Herbstferien in Sicht: Warum Familien ihren Urlaub immer kurzfristiger planen
Die Reiselust der Deutschen ist im Herbst 2026 gedämpfter als noch im Sommer. Auch im ANDERS Hotel Walsrode zeigt sich: Viele Freizeitgäste entscheiden später. Für Familien heißt das: flexibel bleiben bei Reisetermin, Zimmerwahl und Ferienprogramm.
Der Urlaubsplanungsindex für Herbst 2026 liegt bei 81 Punkten. Im Sommer waren es noch 106. Auch bei Reisen innerhalb Deutschlands zeigt sich Zurückhaltung: Der entsprechende Indexwert sank von 101 im Sommer auf 80 im Herbst. Grundlage ist eine repräsentative Befragung von 1.000 deutschsprachigen Menschen zwischen 18 und 79 Jahren.
Das Fazit der Tourismusforscher: Reiseentscheidungen werden verschoben und zunehmend kurzfristiger getroffen. Gleichzeitig steigen die Preissensibilität und der Wunsch nach flexiblen und stornierbaren Buchungsmöglichkeiten.
Im Herbst sagt der Buchungsstand einige Wochen vorher noch längst nicht alles
Im ANDERS Hotel Walsrode überrascht diese Entwicklung nicht. Gerade im Freizeitgeschäft gehört der Herbst zu den Zeiträumen, in denen Buchungen vergleichsweise kurzfristig eingehen. Auch in diesem Jahr liegen einzelne Wochen derzeit hinter dem Vorjahresstand. Für die Herbstferien sind gleichzeitig noch Kapazitäten verfügbar.
Ein Grund für die spätere Entscheidung kann aus Sicht des Hotels die Art des Urlaubs sein. Viele Freizeitgäste verbinden ihren Aufenthalt in Walsrode mit Ausflügen in die Freizeit- und Tierparks der Region. Wer für eine Familie Eintrittskarten kauft und einen ganzen Tag draußen verbringen möchte, schaut im Oktober verständlicherweise genauer auf den Wetterbericht als mitten im Sommer.
Schlechtes Wetter ändert das Programm – aber nicht unbedingt die Reisepläne
Regen bedeutet in der Lüneburger Heide allerdings keineswegs, dass es nichts zu unternehmen gibt. Die Urlaubsregion hat für solche Tage ein eigenes „Schietwetter-Programm“ zusammengestellt. Für Familien reicht die Auswahl von Indoor-Sport- und Erlebnisangeboten über Trampolin- und Kartangebote bis zu Museen, Schwimmbädern und Thermen.
Damit lässt sich auch ein kurzfristig geplanter Aufenthalt flexibel gestalten: Bei passendem Wetter geht es nach draußen, bei Regen bekommt der Ferientag ein Dach. Wer mehrere Tage bleibt, kann das Programm an die jeweilige Wetterlage anpassen.
Ein freies Zimmer ist für Familien nicht automatisch das passende Zimmer
Für Familien kommt bei einer kurzfristigen Buchung noch ein zweiter Faktor hinzu: Nicht jedes freie Hotelzimmer passt zu jeder Familienkonstellation.
Das ANDERS Hotel hat 75 Zimmer. 21 davon verfügen über ein Schlafsofa für zwei Kinder, weitere elf über einen Schlafsessel für ein Kind. Für die bevorstehenden Herbstferien sind noch Kapazitäten frei. Je kurzfristiger die Buchung erfolgt, desto stärker kann sich die Auswahl passender Zimmer jedoch einschränken.
Dabei verändert sich die Gästestruktur in den Ferien deutlich. Das ANDERS ist Tagungshotel und zugleich KinderFerienLand-Hotel. Von Januar bis zum 25. September waren rund zwölf Prozent seiner Gäste Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Während der Sommerferien vom 2. Juli bis 12. August lag ihr Anteil sogar bei knapp 32 Prozent – fast jeder dritte Gast war damit minderjährig. Wie sich die bevorstehenden Herbstferien entwickeln, wird sich angesichts der kurzfristigeren Buchungsentscheidungen erst noch zeigen.
Und Familienreisen bedeuten längst nicht automatisch Urlaub mit kleinen Kindern: Ein Viertel der minderjährigen Gäste im bisherigen Jahresverlauf war zwischen 12 und 17 Jahre alt. Schlafsofas und Schlafsessel sind als zusätzliche Schlafplätze für Kinder gedacht. Gerade bei älteren oder größeren Kindern kann deshalb die Unterbringung in zwei Zimmern die komfortablere Lösung sein. In diesem Fall versucht das Hotel, die Zimmer nach Möglichkeit direkt nebeneinander oder gegenüber, mindestens aber im selben Flur zu vergeben.
Das zeigt eine Besonderheit von Familienreisen: Während für zwei Erwachsene häufig schon die Verfügbarkeit eines Doppelzimmers genügt, müssen bei einer Familie zusätzliche Schlafplätze, Alter der Kinder und gewünschter Komfort zusammenpassen.
Kurzfristig entscheiden heißt nicht, ohne Plan zu reisen
Die aktuellen Zahlen des Urlaubsplanungsindex sprechen nicht dafür, dass die Deutschen auf Reisen verzichten. 55 Prozent der Befragten planen innerhalb der kommenden drei Monate mindestens eine Urlaubsreise. Im Sommer waren es 62 Prozent.
Für Hotels macht die zunehmende Kurzfristigkeit die Planung schwieriger. Für Gäste eröffnet sie gleichzeitig die Möglichkeit, Reisedatum und Programm stärker nach den eigenen Bedürfnissen auszurichten.
Im ANDERS Hotel sind für die Herbstferien noch Zimmer verfügbar. Wer als Familie kurzfristig in die Lüneburger Heide reisen möchte, sollte allerdings nicht nur danach schauen, ob noch ein Zimmer frei ist, sondern auch, welche Zimmerlösung zur eigenen Familie passt.
Und beim Ferienprogramm darf der Blick auf den Wetterbericht ruhig dazugehören. Er entscheidet schließlich eher darüber, was unternommen wird – nicht darüber, ob sich ein paar Tage in der Heide lohnen.