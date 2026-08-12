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ANDERS Hotel Walsrode Gottlieb-Daimler-Straße 11 29664 Walsrode, Deutschland https://www.hotel-walsrode.de
Ansprechpartner:in Herr Gastgeber Reimer Eisenberg +49 5161 6070
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Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Zwei Nachwuchskräfte bleiben dem ANDERS Hotel Walsrode erhalten

Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung starten Lena und Rita direkt in ihre berufliche Zukunft im ANDERS Hotel Walsrode. Das Hotel freut sich über drei bestandene Prüfungen – und darüber, zwei engagierte Nachwuchskräfte im Team zu behalten.

(lifePR) (Walsrode, )
Zwei Urkunden, zwei strahlende Gesichter und doppelt gute Nachrichten für das ANDERS Hotel Walsrode: Lena und Rita haben ihre Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen und bleiben dem Team auch weiterhin erhalten.

Lena hat ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau bestanden und ist ab sofort an der Rezeption des Hotels tätig. Rita hat ihre Ausbildung zur Fachfrau für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie erfolgreich abgeschlossen und unterstützt künftig weiterhin das Restaurant-Team.

Ausbildung mit Zukunft

Für das ANDERS Hotel Walsrode ist die erfolgreiche Übernahme der beiden Absolventinnen ein besonderer Grund zur Freude. Denn Ausbildung bedeutet im Haus nicht nur Lernen, Mitlaufen und Prüfungen bestehen, sondern vor allem: wachsen, Verantwortung übernehmen und Teil eines Teams werden.

„Ausbildung bestanden, Zukunft gestartet und im Team geblieben. So lieben wir das“, freut sich das Team des ANDERS Hotels. „Wir sind sehr stolz auf Lena und Rita und freuen uns riesig, dass beide ihren Weg bei uns weitergehen."

Zwei Wege, ein gemeinsames Ziel

Lena wird künftig an der Rezeption für die Gäste da sein. Dort ist sie eine der ersten Ansprechpartnerinnen im Haus, begrüßt anreisende Gäste, unterstützt bei Fragen und sorgt gemeinsam mit dem Team dafür, dass der Aufenthalt schon beim Ankommen ANDERS gut beginnt.

Rita bleibt dem Restaurant erhalten und bringt ihre frisch abgeschlossene Ausbildung in der Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie in den Servicealltag ein. Ob Frühstück, à la carte, Veranstaltung oder besondere Genussmomente: Sie sorgt mit dafür, dass Gastfreundschaft im ANDERS nicht nur serviert, sondern gelebt wird.

Nachwuchs, der bleibt

Die Übernahme zeigt, welchen Stellenwert Ausbildung im ANDERS Hotel Walsrode hat. Junge Menschen sollen hier nicht nur einen Beruf lernen, sondern Perspektiven entwickeln. Dabei setzt das Hotel auf ein persönliches Miteinander, praktische Erfahrung und ein Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist großgeschrieben wird.

Gerade in der Hotellerie und Gastronomie sind engagierte Nachwuchskräfte ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Das ANDERS Hotel Walsrode freut sich deshalb besonders, dass Lena und Rita
auch nach ihrer Ausbildung Teil des Hauses bleiben.

Karriere ANDERS starten

Wer ebenfalls seinen beruflichen Weg in der Hotellerie oder Gastronomie beginnen möchte, kann im ANDERS Hotel Walsrode verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen. Weitere
Informationen gibt es unter: www.hotel-walsrode.de/ausbildung-praktikum/

Denn manchmal beginnt Zukunft genau dort, wo Arbeit nicht nur Beruf ist, sondern Teamgefühl, Gastfreundschaft und ein bisschen ANDERS.

ANDERS Hotel Walsrode

Das ANDERS Hotel Walsrode gehört zu den etablierten Tagungs- und Seminarhotels in Norddeutschland. Mit seiner verkehrsgünstigen Lage zwischen Hamburg, Hannover und Bremen bietet das privat geführte Haus professionelle Rahmenbedingungen für Tagungen, Seminare, Workshops und Firmenveranstaltungen.

Neben dem Tagungsgeschäft zählen Kurzurlauber, Restaurantgäste und Eventbesucher zu den wichtigsten Zielgruppen des Hauses. Persönliche Betreuung, flexible Lösungen und ein hohes Maß an Gastfreundschaft prägen die Arbeit des Teams. Als Certified Green Hotel setzt das ANDERS Hotel Walsrode zudem auf nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Weitere Informationen unter: www.hotel-walsrode.de

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