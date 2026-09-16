Bekannte Gesichter, bekannte Wünsche: Warum manche Gäste im ANDERS Hotel immer wiederkommen
44 Aufenthalte, 133 Nächte, langjährige Trainer und eine Silvestertradition: Stammgäste gibt es im ANDERS Hotel Walsrode in ganz unterschiedlichen Formen. Was bringt Menschen dazu, immer wieder dasselbe Hotel zu wählen?
Doch was macht aus einem Gast eigentlich einen Stammgast? Muss man dafür jeden Monat kommen? Reicht einmal im Jahr? Und warum entscheidet man sich überhaupt immer wieder für dasselbe Hotel?
Das ANDERS Hotel wollte es genauer wissen und fragte seine Wiederholungsgäste in einem Newsletter nach ihren schönsten Erlebnissen und Erfahrungen. Geschichten erreichten das Hotel daraufhin keine einzige. Dafür passierte etwas anderes: Bei nur 311 Empfängern entstanden 18 neue Buchungen. Gemessen am Buchungswert pro Empfänger war es sogar der erfolgreichste Newsletter, den das Hotel bislang verschickt hatte.
Vielleicht ist Buchen manchmal einfach die deutlichere Antwort.
Die meisten Wiederholungstäter begegnen uns unter der Woche
Ein großer Teil der Stammgäste im ANDERS Hotel sind Geschäftsreisende. Sie arbeiten regelmäßig in der Region, begleiten Projekte oder besuchen Unternehmen im Heidekreis. Auch Trainer und Referenten, die immer wieder Tagungen im Haus begleiten, gehören zu den bekannten Gesichtern. Bei einzelnen Trainern sind sieben, acht oder sogar 17 Aufenthalte dokumentiert.
Für Menschen, die beruflich viel unterwegs sind, hat ein bekanntes Hotel einen entscheidenden Vorteil: Man muss nicht bei jedem Aufenthalt wieder bei null anfangen. Man kennt die Wege und Abläufe – und irgendwann kennt das Hotel auch den Gast.
Dass daraus über viele Jahre echte Verbundenheit entstehen kann, beschreibt Christoph Müller von Hilti Deutschland. Seit mehr als einem Jahrzehnt erlebe sein Unternehmen im ANDERS individuell zugeschnittenen Service. Sein Fazit bringt dabei einen Gedanken auf den Punkt, der sich durch viele Stammgastbeziehungen zieht: Die „Hiltianer“ kämen „immer wieder gerne zu den Menschen im ANDERS zurück“.
Genau das funktioniert in beide Richtungen. Auch Mitarbeiter freuen sich, wenn an der Rezeption ein bekanntes Gesicht auftaucht. Aus dem routinierten „Herzlich willkommen“ wird dann schnell ein ehrliches „Schön, dass Sie wieder da sind“.
Beim ersten Aufenthalt kennen wir Ihren Namen. Irgendwann wissen wir, welches Kissen Sie brauchen.
Mit jedem Aufenthalt lernen sich Gast und Hotel ein bisschen besser kennen. Deshalb werden Wünsche und wichtige Hinweise in der Gästekartei hinterlegt, wenn sie für einen zukünftigen Aufenthalt hilfreich sind.
Das kann die bevorzugte Zimmerlage sein, ein zusätzliches oder bestimmtes Kopfkissen, ein Wasserkocher oder ein anderer kleiner Wunsch. Wer regelmäßig anreist, soll schließlich nicht bei jedem Aufenthalt wieder erklären müssen, was ihm wichtig ist. Gerade Zimmerpräferenzen und Ausstattungswünsche finden sich deshalb häufig in den Gästekarteien wieder.
Das klingt nach Kleinigkeiten. Für jemanden, der viele Nächte im Jahr unterwegs verbringt, können genau diese Kleinigkeiten aber den Unterschied machen.
Nach einem langen Arbeitstag braucht es vielleicht keine große Überraschung. Es reicht, wenn das zusätzliche Kopfkissen schon dort liegt, wo es hingehört.
Mehr als 400 Gäste waren mindestens fünfmal da
Seit Ende 2021 verzeichnet das Hotelprogramm mehr als 400 private Gäste mit mindestens fünf Aufenthalten im ANDERS Hotel. Mehr als 70 kommen auf mindestens zehn Aufenthalte, über 30 auf mindestens 15 und mehr als zehn Gäste haben die Schwelle von 20 Aufenthalten bereits überschritten.
Die Zahlen sind dabei keine wissenschaftliche Statistik. Gästekarteien können beispielsweise doppelt angelegt werden und das aktuelle Hotelprogramm bildet nur die Zeit seit Ende 2021 ab. Wer das Haus schon viel länger besucht, beginnt in dieser Auswertung gewissermaßen wieder bei null.
