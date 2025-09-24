Neue Kanzlei-Marke mit bewährter Kompetenz: Maack & Collegen firmiert ab sofort als AMW legal

Die Rechtsanwaltsgesellschaft Maack & Collegen um Tanja Knievel, Dr. Axel van Dreveldt und Thomas Maack tritt ab sofort unter dem neuen Namen AMW legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH auf. Die Umbenennung steht auch im Zeichen der vor Kurzem erfolgten Fusion der Steuerberatungsgesellschaft und Wirtschaftsprüfer Maack & Company mit Alpers & Wessel zu Alpers Maack & Wessel und verdeutlicht die enge Zusammenarbeit der Gesellschaften. Das Team und die Ansprechpartner bei AMW legal bleiben unverändert.



Neue Marke mit bewährter Beratung



Seit mehr als einem Jahrzehnt steht das Team von AMW legal für präzise Rechtsberatung, kombiniert mit wirtschaftlichem Denken und praxisnaher Umsetzung. Die Kanzlei mit Sitz am Neuen Wall in Hamburg begleitet Unternehmen, Gesellschafter, Investoren und Privatpersonen in den Kernfeldern Gesellschaftsrecht, M&A-Transaktionen, Unternehmensnachfolge, Umstrukturierungen und Arbeitsrecht.



Dabei unterscheidet sich AMW legal durch die besondere Verbindung von juristischer Kompetenz mit profundem steuerrechtlichem Know-how. Diese interdisziplinäre Stärke eröffnet Unternehmen wie auch Steuerkanzleien passgenaue Lösungen, die nicht nur juristisch fundiert, sondern auch steuerlich optimal und wirtschaftlich erfolgreich umsetzbar sind.



„Unsere Mandanten profitieren davon, dass wir juristische Beratung und Steuerkompetenz in einem Dach bündeln. Gerade bei komplexen Transaktionen, Nachfolgeregelungen oder Restrukturierungen können wir so ganzheitlich begleiten, rechtlich abgesichert und steuerlich optimiert. Das schafft messbare Mehrwerte und macht uns zu einem zuverlässigen Partner für anspruchsvolle Mandate“, betont die geschäftsführende Gesellschafterin Tanja Knievel (Rechtsanwältin und Steuerberaterin).



Gemeinsam stark mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern



AMW legal sieht sich zudem als Bindeglied zwischen juristischen Fragestellungen und steuerlichen Konzepten. In enger Abstimmung mit Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfern entwickeln die Anwälte nachhaltige Strukturen, die eine verlässliche rechtliche Basis für steuerliche Gestaltungen schaffen. Dabei verstehen sie sich als Partner der Berater und tragen so dazu bei, integrierte Lösungen zu gestalten, die Mandanten umfassende Sicherheit und Klarheit bieten.



Zukunftsorientierung durch Spezialisierung



Dr. Axel van Dreveldt, LL. M. (Bucks), geschäftsführender Gesellschafter bei AMW legal, ergänzt: „Die Digitalisierung und der zunehmende Einfluss von Künstlicher Intelligenz verändern auch den Markt für Rechtsberatung entscheidend. Zukünftig werden sich nur Kanzleien behaupten, die durch Spezialisierung und nachhaltigen Mehrwert für ihre Mandanten überzeugen. Mit AMW legal haben wir die Basis geschaffen, um darauf die bewährte Marke noch besser zu positionieren und weiterzuentwickeln. Sie steht für das, was uns ausmacht: Besondere juristische Kompetenz gepaart mit profundem steuerrechtlichem Know-how und Zukunftsorientierung – unser Rüstzeug für die nächsten Herausforderungen.“

