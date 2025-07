Erfolgreicher Protest für den Erhalt des Amts der Bundestierschutzbeauftragten – über 101.400 Unterschriften übergeben

Rechtliche Verankerung des Amtes im Tierschutzgesetz

im Tierschutzgesetz Unabhängigkeit und Weisungsfreiheit der Amtsinhaberin

der Amtsinhaberin Kontinuität durch die Fortführung der begonnenen Arbeit von Dr. Ariane Kari

Am heutigen Montag, den 21. Juli 2025, haben engagierte Bürger*innen, Organisationen und Aktive ein starkes Zeichen für den Tierschutz in Deutschland gesetzt. Bei einem kraftvollen Protest vor dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat in Berlin wurden zwei Petitionen mit insgesamtan den neuen Leiter der Abteilung “Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit” Herrn Prof. Dr. Haunhorst übergeben – mit einer klaren Botschaft:Begleitet wurde die Übergabe von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis aus Organisationen: innn.it e.V. sowieSie alle machten deutlich: Der politische Wille für echten Tierschutz muss sich in einem starken, unabhängigen Amt für Tiere widerspiegeln – personell wie strukturell.Ein besonderer Fokus lag auf der derzeitigen Amtsinhaberin, die das Amt der Bundestierschutzbeauftragten seit ihrem Amtsantritt mit hoher Fachlichkeit und Engagement ausfüllt. Die Teilnehmenden sprachen sich auch dafür aus, dass diese, so Carlotta Heinemann von Animal Society.Die gute Nachricht des Tages:Das ist ein wichtiger Etappenerfolg – aber der Einsatz geht weiter. Noch immer ist unklar, wie es mit dem Amt langfristig weitergehen soll. Dazu, ob Dr. Ariane Kari das Amt weiterhin bekleiden und ihre wichtige begonnene Arbeit fortführen wird, konnte sich Prof. Dr. Haunhorst heute nicht äußern.Die beteiligten Organisationen fordern deshalb:Der heutige Tag hat gezeigt, dass der Tierschutz in Deutschland viele Stimmen hat – und dass diese Stimmen Gehör finden, wenn sie gemeinsam laut werden.Fotos der Aktion und Übergabe finden sich hier zur freien Verwendung unter Angabe von Foto-Credits: Hendrik Hassel.