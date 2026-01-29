Männertrauer im Fokus: Ambulanter Hospizdienst Essen lädt zum Stammtisch für trauernde Männer ein
Offenes Gesprächsangebot für Männer mit Verlusterfahrung – monatlicher Austausch in geschütztem Rahmen im Café Extrablatt in Essen-Rüttenscheid
Die Männertrauergruppe trifft sich jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.00 Uhr im Café Extrablatt in Essen-Rüttenscheid. Dort können sich Trauernde in einem geschützten Rahmen auszutauschen und Anregungen sowie Orientierung für ihr weiteres Leben finden.
Um Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter der Telefon: 0201 434-2513.
Nähere Informationen:
Ambulanter Hospizdienst
Alfried Krupp Krankenhaus
Rüttenscheid
Telefon 0201 434-2513
hospizdienst@krupp-krankenhaus.de