinnerung

Jede Kammer ist verschlossen und bietet so einen sicheren Platz für eine oder mehrere Urnen. Die Gestaltung erfolgt nach den individuellen Wünschen der Tierhalterinnen und Tierhalter, mit klassischen Urnen, individuell gefertigten Erinnerungsurnen oder kleinen Andenken. Bei Einzelkammern können Namen, Daten oder Symbole auf der Verschlussplatte angebracht werden. Auch Gemeinschaftskammern sind vorgesehen, in denen die Namen der kremierten Tiere verzeichnet werden.

Für Tiere jeder Größe geeignet

Das Kolumbarium steht für alle Tierarten offen: Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, Meerschweinchen und andere Heimtiere finden hier einen würdevollen Platz. Auch die Asche eines Pferdes kann in einer Einzelkammer beigesetzt werden, ein in NRW einzigartiges Angebot.

Beratung und Besichtigung

Interessierte Tierhalterinnen und Tierhalter können das Kolumbarium ab sofort besichtigen. Das Team des Animalium nimmt sich Zeit für eine einfühlsame Beratung und erklärt die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten. Eine Preisübersicht sowie Lagepläne der Kammern sind auf der Website abrufbar.

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet und ist das einzige Pferdekrematorium in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe – vom Kleintier bis zum Pferd – an und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

