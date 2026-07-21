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Animalium Tierkrematorium GmbH Zur Pannhütt 50 45731 Waltrop, Deutschland https://animalium.nrw/
Ansprechpartner:in Herr Christian Speda 023097860100
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Abschied als Familie – warum Kinder bei der Kremierung dabei sein dürfen

Soll das Kind dabei sein, wenn das Tier verabschiedet wird? Viele Eltern verneinen das reflexartig. Dabei zeigt die Erfahrung: Ein gemeinsamer Abschied kann für Kinder heilsam sein – wenn er gut begleitet wird.

(lifePR) (Waltrop, )
Die meisten Eltern wollen ihre Kinder schützen. Das ist ein tief verwurzelter Instinkt, und er ist gut gemeint. Aber manchmal führt Schutz dazu, dass Kinder ausgeschlossen werden – aus Momenten, die wichtig für sie wären. Der Abschied von einem geliebten Tier ist so ein Moment.

Animalium in Waltrop bietet Familien die Möglichkeit, gemeinsam Abschied zu nehmen – auch mit Kindern.

Was passiert, wenn Kinder ausgeschlossen werden

Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie stellen Fragen, suchen nach Erklärungen und versuchen zu verstehen, warum ihr geliebtes Tier nicht mehr da ist. Werden sie dabei nicht begleitet, entstehen leicht Unsicherheiten oder Schuldgefühle. Manche Kinder fragen sich, ob sie etwas hätten verhindern können oder ob sie eine Mitschuld tragen. Ein bewusster Abschied kann helfen, solche Gedanken aufzufangen, Fragen zu beantworten und den Verlust besser einzuordnen.

Was Animalium Familien bietet

Bei Animalium gibt es eigens gestaltete Trauerräume, die Familien die Möglichkeit geben, in Ruhe Abschied zu nehmen – ohne Zeitdruck, ohne Hektik, ohne das Gefühl, störend zu sein. Kinder können das Tier berühren, wenn sie möchten. Sie können einen Brief vorlesen, eine Lieblingsdecke mitgeben, eine Zeichnung dazulegen. Und wer möchte, kann durch ein Sichtfenster beobachten, wie das Tier in die Kremierung übergeben wird.

„Der Tod eines Tieres ist für viele Kinder die erste Begegnung mit dem Tod überhaupt. Wie dieser erste Abschied gestaltet wird, prägt ihren späteren Umgang mit Verlust – mehr, als viele Eltern ahnen. Wir haben erlebt, wie wertvoll es für Kinder sein kann, wenn sie wirklich Abschied nehmen durften." Christian Speda, Leiter Kunden- und Partnermanagement bei Animalium

Vorbereitung ist alles

Damit der Abschied für Kinder heilsam und nicht überwältigend wird, empfiehlt sich eine ruhige Vorbereitung vorab. Eltern können erklären, was passieren wird: „Wir fahren zu einem besonderen Ort, dort können wir uns von unserem Hund verabschieden. Du kannst dabei sein und mitentscheiden, was du mitbringst." Das Kind entscheidet selbst, ob es dabei sein möchte. Beteiligung ist ein Angebot, keine Pflicht.

In der Vorbereitung spielt Sprache eine zentrale Rolle. Kinder nehmen Worte ernst und oft sehr wörtlich. Deshalb brauchen sie klare, einfache und ehrliche Aussagen. Umschreibungen wie „eingeschlafen“ oder „weggegangen“ können Verunsicherung auslösen und Ängste verstärken. Ein Kind könnte beginnen, Schlaf mit Tod zu verknüpfen oder zu befürchten, dass auch andere plötzlich verschwinden. Hilfreich sind klare Sätze wie: „Unser Tier ist gestorben. Sein Körper funktioniert nicht mehr. Es kann nicht mehr atmen oder laufen, und es kommt nicht zurück.“ Diese Klarheit ist nicht hart, sondern orientierend. Sie hilft Kindern, Realität zu begreifen, auch wenn sie schwer ist.

Abschied hat viele Formen

Nicht jedes Kind möchte direkt Abschied nehmen. Manche wollen das Tier lieber in Erinnerung behalten, wie es war – lebendig, verspielt, warm. Auch das ist richtig. Animalium bietet deshalb viele Möglichkeiten: Das Kind kann das Team vorab kennenlernen, den Ort besichtigen, entscheiden, ob und wie es dabei sein möchte. Es gibt kein Muss. Es gibt nur den Raum.
Hierzu ist eine telefonische Terminabsprache erforderlich, Tel. 02309 78 60 100

ANIMALIUM FÜR FAMILIEN MIT KINDERN
  • Eigene Trauerräume für Familien – kein Zeitdruck
  • Kinder dürfen dabei sein – in der Form, die für sie passt
  • Sichtfenster zur Kremierung auf Wunsch zugänglich
  • Abschiedsgeschenke mitbringen: Lieblingsdecke, Brief, Spielzeug
  • Vorbereitungsgespräch mit dem Team möglich
  • Broschüre für Eltern: https://animalium.nrw/trauer-und-begleitung/

Animalium Tierkrematorium GmbH

Das Animalium Tierkrematorium mit Sitz in Waltrop wurde 2023 gegründet und ist das einzige Pferdekrematorium in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen bietet Einäscherungen für Tiere jeder Größe – vom Kleintier bis zum Pferd – an und unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter mit verschiedenen Abschiedsmöglichkeiten.

Zum Leistungsangebot gehören Einzel- und Gemeinschaftskremierungen, ein Kolumbarium, ein Abschiedsraum sowie eine Streuwiese. Ziel ist es, einen transparenten und verlässlichen Rahmen für eine würdige Form des Abschieds zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.animalium.nrw

Pressekontakt
Animalium Tierkrematorium GmbH
Zur Pannhütt 50
45731 Waltrop
Tel.: 02309 / 7860100
E-Mail: info@animalium.nrw
Web: www.animalium.nrw

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