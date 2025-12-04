Kontakt
Pflegepreis für Anny Hätinger

Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft würdigt herausragendes ehrenamtliches Engagement für Menschen mit Multipler Sklerose

Mit einem Festakt in Hannover hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), Bundesverband e.V., bundesweit Ehrenamtliche ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für Menschen mit Multipler Sklerose (MS) einsetzen. Anny Hätinger aus Gäufelden erhielt den Pflegepreis der DMSG für die langjährige, hingebungsvolle Pflege ihres an MS erkrankten Ehemanns. Die Auszeichnung überreichte Christian Wulff, Bundespräsident a.D. und Schirmherr der DMSG, persönlich.

Als ihr Mann Werner 1998 mit 50 Jahren an Multipler Sklerose erkrankte, gab Anny Hätinger kurz darauf ihren Beruf als Standesbeamtin auf, um sich ganz der Unterstützung und Pflege ihres Mannes zu widmen. Die MS schritt bei Werner Hätinger von Anfang an rasant voran, heute benötigt der 77-Jährige vollumfängliche Pflege, Tag wie Nacht. Das Paar ist seit über 55 Jahren glücklich verheiratet. Anny Hätinger steht ihrem Mann auch heute in allen Lebensbereichen zur Seite, übernahm die zunehmende Pflege kompetent, engagiert und mit beeindruckender Hingabe. Die Pflegepreisträgerin sieht die Pflege ihres Mannes als Herzensangelegenheit, engagiert sich darüber hinaus ehrenamtlich als Leiterin der Kontaktgruppe Böblingen/Sindelfingen, um auch andere MS-Betroffene und Angehörige bei der Bewältigung der MS zu unterstützen. Mit ihrer Geschichte inspiriert die humorvolle, herzliche und starke Frau viele Menschen.

„Wir können alles, nur anders!“

Diesen Leitspruch lebt Anny Hätinger Tag für Tag. Das Meistern der Krankheit mit seinen wachsenden Einschränkungen im Alltag und das durch die MS-bedingte Loslassen mussten beide erst Schritt für Schritt lernen. Loslassen, was nicht mehr geht, und sich an dem erfreuen, was noch geht, ist ihre Philosophie. Die sympathische Frau richtet den Blick stets nach vorne, bleibt positiv. Mit Tatkraft, Ideenreichtum und Herz stemmt die 79-Jährige den Pflegealltag. Und sorgt mit großem Einsatz dafür, dass soziale Teilhabe für beide möglich bleibt. Denn regelmäßige Begegnungen mit anderen Menschen sind ihr wichtig. Wie auch ihr vielfältiges ehrenamtliches Engagement, das ihr zur Kraftquelle geworden ist.

Bereits seit 2001 bringt sie sich mit großer Leidenschaft bei der AMSEL ein, ist seit 2015 Leiterin der Kontaktgruppe Böblingen-Sindelfingen. Neben der Organisation der Gruppenaktivitäten, der Buchhaltung und dem Schriftverkehr organisierte sie bis vor wenigen Jahren auch mehrtägige Reisen und Ausflüge für MS-Betroffene mit viel Herzblut. An solchen Reisen nehmen beide auch heute noch gerne teil, auch wenn diese immer mit großem organisatorischen Aufwand verbunden sind. Doch beide empfinden diese Reisen als wertvolle gemeinsame Zeit, die gerade auch (schwerer) Betroffenen ihr Lebensgefühl zurückgeben kann.

Aus der Gemeinschaft, die sie bei der AMSEL finden, ziehen beide sehr viel Kraft, um den Alltag mit der MS zu bewältigen und weiter für die Erhaltung ihrer Lebensqualität zu kämpfen. Die AMSEL-Kontaktgruppe Böblingen-Sindelfingen ist eine von über 60 landesweiten Anlaufstellen der AMSEL für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Dieses Angebot ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, so wie Anny Hätinger. Kontakt: Tel. 07032 73097, E-Mail: boeblingen1@amsel.dewww.amsel.de/boeblingen-sindelfingen.

AMSEL e.V.

AMSEL – wer ist das?
Die AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V. ist Fachverband, Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für MS-Kranke in Baden-Württemberg. Die Ziele der AMSEL: MS-Kranke informieren und ihre Lebenssituation nachhaltig verbessern. Der AMSEL-Landesverband hat rund 7.200 Mitglieder, über 60 AMSEL-Gruppen und 15 Junge Initiativen in ganz Baden-Württemberg. Mehr unter www.amsel.de

Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems. Aus bislang noch unbekannter Ursache werden die Schutzhüllen der Nervenbahnen an unterschiedlichen Stellen angegriffen und zerstört, Nervensignale können in der Folge nur noch verzögert oder gar nicht weitergeleitet werden. Die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrationsstörungen bis hin zu Lähmungen. Die bislang unheilbare, aber mittlerweile behandelbare Krankheit bricht gehäuft zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr aus.

MS in Zahlen
38.000 MS-Kranke in Baden-Württemberg
3,4 MS-Kranke pro 1.000 Einwohner in Baden-Württemberg
2.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Baden-Württemberg
5 – 6 Diagnosen täglich in Baden-Württemberg
280.000 MS-Kranke deutschlandweit
1,2 Mio. MS-Kranke europaweit
2,9 Mio. MS-Kranke weltweit

