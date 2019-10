Pressemitteilung BoxID: 770257 (Amadeus Marketing GmbH)

AMADEUS Group: Transaktion von Wohneinheiten

Die AMADEUS Group GmbH verkaufte im 3. Quartal 70 Wohneinheiten

Nachhaltige Vermittlung im Fokus



Der Verkauf von 70 Wohneinheiten im Rhein-Main Gebiet wurde am 04.09.2019 von der AMADEUS Group erfolgreich besiegelt. Bei dem Verkaufsobjekt handelt es sich um ein attraktives Mehrfamilienhaus im Kreis Offenbach/Hessen. Das charmante Wohnobjekt wurde in den 60-er Jahren erbaut und überzeugt durch seine Lage mit einer idealen Verkehrsanbindung.



AMADEUS-Geschäftsführer Dirg Parhofer ist besonders wichtig, dass die Transaktion der Wohneinheiten aufgrund des dringend benötigten Wohnraums nachhaltig ist. Das Selbstverständnis von AMADEUS umfasst stets betriebswirtschaftliche Aspekte mit sozialer Verantwortung zu verbinden. Das beinhaltet die positive Entwicklung von Wohnanlagen zu gewährleisten. Parhofer erklärt: „Wir haben Käufer gefunden, bei denen wir uns sicher sein können, dass zukunftsorientiert in die Wohneinheiten investiert wird, um den Wohnraum zu erhalten.“

Website Promotion Amadeus Marketing GmbH Die AMADEUS Group ist die führende Gesellschaft in der Wohnungsbaubranche im Rhein-Main-Gebiet und gilt seit 1991 als Vorreiter im Bau moderner Wohnungsanlagen.