Die Größenordnung zeigt trotzdem: Wiederkommen ist keine Ausnahme.
Und manchmal sagen Gäste es selbst ausgesprochen deutlich.
Im Juli 2026 schrieb Stefan nach seinem zweiten Aufenthalt in einer verifizierten Bewertung:
„Wir waren zum zweiten Mal dort und wir werden immer wieder dieses Hotel aussuchen.“
Manche Stammgäste reisen allein an – andere gleich mit einer ganzen Gruppe
Treue lässt sich ohnehin nicht nur an einzelnen Gästekarteien ablesen.
Eine schwedische Schule macht beispielsweise jedes Jahr zur gleichen Zeit ihren Ausflug nach Walsrode und übernachtet wieder im ANDERS Hotel. Auch verschiedene Busreiseveranstalter gehören seit Jahren zu den wiederkehrenden Kunden. Manche Reisegruppen sind inzwischen kleiner geworden – die Verbindung zum Hotel ist geblieben.
Bei Unternehmen ist es ähnlich. Manchmal wechseln die Teilnehmer, während die Firma bleibt. Bei anderen Veranstaltungen begegnet das Team Jahr für Jahr denselben Organisatoren, Trainern oder Referenten.
Stammgasttreue lässt sich deshalb nicht allein daran messen, wie oft derselbe Name in einer Gästekartei auftaucht. Manchmal ist es eine ganze Organisation, die immer wieder zurückkehrt.
Einmal im Jahr kann ebenfalls eine Tradition sein
Ganz anders sieht Stammgasttreue im Freizeitbereich aus. Wer privat verreist, kommt naturgemäß meist seltener als jemand, der beruflich regelmäßig im Heidekreis zu tun hat.
Ein schönes Beispiel dafür ist Silvester.
Zwei Gäste feiern bereits seit 2022 jedes Jahr den Jahreswechsel im ANDERS Hotel. Andere waren inzwischen zum zweiten oder dritten Mal dabei.
In einer klassischen Aufenthaltsstatistik wirken vier oder fünf Besuche zunächst nicht besonders spektakulär. Verteilen sie sich aber auf denselben Anlass über mehrere Jahre, ist daraus längst eine persönliche Tradition geworden.
Stammgast ist eben nicht nur, wer ständig kommt. Manchmal reicht ein Termin im Jahr, auf den man sich immer wieder freut.
Der Wunsch wiederzukommen entsteht manchmal schon beim ersten Besuch
Nicht jede positive Gästestimme stammt von einem Stammgast. Trotzdem verraten gerade solche Bewertungen, was aus einem ersten Aufenthalt vielleicht einen zweiten machen kann.
Ein Geschäftsreisender schrieb beispielsweise nach seinem Besuch über das ANDERS Hotel, neben Zimmer, Frühstück und Restaurant seien es vor allem die Mitarbeiter gewesen, mit denen das Hotel punkten könne. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Präsenz seien für ihn spürbar gewesen.
Sein abschließender Satz: Sollte es ihn wieder nach Walsrode verschlagen, wäre das Hotel für ihn „die erste Wahl“.
Genau dort beginnt Stammgasttreue schließlich: nicht beim zehnten Aufenthalt, sondern bei der Entscheidung nach dem ersten, wohin man beim nächsten Mal gehen möchte.
Warum kommen Gäste also wieder?
Darauf gibt es keine einzelne Antwort.
Für den einen ist es die Lage, für den nächsten das vertraute Zimmer. Geschäftsreisende schätzen bekannte Abläufe. Trainer möchten wissen, dass ihre Veranstaltung funktioniert. Eine Schulgruppe hat ihren festen Termin und andere Gäste möchten Silvester dort feiern, wo sie es schon in den vergangenen Jahren schön fanden.
Und natürlich sind da die Menschen.
Mitarbeiter, die ein Gesicht wiedererkennen. Die sich an einen Wunsch erinnern. Die vielleicht wissen, welches Kopfkissen gebraucht wird. Oder einfach sagen: „Schön, Sie wiederzusehen.“
Der Newsletter an die Stammgäste hat übrigens gezeigt, dass man dafür nicht immer große Worte braucht. Auf die Bitte, ihre schönsten Geschichten mit dem ANDERS Hotel zu erzählen, antwortete niemand.
18 von ihnen buchten stattdessen.
Hier kenne ich mich aus. Und hier kennt man mich.
Manchmal ist das wahrscheinlich die schönste Antwort auf die Frage, warum Gäste wiederkommen.