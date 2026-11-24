Amazfit, die globale Marke für Sport-Wearables und offizieller Technologiepartner von HYROX, hat analysiert, wie schnell die weltbesten HYROX-AthletInnen in dieser Saison laufen – und wie viel Kraftaufwand es kostet, dieses Tempo zu halten. Ein Blick in die Leistungsdaten, die während des Trainings und der Wettkämpfe mit der Amazfit-Sporttechnologie aufgezeichnet wurden, erlaubt es, die Strategien der „Elite 15“ und der „Challenger“ genauer zu betrachten - und Schlüsse für die eigenen Ziele daraus zu ziehen.
Von den Besten lernen
Wie verändert sich die Herzfrequenz über die acht Laufrunden hinweg? Wann ist das Herz-Kreislauf-System am stärksten beansprucht? Und hat die zunehmende Ermüdung einen signifikanten Einfluss auf das Lauftempo auf den letzten Kilometern? Die Analyse konzentriert sich auf die allerbesten AthletInnen dieser Sportart. Spannend sind die Ergebnisse aber nicht nur für diejenigen, die um einen Platz unter den Top 100 kämpfen, sondern auch für alle HYROX-Fans, die in den Open-Klassen unterwegs sind.[1]
Joanna Wietrzyk: Nr. 1 in der HYROX-Rangliste
Die zweifache Vizeweltmeisterin (2026 und 2025) und aktuelle Nummer 1 der HYROX-Rangliste gewann im Oktober das Rennen in Hamburg in 56:10. Sie lag damit nur 1 Minute und 45 Sekunden hinter dem Weltrekord, den sie im April bei HYROX Warschau aufgestellt hatte. Für die WM im Juni 2027 gilt sie als Top-Favoritin.
Herzfrequenz zwischen 130 und 145 Schlägen pro Minute, was sie in die zweite - oder dritte (komfortable) Herzfrequenzzone brachte. Durch die strategisch dosierte Anstrengung gelang es ihr, über alle acht Laufkilometer hinweg ein bemerkenswert gleichmäßiges Tempo beizubehalten.
Ihr durchschnittliches Lauftempo beim HYROX Hamburg lag bei 3:57 min/km . Ausnahme bildete der zweite Kilometer, den sie mit 3:35 min/km am schnellsten absolvierte. Dadurch stieg ihre Herzfrequenz auf über 160 Schläge pro Minute und damit in Zone 4. Auf den verbleibenden Kilometern hielt sie ein Tempo zwischen 3:52 und 4:05 min/km ein.
Noch interessanter als das Lauftempo selbst sind die Herzfrequenzdaten, insbesondere nach Stationen, die die Beinmuskulatur stark beanspruchen oder zu erheblicher peripherer Ermüdung führen:
- Die Weltrekordhalterin, deren maximale Herzfrequenz (HRmax) bei 196 Schlägen pro Minute liegt, absolvierte den dritten Kilometer mit 3:52 min/km, nachdem sie in der zweite Trainingsstation einen 152 kg schweren Schlitten über 50 Meter geschoben hatte. Ihre Herzfrequenz blieb an der Grenze zwischen Zone 3 und Zone 4.
- Ihre T-Rex 3 Pro verzeichnete nur während des vierten und sechsten Kilometers eine höhere Herzfrequenz – unmittelbar vor den Burpee Broad Jumps nach dem 1.000-Meter-Rudern. Ihre Herzfrequenz erreichte etwa 175 Schläge pro Minute und lag damit an der Grenze zwischen den Zonen 4 und 5, der höchsten Zone, in der der Körper nahe an seiner maximalen Leistungsfähigkeit arbeitet.
