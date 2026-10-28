Gedankenlesen zum Drei-Gang-Menü: Jan Forster beim Dinner der Illusionen in Walsrode
Am 28. November 2026 kommt Mentalist Jan Forster zum Dinner der Illusionen ins ANDERS Erlebnisrestaurant Walsrode. Show und 3-Gang-Menü gehören zum Eventprogramm des Hauses, das bei der Wahl der besten TOP250 Tagungshotels Platz 1 bei Event erreichte
Gedankenlesen, verblüffende Experimente und Humor am gedeckten Tisch
Mentalkunst lebt von Momenten, in denen eine Erklärung zunächst fehlt: Ein Künstler scheint einen unausgesprochenen Gedanken zu kennen oder eine vermeintlich freie Entscheidung bereits vorhergesehen zu haben. Jan Forster greift solche Situationen auf und verbindet sie mit Humor. Dabei geht es auch um Erwartungen und um die Frage, wie leicht sich die eigene Wahrnehmung täuschen lässt.
Beim Dinner der Illusionen kommen Show und gemeinsames Abendessen zusammen. Die Gäste erleben Gedankenlesen als Bühnenkunst, Comedy und verblüffende Experimente. Mit dem Drei-Gang-Menü entsteht daraus ein Abend, der sich für einen Ausflug zu zweit ebenso anbietet wie für einen gemeinsamen Besuch mit Freunden.
Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Preis beträgt 69 Euro pro Person inklusive Show und Drei-Gang-Menü. Veranstaltungsort ist das ANDERS Erlebnisrestaurant gegenüber dem Hotel. Tickets für das Dinner der Illusionen sind direkt online erhältlich.
Platz 1 in der Kategorie Event – und ein Programm für Gäste aus der Region
Das ANDERS Hotel Walsrode erreichte bei der Wahl „Die besten Top 250 Tagungshotels in Deutschland“ 2026 erstmals Platz 1 in der Kategorie Event. Hinzu kam Platz 2 in der Kategorie Seminar. Gemeinsam sind die beiden Platzierungen das bisher beste Ergebnis des Hauses bei dieser Wahl.
Veranstaltungen haben im ANDERS unterschiedliche Formen: Neben Firmenveranstaltungen und Feiern gehören öffentlich buchbare Dinner-Shows zum Programm. Im Erlebnisrestaurant verbinden sie Live-Unterhaltung mit einem gemeinsamen Essen. Auch Gäste aus Walsrode und der Umgebung können die Abende besuchen; eine Hotelübernachtung ist dafür nicht erforderlich.
Das Dinner der Illusionen setzt dabei einen eigenen Akzent. Im Mittelpunkt stehen die Gedanken und die Wahrnehmung des Publikums – und die Neugier darauf, wie Forster zu seinen scheinbar unmöglichen Ergebnissen kommt.
Musical und ABBA ergänzen die Dinnertermine zum Jahresende
Wer einen musikalischen Abend sucht, findet zwei weitere Termine im Programm: Am Samstag, 21. November 2026, steht die Musical Dinner Show an, am Samstag, 5. Dezember 2026, folgt die ABBA Dinner Show. Beide beginnen um 19 Uhr und kosten jeweils 89 Euro pro Person inklusive Show und Drei-Gang-Menü.
Drei Abende, drei unterschiedliche Programme: Musicalnummern, Mentalkunst und die Musik von ABBA. Beim Dinner der Illusionen dürfte vor allem eine Frage den Abend begleiten: Wie konnte er das wissen?