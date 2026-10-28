Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076616

ANDERS Hotel Walsrode Gottlieb-Daimler-Straße 11 29664 Walsrode, Deutschland https://www.hotel-walsrode.de
Ansprechpartner:in Frau Doreen Garn 05161-607607
Logo der Firma ANDERS Hotel Walsrode

Gedankenlesen zum Drei-Gang-Menü: Jan Forster beim Dinner der Illusionen in Walsrode

Am 28. November 2026 kommt Mentalist Jan Forster zum Dinner der Illusionen ins ANDERS Erlebnisrestaurant Walsrode. Show und 3-Gang-Menü gehören zum Eventprogramm des Hauses, das bei der Wahl der besten TOP250 Tagungshotels Platz 1 bei Event erreichte

(lifePR) (Walsrode, )
Kann jemand wissen, welches Wort ein anderer gerade im Kopf hat? Lässt sich eine Entscheidung vorhersagen, die noch gar nicht getroffen wurde? Mit solchen Fragen spielt Mentalist Jan Forster in seinen Shows. Am Samstag, 28. November 2026, ist er beim Dinner der Illusionen im ANDERS Erlebnisrestaurant Walsrode zu Gast. Seine Bühnenkunst trifft dort auf ein Drei-Gang-Menü – und auf ein Publikum, das der eigenen Wahrnehmung vielleicht nicht immer trauen wird.

Gedankenlesen, verblüffende Experimente und Humor am gedeckten Tisch

Mental­kunst lebt von Momenten, in denen eine Erklärung zunächst fehlt: Ein Künstler scheint einen unausgesprochenen Gedanken zu kennen oder eine vermeintlich freie Entscheidung bereits vorhergesehen zu haben. Jan Forster greift solche Situationen auf und verbindet sie mit Humor. Dabei geht es auch um Erwartungen und um die Frage, wie leicht sich die eigene Wahrnehmung täuschen lässt.

Beim Dinner der Illusionen kommen Show und gemeinsames Abendessen zusammen. Die Gäste erleben Gedankenlesen als Bühnenkunst, Comedy und verblüffende Experimente. Mit dem Drei-Gang-Menü entsteht daraus ein Abend, der sich für einen Ausflug zu zweit ebenso anbietet wie für einen gemeinsamen Besuch mit Freunden.

Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Preis beträgt 69 Euro pro Person inklusive Show und Drei-Gang-Menü. Veranstaltungsort ist das ANDERS Erlebnisrestaurant gegenüber dem Hotel. Tickets für das Dinner der Illusionen sind direkt online erhältlich.

Platz 1 in der Kategorie Event – und ein Programm für Gäste aus der Region

Das ANDERS Hotel Walsrode erreichte bei der Wahl „Die besten Top 250 Tagungshotels in Deutschland“ 2026 erstmals Platz 1 in der Kategorie Event. Hinzu kam Platz 2 in der Kategorie Seminar. Gemeinsam sind die beiden Platzierungen das bisher beste Ergebnis des Hauses bei dieser Wahl.

Veranstaltungen haben im ANDERS unterschiedliche Formen: Neben Firmenveranstaltungen und Feiern gehören öffentlich buchbare Dinner-Shows zum Programm. Im Erlebnisrestaurant verbinden sie Live-Unterhaltung mit einem gemeinsamen Essen. Auch Gäste aus Walsrode und der Umgebung können die Abende besuchen; eine Hotelübernachtung ist dafür nicht erforderlich.

Das Dinner der Illusionen setzt dabei einen eigenen Akzent. Im Mittelpunkt stehen die Gedanken und die Wahrnehmung des Publikums – und die Neugier darauf, wie Forster zu seinen scheinbar unmöglichen Ergebnissen kommt.

Musical und ABBA ergänzen die Dinnertermine zum Jahresende

Wer einen musikalischen Abend sucht, findet zwei weitere Termine im Programm: Am Samstag, 21. November 2026, steht die Musical Dinner Show an, am Samstag, 5. Dezember 2026, folgt die ABBA Dinner Show. Beide beginnen um 19 Uhr und kosten jeweils 89 Euro pro Person inklusive Show und Drei-Gang-Menü.

Drei Abende, drei unterschiedliche Programme: Musicalnummern, Mental­kunst und die Musik von ABBA. Beim Dinner der Illusionen dürfte vor allem eine Frage den Abend begleiten: Wie konnte er das wissen?

ANDERS Hotel Walsrode

Das ANDERS Hotel Walsrode gehört zu den etablierten Tagungs- und Seminarhotels in Norddeutschland. Mit seiner verkehrsgünstigen Lage zwischen Hamburg, Hannover und Bremen bietet das privat geführte Haus professionelle Rahmenbedingungen für Tagungen, Seminare, Workshops und Firmenveranstaltungen.
Neben dem Tagungsgeschäft zählen Kurzurlauber, Restaurantgäste und Eventbesucher zu den wichtigsten Zielgruppen des Hauses. Persönliche Betreuung, flexible Lösungen und ein hohes Maß an Gastfreundschaft prägen die Arbeit des Teams. Als Certified Green Hotel setzt das ANDERS Hotel Walsrode zudem auf nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.
Weitere Informationen unter: www.hotel-walsrode.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.