- Ihre höchste Herzfrequenz wurde während des siebten Kilometers nach der Station Farmer’s Carry Sie stieg auf 187 Schläge pro Minute – eine besonders anspruchsvolle Leistung, wenn man bedenkt, dass ihre maximale Herzfrequenz bei 196 Schlägen pro Minute liegt. Während des letzten Kilometers (4:05 min/km) und der letzten Station mit 100 Wall Balls blieb ihre Herzfrequenz zwischen 170 und 175 Schlägen pro Minute.
Hidde Weersma: Europameister / Platz 7 in der HYROX-Rangliste
Beim HYROX Hamburg lief Hidde Weersma im Durchschnitt 3:45 min/km. Wie viel Kraft kostet es den Eurpameister, in einem so hohen Tempo zu laufen? Derzeit belegt der niederländische Athlet den 7. Platz in der HYROX-Rangliste für die WM 2027. Die Spitze ist extrem eng, der Kampf um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften bleibt voraussichtlich bis zuletzt spannend.
Weersma gehört zu den WM-Favoriten. In der aktuellen Saison hat er sich als einer der schnellsten Läufer im Feld etabliert. Dabei zeigt er eine beeindruckende Fähigkeit, die Kräfte einzuteilen. In Hamburg lag Weersma nach dem ersten Kilometer nur auf Platz 14. Im Laufe des Wettkampfes verkürzte er den Abstand zu seinen Konkurrenten zusehends. Bereits auf dem zweiten Kilometer, im Anschluss an die SkiErg-Station, gelang ihm mit 3:26 min/km die sechst-schnellste Zwischenzeit. Auf den folgenden fünf Kilometern erzielte er durchweg die zweit- oder dritt-schnellsten Zeiten unter den Elite-Athleten und lief dabei zwischen 3:43 und 3:49 min/km. Den letzten Kilometer absolvierte er mit 3:53 min/km.
Um ein derart hohes konstantes Tempo aufrechtzuerhalten, absolvierte Weersma den Großteil des Rennens in der Herzfrequenzzone 4 (153–171 Schläge pro Minute). Dazu liefern die von seiner Amazfit Balance Ultra aufgezeichneten Daten weitere interessante Erkenntnisse:
- Weersma beendete das Rennen in 53:41. Über mehr als 70 Prozent des Wettkampfes blieb seine Herzfrequenz in Zone 4. Es gab keine plötzlichen, anhaltenden Spitzen der Herzfrequenz..
- Die größte körperliche Anstrengung erfolgte in der Schlussphase. Nach der Station Farmer’s Carry lief Weersma den achten Kilometer acht Sekunden langsamer als sein Durchschnitts-tempo, bevor er die letzte Station – die Wall Balls – in Angriff nahm.
- Die Schlussphase stellte sein Herz-Kreislauf-System am stärksten auf die Probe. Sieben Minuten und 21 Sekunden lang arbeitete sein Herz in Zone 5, der höchsten Herzfrequenzzone. Während dieser Zeit erreichte seine Herzfrequenz kurzzeitig einen Spitzenwert von 183 Schlägen pro Minute bei einer maximalen Herzfrequenz (HRmax) von 192 Schlägen pro Minute.
Charlie Searle: Platz 27 in der HYROX-Rangliste
Charlie Searle ist eine der fünf besten britischen HYROX-Athletinnen. Derzeit belegt sie Platz 27 in HYROX-Rangliste, wobei ihr nur 17 Punkte zum 15. Platz fehlen - sprich für die WM-Qualifikation. Ihre Chancen stehen gut: In Hamburg lief sie nur geringfügig langsamer als Joanna Wietrzyk. In der HYROX-Challenger-Klasse, die für Athletinnen auf den Plätzen 16 bis 30 ausgelegt ist, war sie die schnellste Läuferin auf den Laufrunden.
