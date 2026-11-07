Zehn Jahre Exzellente Lernorte: Herbstklausur zwischen Bewährtem und neuen Anforderungen
Was erwarten Tagungskunden heute, wie verändern sich Buchungsentscheidungen und welche gemeinsamen Standards sind noch zeitgemäß? Bei ihrer Herbstklausur beschäftigten sich die Exzellenten Lernorte mit der Weiterentwicklung ihres Netzwerks.
Was versprechen wir unseren Kunden – und was kommt tatsächlich bei ihnen an?
Seit der Gründung arbeitet das Netzwerk spezialisierter Tagungshotels mit zehn gemeinsamen Leistungsversprechen. Bei der Herbstklausur wurden diese anhand konkreter Praxisbeispiele überprüft.
Ein Mystery-Check von Tagungsangeboten zeigte Unterschiede bei der Preistransparenz: Während das ANDERS Hotel für jede Leistung Netto- und Bruttopreise ausweist, fehlten diese Angaben bei anderen Häusern teilweise oder waren nur als Gesamtsumme verfügbar.
Auch im ANDERS wurde Verbesserungspotenzial sichtbar. Der Moderatorenkoffer gehört zur kostenfreien Ausstattung, war im geprüften Angebot aber nicht als Inklusivleistung aufgeführt. Eine Leistung, von der der Kunde nichts weiß, kann er auch nicht berücksichtigen. Diese Lücke soll geschlossen werden.
Andere Standards, etwa ein Schreibtisch im Gästezimmer oder gutes WLAN, sind heute vielerorts selbstverständlich. Die Leistungsversprechen sollen deshalb sprachlich überarbeitet und auf ihre zeitgemäße Aussagekraft geprüft werden.
Wenn diejenigen entscheiden, die später gar nicht vor Ort sind
Ein weiteres Thema waren die veränderten Entscheidungswege bei Tagungsbuchungen. Häufig holen Assistenzkräfte oder Sekretariate Angebote ein, während die eigentliche Entscheidung an anderer Stelle getroffen wird. Die Entscheider nehmen an der Veranstaltung oft selbst nicht teil.
Das stellt Tagungshotels vor eine Herausforderung: Wie lassen sich persönliche Betreuung, Flexibilität und Erfahrung vermitteln, wenn Angebote vor allem anhand von Preisen und Ausstattungsmerkmalen verglichen werden?
Künstliche Intelligenz könnte diese Entwicklung verstärken, indem sie Angebote automatisch auswertet und auf vergleichbare Daten reduziert. Was dabei möglicherweise verloren geht, sind die Menschen und die Atmosphäre, die eine Tagung mitprägen.
Zusammenarbeit weiterentwickeln und das Netzwerk stärken
Auch die interne Zusammenarbeit stand auf der Agenda. Künftig sollen zwei ELO-Beauftragte je Mitgliedshotel den Informationsfluss und die Umsetzung gemeinsamer Vorhaben unterstützen.
Die HR-Arbeitsgruppe wird ihre Themen vor den Treffen bekannt geben, damit sich auch interessierte Kolleginnen und Kollegen außerhalb der festen Gruppe beteiligen können. Weitere Arbeitsgruppen, darunter Social Media sowie Trends & Ideen, setzen ihre Arbeit fort. Das nächste gemeinsame Azubicamp ist für den 31. Januar und 1. Februar 2027 in der Lodge Reinsehlen geplant.
Darüber hinaus möchten die Exzellenten Lernorte ihre Bekanntheit steigern und das Netzwerk geografisch erweitern. So sollen Tagungskunden künftig an noch mehr Standorten passende Häuser finden und Mitgliedshotels bei fehlenden Kapazitäten geeignete Alternativen empfehlen können.
Die Herbstklausur machte deutlich: Zehn Jahre gemeinsame Erfahrung sind eine gute Grundlage. Entscheidend bleibt aber, ob die Leistungsversprechen und die Zusammenarbeit auch den Anforderungen von morgen gerecht werden.