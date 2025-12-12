Innovationsstrategie am Krupp Krankenhaus Millioneninvest in neueste Robotertechnik

In der Urologie ist es nicht mehr weg zu denken, in der Chirurgie lange etabliert: Das da Vinci-Operationssystem hat die minimal invasive Operationstechnik revolutioniert. Das Alfried Krupp Krankenhaus setzt schon seit 2009 auf den da Vinci-Roboter und zählt damit zu den Pionieren der roboterassistierten Chirurgie in Deutschland. Nun investiert das Haus erneut mehrere Millionen Euro in die robotische Strategie. Noch im Dezember 2025 werden zwei Operationssysteme der neuesten Generation „da Vinci 5“ nach Essen geliefert.



In Essen-Steele wird der da Vinci 5 im Schwerpunkt in der Urologie eingesetzt, im Zentral-OP in Rüttenscheid unterstützt das System die Operateure der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Klinik für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie bei Tumoroperationen.



„Wichtigste Neuerung gegenüber den Vorgängermodellen ist das haptische Feedback in der Operateurskonsole“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Stephan Buse, der in seiner 21-jährigen robotischen Laufbahn schon mit allen da Vinci-Serien gearbeitet hat – vom Prototypen bis zum da Vinci 5. „Das haptische Feedback ist weltweit einzigartig. Kein anderes robotisches Operationssystem verfügt über diese Technik“, freut sich der Chefarzt der Klinik für Urologie und urologische Onkologie.



Chirurginnen und Chirurgen, die den da Vinci 5 an der Konsole bedienen, spüren nunmehr in Echtzeit, wie hart oder weich ein Gewebe ist und wie sanft oder kräftig die Bewegungen der Mikroinstrumente ausfallen. Ganz so wie bei einer „normalen“, nicht-robotischen Operation.



„Das Haptik-Feature des neuen da Vinci 5 bietet darüber hinaus riesige Vorteile in der Ausbildung neuer Roboterchirurgen, die ihre Bewegungen und Schnitte von Anfang an spüren können“, erläutert Priv.-Doz. Dr. med. Stephan Buse. „Bislang konnten wir nur aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung roboterassistierte Eingriffe so sanft und schonend wie möglich durchführen.“



Ein weiteres Novum des da Vinci 5 ist der Einsatz künstlicher Intelligenz: KI-Assistenten machen die da Vinci-Operationen noch sicherer. Darüber hinaus kann ein weiteres Feature aus CT-, MRT- und Echtzeit-3D-Bildern eine virtuelle Realität setzen.



Der da Vinci 5 ist damit so stark wie noch nie: „Er verfügt über so viel Rechenleistung wie alle bislang verkauften Vorgänger-Systeme zusammen“, sagt Chefarzt Stephan Buse.

Verbesserte Ergonomie und ein erstmals voll integriertes System ohne Fremdmodule sorgen darüber hinaus für schnelles und sicheres Handling im Operationssaal und noch effizientere Abläufe während der Operation.



Das freut auch Prof. Dr. med. Marco Niedergethmann, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, der ebenfalls schon seit zehn Jahren roboterassistiert operiert: „Der da Vinci bietet in vielen Fällen klare Vorteile gegenüber der klassischen Laparoskopie und ist auch in unserem Fachgebiet nicht mehr wegzudenken.“ So seien da Vinci-Eingriffe im Bauchraum häufig schonender und kürzer als herkömmliche Operationen und erlaubten Patienten eine schnellere Genesung.

Das da Vinci-Operationssystem ist eine Weiterentwicklung der minimal invasiven laparoskopischen Chirurgie. Über wenige kleine Hautschnitte werden feine Mikroinstrumente und eine Kamera in das Operationsgebiet eingeführt. Diese robotisch gelenkten Instrumente werden vom Operateur an der Konsole gesteuert und erlauben auf engstem Raum 360-Grad-Bewegungen in sieben Freiheitsgraden. Die roboterassistierte Chirurgie ermöglicht damit aufwendige Operationstechniken bei minimalem Zugangstrauma.

