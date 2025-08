Während europäische Regierungen Fachkräfte aus dem globalen Süden rekrutieren, als wären Menschen exportierbare Ressourcen, entsteht in Nigeria eine leise, aber entschlossene Gegenbewegung.



Sie beginnt nicht mit politischen Beschlüssen. Sie beginnt im Klassenzimmer – im Executive-Programm der Master Mind Business School UK. Dort lehrt Angela Thomas, eine in Dubai lebende deutsche Strategieberaterin, Unternehmerin und Gründerin von Angel Success Consulting.



Angela Thomas ist spezialisiert auf High-Level-Sales, strategische Skalierung und ganzheitliche Leadership-Entwicklung. Sie verbindet wirtschaftliche Klarheit mit spirituellem Tiefgang – und bringt internationale Entscheidungsträger dazu, Business nicht nur als System, sondern als Haltung zu verstehen.



Einer der sichtbarsten Vorreiter aus ihrem Netzwerk ist KEDCO – die Kano Electricity Distribution Company, ein privatwirtschaftlicher Energieversorger in Nigeria.



Nicht Abwanderung, sondern Rückbesinnung



Was in Europa als „Fachkräftezuwanderung“ gefeiert wird, bedeutet für viele afrikanische Länder den Verlust strategischer Zukunft. Unter dem Deckmantel der Humanität werden gezielt Talente abgeworben – eine stille Entwurzelung von Kompetenz.



In Nigeria jedoch werden längst andere Entscheidungen getroffen. Die Teilnehmer von Angela Thomas’ Programm haben sich bewusst dafür entschieden, nicht zu fliehen. Nicht in Boote zu steigen. Nicht an die Versprechungen des Westens zu glauben.



Sie holen sich Wissen – nicht, um es woanders zu nutzen, sondern um es zurückzubringen. In ihre Regionen. In ihre Unternehmen. In Projekte wie KEDCO, das mit Mut und Weitsicht an der nachhaltigen Entwicklung des Landes arbeitet.



Strategie auf Augenhöhe – keine Entwicklungshilfe



Angela Thomas versteht ihre Rolle nicht als Helferin, sondern als strategische Partnerin. Ihre Programme zielen nicht auf Defizite, sondern auf Ressourcen.



„Ich empfinde es als Ehre, Menschen zu unterrichten, die nicht aufgeben, sondern aufstehen. Die ihr Land nicht verlassen, sondern es verändern wollen. Wissen ist Macht – und diese Macht gehört zurück in afrikanische Hände“, sagt sie.



In ihrem Executive-Programm an der Master Mind Business School UK bringt sie gezielt Unternehmer aus Nigeria zusammen, die sich einer klaren Haltung verschrieben haben:

Wir bleiben. Wir bauen. Wir befreien uns.



Viele von ihnen tragen heute Verantwortung – etwa im Management von KEDCO, das nicht nur Strom liefert, sondern echte Perspektiven.



Strom für Souveränität – nicht für Export



Diese neue Generation afrikanischer Unternehmer erkennt: Der wahre Wert liegt nicht im Visum für Europa, sondern in der Energieversorgung der eigenen Region.



KEDCO – Empowering Lives steht sinnbildlich für diesen Wandel. Das Unternehmen beliefert die nordwestlichen Bundesstaaten Kano, Jigawa und Katsina mit Elektrizität – und mit dem Mut zur Eigenständigkeit.



Der Strom fließt nicht nur in Haushalte, sondern in Betriebe, Farmen, kleine und mittlere Unternehmen – sowie in moderne Datenfarmen, die längst Teil der internationalen Infrastruktur sind.



Eine neue Realität entsteht



Während Europa Afrika weiter in der Rolle des Hilfsempfängers sieht, wächst in Ländern wie Nigeria eine neue Wirklichkeit: selbstbewusste, strategisch denkende Unternehmer, die nicht auf Unterstützung hoffen, sondern ihr Land aktiv in eine neue Ära führen.



Mit Unternehmen wie KEDCO – und Persönlichkeiten wie Angela Thomas – wird deutlich:

Afrika steht nicht auf. Afrika führt.





