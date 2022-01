Rekordzahl von Abgeordneten des EU-Parlaments fordert eine*n EU-Kommissar*in für Tierschutz

Es handelt sich um die am meisten unterzeichnete mündliche Anfrage, die jemals von Mitgliedern des Europäischen Parlaments eingereicht wurde (den vollständigen Text der mündlichen Anfrage finden Sie hier ). Die Konferenz der Präsidenten ist nun zu einer Entscheidung in einer Plenarsitzung aufgerufen, ob die Kommission die Anfrage innerhalb der nächsten drei Monate (vor dem 11. April) beantworten und ob sie in eine Entschließung umgewandelt werden soll.undhaben kürzlich ihre Unterstützung für die Kampagne der #EUforAnimals zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam mitfordern sie, dass Tierschutz mehr Bedeutung beigemessen wird, indem die Verantwortung dafür im Namen der zuständigen Generaldirektion und in der Amtsbezeichnung *des/der zuständigen EU-Kommissars*in ausdrücklich genannt wird. Im gegenwärtigen Kontext würde die Zuständigkeit *des/der Kommissars*in bei „Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz“ liegen.kommentierte Thomas Hecquet, Vorstandsvorsitzender von Animal Society e.V.kommentierte Michel Vandenbosch, Präsident von GAIA, der initiierenden Organisation der Kampagne #EUforAnimals.Eine im Juni 2021 von Ipsos durchgeführte Umfrage zeigt, dass 70 % der Europäer*innen der Meinung sind, dass es eine*n EU-Kommissar*in für Tierschutz geben sollte. Während der Tierschutz den europäischen Bürger*innen sehr am Herzen liegt und Initiativen zum verbesserten Umgang mit Tieren unterstützt wurden, schwankte die Aufmerksamkeit, welche diesen in Brüssel zuteil wurde je nach Prioritäten der jeweils amtierenden Kommission.Wir können uns glücklich schätzen, derzeit eine engagierte Kommission zu haben, die eine Überprüfung der bestehenden Rechtsvorschriften zum Tierschutz eingeleitet und mehrfach angekündigt hat, in den kommenden Jahren ehrgeizige Verbesserungen vorzubereiten. Allerdings haben frühere Kommissionen in diesem Bereich so gut wie nichts unternommen. Dies könnte wieder der Fall sein, wenn die nächste Kommission Ende 2024 ihre Arbeit aufnimmt. Eine neue Periode der Untätigkeit im Bereich des Tierschutzes sollte und kann verhindert werden, und der Weg dahin ist klar: ein*e EU-Kommissar*in, *der/die ausdrücklich dafür zuständig ist. Bürger*innen, die diese Kampagne unterstützen möchten, können die Online-Petition unterzeichnen.Animal Society ist eine neu gegründete, gemeinnützige Organisation, die sich auf politischer Ebene für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt und Tierpolitik transparent macht. Unsere Vision ist eine Welt, in der alle Tiere und deren Rechte als Teil einer gerechten Gesellschaft respektiert und geschützt werden.Im November 2021 war ein Teil unseres Teams in Brüssel, um persönlich mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments über Tierpolitik zu sprechen und sie von der #EUforAnimals Kampagne zu überzeugen. Wir haben 150 Briefe an Politiker*innen übergeben und sie darum gebeten, dem Tierschutz auf europäischer Ebene mehr Bedeutung beizumessen.