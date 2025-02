Neue Plattform tierpolitik.org macht Tierpolitik sichtbar – Revolutionäre Transparenz zur Bundestagswahl

Erste und umfassendste Datenbank dieser Art: Tausende Aktivitäten von Bundestagsabgeordneten aus den letzten acht Jahren wurden analysiert und bewertet

Nach intensiver Arbeit des kleinen, engagierten Teams von Animal Society geht heute tierpolitik.org – Der Tierpolitik Monitor online. Diese in Deutschland einzigartige Plattform schafft erstmals umfassende Transparenz darüber, wie sich Abgeordnete und Parteien tatsächlich für den Tierschutz einsetzen.Gerade jetzt, kurz vor der Bundestagswahl, ist es entscheidend, dass Bürger*innen verstehen, welchen Einfluss politische Entscheidungen auf das Leben von Millionen Tieren haben. Tiere können nicht wählen – aber Wähler*innen können Politiker*innen zur Verantwortung ziehen.Tiere haben kein Mitspracherecht, doch politische Entscheidungen betreffen sie täglich. Derschafft Transparenz und ermöglicht es Wähler*innen, eine informierte Entscheidung zu treffen – mit einer Wahl, die auch Tiere mit einbezieht.“, so das Team hinter der Plattform.Ab heute können Bürger*innen sich informieren, mit Abgeordneten direkt per Mail in Kontakt treten und sich symbolisch als Wähler*innen für Tiere eintragen.Der Tierpolitik Monitor soll in Zukunft noch weiter wachsen, stetig aktualisiert werden und ab jetzt die unverzichtbare Anlaufstelle für alle sein, die Tierpolitik nicht nur beobachten, sondern mitgestalten wollen!