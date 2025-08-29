INVESTMENTER Real Estate LLC hat offiziell seine Bewerbung für den Emirates Labour Market Award (ELMA) 2025 eingereicht – eine der höchstrangigen Auszeichnungen der gesamten VAE, die unter dem Patronat von Seiner Hoheit Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Vizepräsident der VAE, stellvertretender Premierminister und Vorsitzender des Presidential Court, vergeben wird.



Dieser renommierte Award würdigt Unternehmen, die in den Bereichen Arbeitsumfeld, Mitarbeiterrechte, Diversität, Weiterbildung und Innovation herausragende Standards setzen und dadurch maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit des Arbeitsmarktes in den Emiraten beitragen.



Ein Arbeitgeber auf dem Weg zur Spitze



Mit 39 Vollzeitangestellten, davon 14 Neueinstellungen allein im Jahr 2025, setzt INVESTMENTER konsequent auf Wachstum und Diversifizierung. Die vierköpfige Unternehmensführung schöpft dabei aus 30 Jahren Erfahrung im Unternehmertum, insbesondere in der Baubranche:



Michael Menter, seit drei Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmer, hat nicht nur mehrere Firmen aufgebaut, sondern auch zahlreiche junge Gründer gefördert.

Brigitte Menter, tief verwurzelt in der Bauindustrie und selbst Maurermeisterin, bringt handwerkliche Substanz und Führungsqualität ein.



Qualität statt Schnellschüsse



Gerade in einem dynamischen und schnelllebigen Markt wie Dubai, in dem sich nicht selten Quereinsteiger – vom DJ zum Makler oder vom Krypto-Händler zum Steuerberater – über Nacht als „Experten“ positionieren, hebt sich INVESTMENTER klar ab: Mit echtem Fachwissen, nachhaltiger Ausbildung und einer klaren Unternehmens-DNA.



Internationale Vielfalt als Erfolgsfaktor



Das Team von INVESTMENTER besteht aus Fachkräften verschiedenster Nationalitäten – von deutschsprachigen Ländern über arabische Nationen bis hin zu Pakistan und den Philippinen. Diese Vielfalt stärkt die Innovationskraft und sichert den internationalen Kunden einen exzellenten Service.



Ein Kandidat mit besten Chancen



Die Teilnahme am Emirates Labour Market Award allein gilt als hohe Ehre und öffnet Türen zu einer Diamond Classification sowie finanziellen Vorteilen und enormer Sichtbarkeit in den VAE. Sollte INVESTMENTER ausgezeichnet werden, wäre dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg, einer der führenden Arbeitgeber und Real-Estate-Player Dubais zu werden.

