Hausrattarife der Ammerländer Versicherung im Rating mit Bestnoten

Das Analysehaus Franke und Bornberg hat in seinem aktuellen Rating zu Hausratversicherungen 365 Hausrattarife von 95 Versicherern getestet. Darunter auch die Hausrattarife „Exclusiv“ und „Excellent“ der Ammerländer Versicherung. Beide wurden mit hervorragend FFF+, der höchsten Bewertung des Ratings, ausgezeichnet.



Die Analyse erfolgte anhand von 87 Prüfkriterien. Da die meisten Anbieter modulare Tarife im Angebot haben, bei denen sich Kunden ihre gewünschten Bausteine zusammenstellen können, sind aktuell rund 1.000 Tarifkombinationen im Markt. Für mehr Übersicht wurde daher jeweils nur eine Tariflinie mit der besten und der schwächsten Ausprägung analysiert.



Als neuen Trend macht das Analysehaus nach eigenen Angaben zunehmend nachhaltige Features in den Tarifen aus. Dazu zählen zum Beispiel Mehrleistungen für nachhaltige Ersatzprodukte, die Übernahme von Mehrkosten für Reparatur statt Neukauf, energetische Modernisierungen von Haushaltsgeräten sowie Reparatur oder Wiederbeschaffung durch nachhaltige Unternehmen.



„Wir freuen uns über die sehr gute Bewertung und nehmen sie als Ansporn unsere Produkte weiter zu optimieren und an die Markt- und Kundenbedürfnisse anzupassen“, sagt Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.

