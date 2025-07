Zins-Arbitrage 2025: Warum Dubai-Kredite den Dollar-Hammer aushebeln

Die Märkte zittern, die Investoren lauschen. Das diesjährige Jackson Hole Economic Symposium sendet ein klares Signal: Geld bleibt teuer. Die Federal Reserve rechnet 2025 lediglich mit zwei Zinssenkungen – zu wenig, um eine spürbare Entlastung der Märkte in Europa oder Nordamerika herbeizuführen. Die Folge: Finanzierungskosten steigen, Investitionsbremsen greifen, Unsicherheit wächst.



Doch während der Westen mit Zinsschocks kämpft, öffnet sich andernorts ein Fenster – ein seltenes Zusammenspiel aus niedrigen Zinsen, steuerlichen Vorteilen und stabiler Währung: Dubai.



Wenn der Dollar schwerer wird – wird Dubai leichter



In den Vereinigten Arabischen Emiraten bleiben die Zinssätze auf historisch niedrigem Niveau. Gleichzeitig profitieren Investoren von einer Währungsstabilität, die durch die Kopplung des Dirham an den US-Dollar gewährleistet wird – und von einem steuerfreundlichen Umfeld, das international seinesgleichen sucht.



„Unsere Kunden sichern sich aktuell Festhypotheken ab 2,49 % – und das über Laufzeiten von bis zu 25 Jahren. Das ist nicht nur selten, das ist strategisch wertvoll“, erklärt Michael Menter, Gründer von InvestMenter Real Estate L.L.C.



Der doppelte Vorteil: Arbitrage aus Zins & Steuer



Dubai schafft das, was vielen Märkten fehlt: Planungssicherheit bei gleichzeitig hoher Renditeaussicht. Die Fakten sprechen für sich:



Zinsen ab 2,25 % (variabel), fest ab 2,49 % bis maximal 4,29 %

0 % Einkommensteuer auf Mieteinnahmen

nur 2 % Transaktionsgebühr pro Partei beim Immobilienkauf

stabile Währung durch Dirham-Dollarkopplung



„Dubai koppelt sich clever vom US-Zinsstress ab und schont Investoren durch den Steuerverzicht. Diese doppelte Arbitrage ist selten – und temporär“, so Menter weiter.



Jackson Hole mahnt zur Vorsicht – Dubai belohnt Weitsicht



Das diesjährige Symposium ist ein Weckruf: Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. Doch anstatt zu erstarren, können Investoren aktiv werden – durch Umschichtung in Märkte mit intelligenterer Kapitalarchitektur.



InvestMenter Real Estate L.L.C. setzt genau dort an: Das Unternehmen agiert nicht nur als Immobilienvermittler, sondern als strategischer Partner in der Kapitalstrukturierung. Ziel ist eine Kombination aus Sachwertsicherung und Steueroptimierung.



Drei Gründe, warum Handeln jetzt zählt:



Zinsfixierung auf Jahrzehnte – unterhalb der Inflationsrate

Steuerfreies Vermietungseinkommen bei hoher Nachfrage

Prognostizierte Preissteigerung von bis zu 10 % bis Jahresende



Fazit:

Wer nicht handelt, zahlt – wer investiert, profitiert



Die Kapitalströme dieser Welt beginnen sich zu verschieben. Weg von überregulierten, hochbesteuerten Märkten – hin zu dynamischen Regionen mit unternehmerischer Freiheit, moderater Regulierung und langfristigem Potenzial.



Oder wie Michael Menter es auf den Punkt bringt:

„Jackson Hole war der Weckruf. Dubai ist die Antwort.“

