Wenn die Buchungsdaten stimmen und die Nachricht trotzdem gefälscht ist
Das ANDERS Hotel Walsrode warnt nach Vorfällen im Zusammenhang mit Zimmer- und Erlebnisbuchungen vor täuschend echten Nachrichten. Wer unerwartet zur Zahlung oder zur Eingabe von Kartendaten aufgefordert wird, sollte direkt beim Anbieter nachfragen.
Das ANDERS Hotel Walsrode nimmt zwei Vorfälle im Zusammenhang mit Zimmer- und Erlebnisbuchungen zum Anlass, vor solchen Fake-Nachrichten zu warnen. Für Gäste stellt sich eine praktische Frage: Wie lässt sich prüfen, ob eine unerwartete Zahlungsaufforderung tatsächlich zur eigenen Buchung gehört?
Verdächtige Nachrichten zu Zimmer- und Erlebnisbuchungen
Ein großer deutscher Dienstleister für die Online-Zimmerbuchungen des ANDERS Hotel Walsrode , hat öffentlich bestätigt, dass Unbefugte über eine technische Schwachstelle auf Buchungsinformationen zugreifen konnten. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Schwachstelle sofort wieder geschlossen. Zuvor erlangte Buchungsinformationen können weiterhin für betrügerische Nachrichten verwendet werden.
Ende Oktober wurden im Zusammenhang mit Erlebnisbuchungen verdächtige E-Mails gemeldet. Andere Buchungsdienstleister teilten dem ANDERS Hotel Walsrode dann auf Nachfrage mit, dass die bisherigen Prüfungen keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf das eigene System ergeben hätten. Der Anbieter meldete die Vorfälle vorsorglich der Datenschutzbehörde und setzt die Prüfung fort.
Seit Einführung neuer Sicherheitsmaßnahmen seien keine weiteren Phishing-Fälle bekannt geworden. Woher die Buchungsinformationen in den verdächtigen Nachrichten stammten, ist weiterhin ungeklärt.
Auch nach der Abreise können gefälschte Zahlungsnachrichten eintreffen
Der niedersächsischen Datenschutzaufsicht wurden im dritten Quartal 2026 vermehrt Datenpannen aus dem Touristikbereich gemeldet. Als einen Grund nennt die Behörde Cyberangriffe auf überregionale Buchungsdienstleister. Auch einige andere Bundesländer verzeichneten demnach mehr solcher Meldungen.
Der DEHOGA Berlin beschreibt in einem Überblick zu mehreren Vorfällen typische Vorwände: eine angeblich fehlgeschlagene Zahlung, eine notwendige Kreditkartenbestätigung oder eine drohende Stornierung. Auch nach der Abreise können Gäste noch Nachrichten zu vermeintlichen Nachzahlungen oder Rückerstattungen erhalten.
Eine unerwartete Zahlungsaufforderung direkt beim Hotel oder Veranstalter prüfen
Auch eine Nachricht mit korrekten Buchungsdaten kann gefälscht sein. Wer unerwartet zur Zahlung oder zur Eingabe von Kartendaten aufgefordert wird, sollte direkt beim Hotel oder Veranstalter nachfragen und dafür die Kontaktdaten von dessen offizieller Website verwenden. Bis zur Klärung sollten Gäste keine Links in der verdächtigen Nachricht öffnen, keine Daten eingeben und auf keinen Fall eine Zahlung auslösen. Bei der Rückfrage lässt sich klären, ob tatsächlich noch ein Betrag offen ist und welcher Zahlungsweg zur Buchung gehört.
Wer bereits Bank- oder Kreditkartendaten auf einer verdächtigen Seite eingegeben oder eine Zahlung ausgelöst hat, sollte unverzüglich die Bank, den Kartenanbieter oder den verwendeten Zahlungsdienst kontaktieren. Wurde ein Passwort eingegeben, sollte es über die offizielle Website oder App geändert werden. Die ursprüngliche Nachricht kann für die weitere Klärung aufbewahrt werden.