Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049776

Alfried Krupp Krankenhaus Alfried-Krupp-Straße 21 45131 Essen, Deutschland http://www.krupp-krankenhaus.de
Ansprechpartner:in Frau Hille Ahuis +49 201 8052613
Logo der Firma Alfried Krupp Krankenhaus

Männertrauer im Fokus: Ambulanter Hospizdienst Essen lädt zum Stammtisch für trauernde Männer ein

Offenes Gesprächsangebot für Männer mit Verlusterfahrung – monatlicher Austausch in geschütztem Rahmen im Café Extrablatt in Essen-Rüttenscheid

(lifePR) (Essen, )
Trauer angesichts des Todes einer nahestehenden Person ist immer individuell. Jeder trauert auf seine unverwechselbare Art. Zu gesellschaftlich geprägten Erwartungen gehört es jedoch, dass Männer in jeder Situation kraftvoll und stark sein müssen. Männer empfinden sich in ihrer Trauer jedoch genauso häufig allein gelassen, wenn das weniger betroffene Umfeld wieder „zur Tagesordnung“ übergeht. Aus diesem Grund lädt der Ambulante Hospizdient des Alfried Krupp Krankenhaus Männer mit Verlusterfahrung zu einem Stammtisch ein.

Die Männertrauergruppe trifft sich jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.00 Uhr im Café Extrablatt in Essen-Rüttenscheid. Dort können sich Trauernde in einem geschützten Rahmen auszutauschen und Anregungen sowie Orientierung für ihr weiteres Leben finden.

Um Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefon: 0201 434-2513.

Nähere Informationen:
Ambulanter Hospizdienst
Alfried Krupp Krankenhaus
Rüttenscheid
Telefon 0201 434-2513
hospizdienst@krupp-krankenhaus.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.