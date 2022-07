AMSEL-InfoGuide: alle Infos der AMSEL zur Multiplen Sklerose

Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) wirft viele Fragen auf. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., beantwortet sie und begleitet MS-Erkrankte und Angehörige kompetent und partnerschaftlich. Die Broschüre „InfoGuide – Bausteine für Ihr MS-Wissen“ stellt das aktuell verfügbare, gedruckte und digitale Informationsangebot der AMSEL zur Krankheit MS übersichtlich und kompakt vor. Der kostenfreie InfoGuide ist online unter www.amsel.de/shop , telefonisch unter 0711 697860 oder per E-Mail an info@amsel.de erhältlich.In Baden-Württemberg sind rund 35.000 Menschen an der immer noch unheilbaren Krankheit MS betroffen. AMSEL als landesweiter Fachverband für MS-Erkrankte, Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung unterstützt bei allen Fragen rund um die MS und informiert umfassend und wertneutral über die Erkrankung und ihre Auswirkungen. Die im neuen AMSEL-InfoGuide aufgeführten Aufklärungs- und Informationsangebote richten sich in erster Linie als Ratgeber an MS-Erkrankte, aber auch an ihr direkt und indirekt mitbetroffenes Umfeld. Dazu zählen Familienangehörige und Freunde, Arbeitgeber, Therapeuten und Ärzte sowie die Öffentlichkeit.Was ist MS? Wie verläuft die Krankheit? Welche Symptome treten auf und wie können sie behandelt werden? Was bedeutet die Erkrankung für die Familie? Was und wer kann helfen, den Alltag mit MS besser zu bewältigen? Was gibt es rechtlich zu beachten? Der InfoGuide erleichtert die Suche nach Informationen rund um die Multiple Sklerose, auch durch die Unterteilung in die sieben Themenbereiche „AMSEL e.V.“, „Basiswissen MS“, „Onlineangebote“, „MS-Therapie und Forschung“, „Spezialwissen zu MS“, „Selbsthilfe im Alltag“ sowie „Spenden und helfen“. Die themenspezifischen und laienverständlich von MS-Experten aufbereiteten Broschüren können online im Shop auf www.amsel.de/shop oder bequem mittels leicht heraustrennbaren Formulars per Post oder Fax bestellt werden. Weitere Informationen zum Verständnis der Erkrankung, zur Behandlung und Erforschung der MS sowie Austauschmöglichkeiten bieten darüber hinaus die vorgestellten, multimedialen Angebote, die auf das vielfältige Onlineangebot auf www.amsel.de und die sozialen Plattformen der AMSEL verweisen.