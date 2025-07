Dreifach ausgezeichnet, hundertfach inspiriert: Angela Thomas bricht Tabus im Leadership

Drei Auszeichnungen, ein Signal: Angela Thomas definiert Leadership neu. Mit spiritueller Klarheit und strategischer Exzellenz prägt die deutschstämmige Unternehmerin eine neue Business-Ära in Dubai.Dubai – Ein Abend, drei Auszeichnungen und ein klares Statement: Angela Thomas, Gründerin von Angel Success Consulting und Initiatorin des Skillionär-Programms, wurde in Dubai gleich dreifach geehrt – für ihre außergewöhnliche Verbindung von Business-Schärfe und spiritueller Tiefe.Sie erhielt den Award als Best B2B Strategist, wurde als Best Woman Leader in Spiritual Healing ausgezeichnet und nahm den besonders renommierten Awareness Award für ihre visionäre Keynote entgegen. Mit ihrer kraftvollen Rede begeisterte sie rund 200 Unternehmer:innen aus aller Welt und setzte neue Maßstäbe für eine bewusste und zukunftsfähige Unternehmensführung.„Wachstum, das nur aus Zahlen gespeist wird, bleibt eindimensional“, so Thomas in ihrer Rede. „Echte Skalierung entsteht dort, wo strategische Exzellenz auf innere Klarheit trifft – und wo Unternehmer:innen lernen, energetische Prinzipien ebenso selbstverständlich zu nutzen wie betriebswirtschaftliche Werkzeuge.“Die Reaktionen auf ihre Worte waren überwältigend – und für Thomas ein Wendepunkt: „Lange habe ich meine spirituelle Perspektive zurückgehalten, aus Sorge, nicht ernst genommen zu werden. Doch dieser Moment war für mich ein Befreiungsschlag. Wir stehen an der Schwelle einer neuen Business-Ära. Ganzheitliches Denken wird zur Notwendigkeit.“Die Dreifachauszeichnung betrachtet sie daher nicht als Krönung, sondern als Auftakt. „Dubai war für mich der Ort, an dem ich den Mut fand, meine gesamte Expertise sichtbar zu machen – strategisch wie spirituell. Während in Deutschland oft Defizite betont werden, ist Dubai ein Raum der Möglichkeiten.“Angela Thomas berät Unternehmen weltweit in den Bereichen High-Ticket-Sales, strategische Skalierung und spirituelle Leadership. Aktuell begleitet sie eine Unternehmergruppe, die sich sowohl innerem Wachstum als auch äußerer Umsatzkraft verschrieben hat – ein Balanceakt, den sie selbst längst meistert.Über Angela ThomasMit über 30 Jahren unternehmerischer Erfahrung gehört Angela Thomas zu den führenden Stimmen im Bereich strategischer Unternehmensentwicklung. Als Brückenbauerin zwischen klassischem Erfolgsdenken und moderner Bewusstseinsarbeit schafft sie Räume für echte Transformation – messbar, wirksam und zukunftsweisend.Für vertiefende Gespräche oder Interviewanfragen steht Angela Thomas über ihren persönlichen Buchungskalender zur Verfügung.