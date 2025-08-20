Thorsten Wittmann und InvestMenter zeigen neue Wege für Vermögensschutz in Dubai

Thorsten Wittmann ist kein gewöhnlicher Investor. Als Multimillionär, internationaler Redner und freiheitsliebender Digitalnomade steht er für ein Lebensmodell, das finanzielle Unabhängigkeit mit unternehmerischem Weitblick verbindet. Mit dem ersten „Dubai Day“ hat er ein digitales Veranstaltungsformat geschaffen, das Menschen eine Tür öffnet: raus aus der Unsicherheit europäischer Märkte und hinein in konkrete Chancen, die Dubai bietet. Unterstützt wurde er dabei von einem der erfahrensten Partner auf diesem Feld - InvestMenter.



InvestMenter ist seit über 35 Jahren im Immobilienbereich tätig, einer der ersten und größten deutschsprachigen Real Estate Company in Dubai und zählt zu den führenden Ansprechpartnern, wenn es um sichere, ertragreiche und legale Anlagemöglichkeiten in Dubai geht. Das Unternehmen begleitet seit Jahren gezielt europäische Anleger beim Aufbau und Schutz ihres Vermögens in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für den Dubai Day brachte InvestMenter tiefgehendes Fachwissen ein. Direkt aus der Praxis, greifbar und mit klarem Blick auf das, was wirklich zählt: Klarheit und Offenheit.



Genau darum ging es Wittmann mit diesem Tag - informieren statt verkaufen. Während viele Online-Veranstaltungen auf Verkaufsdruck setzen, verzichtete der Dubai Day ganz bewusst auf versteckte Absichten. Die Teilnehmenden bekamen echte Einblicke aus erster Hand: zur steuerlichen Lage, zum Alltag in Dubai, zur ärztlichen Versorgung, zu Firmengründungen und vor allem zum Immobilienmarkt.



Wittmann selbst war Dubai gegenüber lange zurückhaltend. Noch 2017 hatte er den Standort für sich ausgeschlossen. Doch durch wiederholte Aufenthalte erkannte er mit der Zeit: Wer heute seine Werte schützen und sich finanziellen Freiraum aufbauen will, muss Dubai mit einbeziehen. Besonders jetzt, wo in Europa politische und wirtschaftliche Unsicherheit wächst, die Steuerlast steigt und viele für ihr erarbeitetes Vermögen keine Sicherheit mehr sehen, zeigt sich Dubai als echte Alternative - vorausgesetzt, man versteht den Markt.



Hier bringt InvestMenter seine ganze Stärke ein. Ihre Analysen zeigten nicht nur, wo in Dubai sich Investitionen lohnen, sondern auch, welche rechtlichen und steuerlichen Vorteile damit verbunden sind. Anhand echter Beispiele, darunter Berechnungen mit bis zu 30 Prozent Gewinn, wurde ein Markt sichtbar gemacht, der vielen bisher verschlossen blieb. Eine weitere Besonderheit: Wittmann teilte offen seine eigene Anlagestrategie, inklusive der Aufteilung seines Vermögens. Das schafft Vertrauen und macht deutlich, dass er aus Erfahrung spricht, nicht nur aus Theorie. Dass er sein eigenes Geld mit InvestMenter anlegt, zeigt, wie sehr er auf deren Wissen und Verlässlichkeit setzt.



Dass die Teilnahme kostenlos möglich war, obwohl der Marktwert des Tickets bei 179 Euro lag, war eine bewusste Entscheidung. In unsicheren Zeiten, so Wittmann, müsse wichtiges Wissen für alle zugänglich sein, damit möglichst viele Menschen ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen können.



Mit dem Dubai Day haben Thorsten Wittmann und InvestMenter eine starke Verbindung aufgebaut, die auf Klarheit und Erfahrung beruht. Sie zeigen gemeinsam: Wer weiter denkt, Verantwortung für sein Geld übernehmen will und bereit ist, neue Wege zu gehen, findet in Dubai eine echte Zukunft.

