Kompetenzzentrum für Pankreaschirurgie in Essen erfolgreich rezertifiziert

Bei Entzündungen oder Tumorerkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist häufig eine operative Therapie notwendig. Im Alfried Krupp Krankenhaus erfolgt diese Behandlung nach den höchsten Qualitätsstandards. Jetzt wurde das einzige Essener Kompetenzzentrum für Pankreaschirurgie erneut durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) ausgezeichnet.Mit der Zertifizierung möchte die die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie Patientinnen und Patienten eine Orientierungsmöglichkeit geben, um schnell eine kompetente Klinik in ihrer Nähe zu finden. Für das Klinikteam bedeutet die regelmäßige Prüfung zudem eine stetige Verbesserung ihres Therapieangebotes im Sinne der Patienten.„Diese Auszeichnung ist nicht nur ein Qualitätssiegel, sondern auch eine Anerkennung für die tägliche exzellente Arbeit unseres gesamten Teams“, freut sich Prof. Dr. med. Marco Niedergethmann. „Wir sehen die Zertifizierung immer auch als Ansporn, jederzeit die höchsten Standards in der Pankreaschirurgie zu bieten“, ergänzt der Chefarzt, dessen Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie zusätzlich auch das Zertifikat als Pankreaskrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft DKG besitzt.Die Bauchspeicheldrüse liegt versteckt hinter dem Magen und der Wirbelsäule. Sie ist für die Bildung wichtiger Verdauungsenzyme zuständig und steuert außerdem die Blutzuckerregulation. Durch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann es zu einer starken Schädigung oder Zerstörung von Zellen der Bauchspeicheldrüse kommen. Dies kann u.a. zu einer unzureichenden Verdauung, zu Gelbsucht und zu Diabetes führen und kann mit Gewichtsverlust, Durchfall und Schmerzen verbunden sein. Solche Symptome können aber auch Anzeichen für eine Tumorerkrankung sein. Etwa 20.000 Menschen erkranken im Jahr neu an einem Pankreaskarzinom. Weiterhin gibt es zystische Befunde in der Bauchspeicheldrüse, die als Vorstufen des Bauchspeicheldrüsenkrebses entarten können. Frühzeitig erkannt und therapiert kann es zu einer vollständigen Heilung kommen.Nähere Info: Zertifiziertes PankreaszentrumUm Patienten eine optimale Diagnose und erfolgreiche Therapie bei Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse anbieten zu können, hat das Alfried Krupp Krankenhaus das Pankreaszentrum Essen gegründet. Anfang 2016 wurde das Zentrum durch die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) als Kompetenzzentrum für chirurgische Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse zertifiziert; 2017 als Pankreaskarzinomzentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft.In Deutschland gibt es derzeit nur 19 solcher „ausgezeichneten“ Pankreaszentren ( https://www.dgav.de/zertifizierung/zertifizierte-zentren/chirurgische-erkrankungen-des-pankreas.html ).In Nordrhein-Westfalen wurde das Alfried Krupp Krankenhaus als drittes Pankreaszentrum zertifiziert. Im Rahmen der aktuellen Krankenhausreform wird auf eine Zentralisierung von Bauchspeicheldrüseneingriffen wert gelegt.„Es kommt dabei nicht nur auf den einzelnen Operateur oder die Fallzahlen an, sondern auf die gesamte Versorgung im Zentrum“, erklärt Prof. Dr. med. Marco Niedergethmann. „Die DKG stellt sehr hohe Anforderungen an alle beteiligten Fachdisziplinen, Abteilungen, Pflege, Ausstattung und Infrastruktur – zum Wohle der Patienten.“Kontakt:Pankreaszentrum EssenKlinik für Allgemein- und ViszeralchirurgieAlfried Krupp KrankenhausRüttenscheidSekretariat: Janine SkapaTelefon 0201 434-2535