Sie absolvierte die acht Laufabschnitte mit einem Durchschnittstempo von 4:02 min/km. Ihr langsamster Kilometer war der erste mit 4:19 min/km, während ihr schnellster der zweite mit 3:45 min/km war. Ihr Tempo blieb über die folgenden Kilometer hinweg bemerkenswert konstant, obwohl anspruchsvolle Stationen wie Sled Push, Burpee Broad Jumps und Sandbag Lunges folgten. Sie hielt ein Tempo zwischen 3:57 und 4:04 min/km.
Strategie in Valencia
Ihre Balance Ultra zeigt: Charlie Searle war beim HYROX Valencia noch schneller gelaufen, wo sie in der Pro-Division antrat, in der die gleichen Gewichte wie in den Kategorien Elite 15 und Challenger zum Einsatz kommen. Bei der Veranstaltung, die knapp zwei Wochen zuvor stattfand, kam sie nach 1:01:51 ins Ziel – mehr als eine Minute schneller als in Hamburg.
Ein derart hohes Tempo in Valencia beizubehalten hatte jedoch seinen Preis. Charlie Searles maximale Herzfrequenz liegt bei über 190 Schlägen pro Minute. Ihre Amazfit Balance Ultra, die sie beim HYROX-Training und bei Wettkämpfen nutzt, verzeichnete etwa zur Hälfte des Rennens einen deutlichen Anstieg der Herzfrequenz – von etwa 160 Schlägen pro Minute in den Bereich der Zone 5. Ab der 40-Minuten-Marke bis zum Ziel blieb ihre Herzfrequenz zwischen 180 und 191 Schlägen pro Minute.
Offizieller HYROX-Technologie-Partner
Als offizieller Technologiepartner von HYROX unterstützt Amazfit AthletInnen dabei, ihre Leistung auf ein neues Level zu bringen. Mit innovativer Wearable-Technologie und präziser Datenerfassung macht die Marke Training und Wettkampf messbar und liefert wertvolle Einblicke in Leistungsfähigkeit, Belastung und Regeneration. So verbindet Amazfit modernste Technologie mit der Leidenschaft für sportliche Höchstleistungen. Mit den speziellen HYROX-Modi machen Amazfit-Wearables wie die Sportuhren der Balance-Serie das Training und den Wettkampf noch präziser messbar. Der HYROX Race Mode erfasst unter anderem automatisch alle acht Laufabschnitte und Workouts, während Funktionen wie Virtual Pace beim Einhalten des Zieltempos helfen. Detaillierte Leistungsanalysen zeigen anschließend, wo AthletInnen Zeit gewinnen und ihre Performance weiter verbessern können. Die Funktionen sind auf kompatiblen Amazfit-Modellen wie der Balance Ultra, Balance 3 und T-Rex 3 verfügbar.
Über Amazfit
Amazfit ist eine globale Sporttechnologie-Marke, die für Sportler und aktive Menschen entwickelt wurde, die disziplinübergreifend trainieren. Die leistungsstarken Wearables unterstützen Ausdauer-, Kraft- und Hybridtraining sowie die Regeneration. Durch die Kombination fortschrittlicher Sporttechnologie mit intelligenten Einblicken hilft Amazfit Menschen dabei, ihre Leistung zu verstehen, zielgerichtet zu trainieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Die Wearables, die Software und die Trainingsintelligenz von Amazfit werden von Zepp Health (NYSE: ZEPP) entwickelt, dem Technologieunternehmen hinter der Marke.
Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.
[1] Hinweis zur Datenerhebung: Das Lauftempo wurde anhand von Daten von hyresult.com berechnet. Aufgrund der Größe und der Gestaltung der Hallen und Stadien, in denen HYROX-Veranstaltungen stattfinden, kann die tatsächliche Laufstrecke kürzer als ein Kilometer sein. Daher stimmen die Rundenzeiten nicht unbedingt direkt mit dem angegebenen Tempo überein. Unabhängig von den unterschiedlichen Längen der einzelnen Laufabschnitte beträgt die Gesamtstrecke, die die Athleten einschließlich der Roxzone zurücklegen müssen, 8,8 km.