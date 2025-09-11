Jörg Schofer gilt als einer der profilierten deutschsprachigen Ansprechpartner für Immobilieninvestments in den Vereinigten Arabischen Emiraten, denn er bringt mehr als achtzehn Jahre internationale Erfahrung aus Deutschland, der Schweiz und Neuseeland mit und versteht sich bewusst als Strategieberater statt als klassischer Makler, sodass er für jeden Kunden ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt.



Sein Weg begann nicht am Schreibtisch, sondern auf der Baustelle, weil er als Elektrikergehilfe im Familienbetrieb früh praktische Einblicke gewann und dadurch ein Gespür für Substanz entwickelte, bevor er 2006 nach der Rückkehr aus Neuseeland in Frankfurt und Zürich mit Family Offices und Vermögensverwaltern arbeitete.



Schofer analysiert zunächst das Risikoprofil, das Budget und die Ziele seiner Mandanten, und anschließend wählt er mit Blick auf langfristigen Wert sowie Ertragschancen aus mehr als hundert Projektentwicklern in Dubai nur jene Vorhaben aus, die seinen Kriterien genügen, weshalb er Hypeprodukte vermeidet und stattdessen auf Klarheit setzt. So wird er für Anleger zum verlässlichen Kompass in einem schnelllebigen Umfeld.



Er begleitet Privatanleger und Family Offices von der ersten Bedarfsanalyse über Auswahl, Besichtigung und Prüfungen bis zur rechtlichen Strukturierung und zum Abschluss, und er bleibt auch nach dem Kauf an der Seite der Kunden, weil er Baufortschritt, Möblierung und Vermietung organisiert und auf Wunsch das Verfahren für das Golden Visa koordiniert. Ein erprobtes Netzwerk aus deutschsprachigen Juristen, Steuerberatern und Relocation-Experten sorgt zudem für reibungslose Abläufe.



Transparenz ist für ihn kein Schlagwort, sondern Arbeitsweise, denn er ermöglicht Zugang zu objektiver Marktanalyse, außerdem bietet er monatliche und kostenfreie Webinare, zudem führt er persönliche Strategiegespräche und erstellt maßgeschneiderte Objektvorschläge mit Standortbewertung und Risikoanalyse, und schließlich erhalten Kunden eine vollständige Betreuung vor, während und nach dem Kauf einschließlich Golden Visa und Vermietung. Das Versprechen lautet daher: keine Verkaufsmasche, sondern Substanz.

