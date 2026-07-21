Abschied als Familie – warum Kinder bei der Kremierung dabei sein dürfen

Eigene Trauerräume für Familien – kein Zeitdruck

Kinder dürfen dabei sein – in der Form, die für sie passt

Sichtfenster zur Kremierung auf Wunsch zugänglich

Abschiedsgeschenke mitbringen: Lieblingsdecke, Brief, Spielzeug

Vorbereitungsgespräch mit dem Team möglich

Broschüre für Eltern: https://animalium.nrw/trauer-und-begleitung/

Die meisten Eltern wollen ihre Kinder schützen. Das ist ein tief verwurzelter Instinkt, und er ist gut gemeint. Aber manchmal führt Schutz dazu, dass Kinder ausgeschlossen werden – aus Momenten, die wichtig für sie wären. Der Abschied von einem geliebten Tier ist so ein Moment.Animalium in Waltrop bietet Familien die Möglichkeit, gemeinsam Abschied zu nehmen – auch mit Kindern.Kinder trauern anders als Erwachsene. Sie stellen Fragen, suchen nach Erklärungen und versuchen zu verstehen, warum ihr geliebtes Tier nicht mehr da ist. Werden sie dabei nicht begleitet, entstehen leicht Unsicherheiten oder Schuldgefühle. Manche Kinder fragen sich, ob sie etwas hätten verhindern können oder ob sie eine Mitschuld tragen. Ein bewusster Abschied kann helfen, solche Gedanken aufzufangen, Fragen zu beantworten und den Verlust besser einzuordnen.Bei Animalium gibt es eigens gestaltete Trauerräume, die Familien die Möglichkeit geben, in Ruhe Abschied zu nehmen – ohne Zeitdruck, ohne Hektik, ohne das Gefühl, störend zu sein. Kinder können das Tier berühren, wenn sie möchten. Sie können einen Brief vorlesen, eine Lieblingsdecke mitgeben, eine Zeichnung dazulegen. Und wer möchte, kann durch ein Sichtfenster beobachten, wie das Tier in die Kremierung übergeben wird.Christian Speda, Leiter Kunden- und Partnermanagement bei AnimaliumDamit der Abschied für Kinder heilsam und nicht überwältigend wird, empfiehlt sich eine ruhige Vorbereitung vorab. Eltern können erklären, was passieren wird: „Wir fahren zu einem besonderen Ort, dort können wir uns von unserem Hund verabschieden. Du kannst dabei sein und mitentscheiden, was du mitbringst." Das Kind entscheidet selbst, ob es dabei sein möchte. Beteiligung ist ein Angebot, keine Pflicht.In der Vorbereitung spielt Sprache eine zentrale Rolle. Kinder nehmen Worte ernst und oft sehr wörtlich. Deshalb brauchen sie klare, einfache und ehrliche Aussagen. Umschreibungen wie „eingeschlafen“ oder „weggegangen“ können Verunsicherung auslösen und Ängste verstärken. Ein Kind könnte beginnen, Schlaf mit Tod zu verknüpfen oder zu befürchten, dass auch andere plötzlich verschwinden. Hilfreich sind klare Sätze wie: „Unser Tier ist gestorben. Sein Körper funktioniert nicht mehr. Es kann nicht mehr atmen oder laufen, und es kommt nicht zurück.“ Diese Klarheit ist nicht hart, sondern orientierend. Sie hilft Kindern, Realität zu begreifen, auch wenn sie schwer ist.Nicht jedes Kind möchte direkt Abschied nehmen. Manche wollen das Tier lieber in Erinnerung behalten, wie es war – lebendig, verspielt, warm. Auch das ist richtig. Animalium bietet deshalb viele Möglichkeiten: Das Kind kann das Team vorab kennenlernen, den Ort besichtigen, entscheiden, ob und wie es dabei sein möchte. Es gibt kein Muss. Es gibt nur den Raum.